Kötü beslenmek kadar hareketsiz bir hayat sürmek, özellikle de oturmak bedeninize yapabileceğiniz en büyük yanlış.
Ayakta kal, hayatta kal. Bu deyimin patenti (!) bize ait. Zira kötü beslenmek kadar hareketsiz bir hayat sürmek, özellikle de “oturmak” bize göre bedene yapabileceğiniz en büyük yanlış.
Ayrıca oturmanın daha hızlı yaşlandırdığı ve paslandırdığına dair araştırmaların sayısı da sürekli artıyor.
Gün boyu oturmak zorunda kalanların kısa aralıklı hareket çabasına girmeleri, örneğin ofislerinde sandalyeden kalkıp sadece birkaç dakikalık turlar atabilmeleri ya da çömelme egzersizi yapabilmeleri bile ciddi sağlık faydaları sağlıyor.
Oturmanın vereceği sağlık zararları sadece eklem sorunları, insülin direnci, kilo problemi, şeker hastalığı gibi metabolik problemlerle de sınırlı değil.
Günlük yaşamlarını daha çok oturarak geçirmekte ısrar edenlerin damar yapıları da süratle bozuluyor ve bu gelişme hızlı yaşlanmaya zemin hazırlıyor.
Özeti şudur:
Oturmak yerine sadece ayağa kalkmanız ve ayakta durmanız bile sağlığınız için daha iyidir.
Antep fıstığı cinsel yaşamı iyileştiriyor
Erkeklerin giderek artan ve ciddileşen bir sertleşme problemi yaşadığı kesin. Performans yetersizliğinden yakınan orta yaşlı erkeklerin sayısındaki artış da bunun en önemli göstergesi.
Beslenmenin, özellikle de etkinliği bilimsel olarak da kanıtlanmış bazı besinlerin bu konuda faydalı olabileceğini gösteren çalışmaların sayısı ise bir hayli fazla.
Üstelik cinsel güçsüzlük sadece erkeklerin sorunu değil. Pek açık etmeseler bile kadınların büyük bir bölümü de aynı problemi yaşıyor.
İyi haber şu: Güvenilir bir klinik çalışma, 3 hafta boyunca günde 3-4 avuç (40-60 adet) Antep fıstığı tüketen erkeklerin cinsel güç açısından büyük avantaj sağladıklarını göstermiş.
İyi bir bilgi, bir kenara not etmekte fayda var.
Hangi egzersiz?
Aktivite ayrı, egzersiz ayrı, spor ayrı mı? Merdivenleri inip çıkıyorsanız, bahçe suluyorsanız, ağaç buduyorsanız, köpeğinizi gezdiriyorsanız, evdeki bulaşığı çamaşırı yıkıyorsanız bunların hepsi günlük aktiviteniz.
Bunlar ne kadar çoksa o kadar iyi ama hiçbiri bizim anladığımız anlamda “egzersiz” değil.
Biz belli bir süreyle, belli bir ritimle, belli bir hız limiti içinde sık sık (mümkünse her gün) tekrarlanan hareketlere egzersiz diyoruz.
En doğru egzersiz ise yürümek. Yürümek, kas kitlesinin yüzde 80’inden fazlasını kullandıran mükemmel bir egzersiz. İnsan bedeni yürümek üzere yaratılmış bir cihaz ve yürümek kadar bedenin hoşuna giden başka bir egzersiz yok.
Peki günde kaç bin adım?
Paslanmamak için 5 bin adım, yağlanmamak için 7 bin 500 adım, geç yaşlanmak ve daha sağlıklı kalmak için 10 bin adım.
Ama gün içinde attığınız adımlar buna dahil değil!
Unutmayın: Eğer 70’inizden sonra sağlıklı kalmak istiyorsanız ne yapın ne edin mutlaka günde 10 bin adım atın.
Arındıran yaz gıdalarında ilk 10
1- ELMA: Suda erimeyen selüloz içeriği kabızlığın baş ilacıdır. Yağ emilimini azaltan pektin liflerinden zengin oluşu kolesterol yüksekliği için vazgeçilmez olmasını sağlar.
2- ERİK: Bağırsakların dostudur, 100 gramında 7 gram lif vardır. Potasyumdan zengin, sodyumdan yoksul oluşu böbreklerin süzme kapasitesine destektir. Provitamin A ve E vitamini içerdiği için antioksidan tarafı da güçlüdür.
3- PATLICAN: Protopektin ve pektin adlı liflerden zengindir. Hem bağırsakların çalışmasını hızlandırır hem de sindirim sisteminden yağların emilimini ve dışkı ile atılmasını kolaylaştırır.
4- PANCAR: Organizmanın atıklarını temizleyen metionin adlı amino asit ve karaciğerin temizlenmesine destek olan betasiyanin adlı maddeden zengindir.
5- SALATALIK: Organizmayı temizler. İçerdiği pentozan ve hekzozan adlı şekerler idrar söktürücü etki yapar. Bir oligoeleman olan molibden sayesinde detoks etkisi vardır.
6- ISPANAK: Organizmayı temizleyen klorofilden zengindir. Bol lif içerdiği için bağırsak işlevlerini kolaylaştırır. Alkali bir gıda olarak asit-alkali dengesini korumaya destek olur.
7- ANANAS: Bromelin içeriği sayesinde hayvansal proteinlerin parçalanmasını böylece kolay sindirilmesini sağlar. Elbette proteinlerle aynı mönüde bulunursa... Potasyum ve C vitamini açısından da zengindir.
8- KİRAZ: 100 gramında 200 mg kadar bulunan potasyum sayesinde etkili bir potasyum deposudur.
9- ÇİLEK: Sitrik asit içeriği sindirim salgılarını artırır. Ellajik asit adlı antioksidan karaciğere detoks etkisi yapar. Liften zengin olduğu için bağırsak hareketlerini artırıp kabızlığı önler.
10- ARMUT: Erimeyen liflerden zengin oluşu sayesinde bağırsaklarda iyi bir hacim yaratıp kabızlıkla mücadeleye destek olur. E ve C vitaminlerinden zengindir. Soyulduğunda -tıpkı elma gibi- oksitlenerek kararır. Limon suyu ile rengini korur.
Ayakta kal hayatta kal!
Kötü beslenmek kadar hareketsiz bir hayat sürmek, özellikle de oturmak bedeninize yapabileceğiniz en büyük yanlış.
Ayakta kal, hayatta kal. Bu deyimin patenti (!) bize ait. Zira kötü beslenmek kadar hareketsiz bir hayat sürmek, özellikle de “oturmak” bize göre bedene yapabileceğiniz en büyük yanlış.
Ayrıca oturmanın daha hızlı yaşlandırdığı ve paslandırdığına dair araştırmaların sayısı da sürekli artıyor.
Gün boyu oturmak zorunda kalanların kısa aralıklı hareket çabasına girmeleri, örneğin ofislerinde sandalyeden kalkıp sadece birkaç dakikalık turlar atabilmeleri ya da çömelme egzersizi yapabilmeleri bile ciddi sağlık faydaları sağlıyor.
Oturmanın vereceği sağlık zararları sadece eklem sorunları, insülin direnci, kilo problemi, şeker hastalığı gibi metabolik problemlerle de sınırlı değil.
Günlük yaşamlarını daha çok oturarak geçirmekte ısrar edenlerin damar yapıları da süratle bozuluyor ve bu gelişme hızlı yaşlanmaya zemin hazırlıyor.
Özeti şudur:
Oturmak yerine sadece ayağa kalkmanız ve ayakta durmanız bile sağlığınız için daha iyidir.
Antep fıstığı cinsel yaşamı iyileştiriyor
Erkeklerin giderek artan ve ciddileşen bir sertleşme problemi yaşadığı kesin. Performans yetersizliğinden yakınan orta yaşlı erkeklerin sayısındaki artış da bunun en önemli göstergesi.
Beslenmenin, özellikle de etkinliği bilimsel olarak da kanıtlanmış bazı besinlerin bu konuda faydalı olabileceğini gösteren çalışmaların sayısı ise bir hayli fazla.
Üstelik cinsel güçsüzlük sadece erkeklerin sorunu değil. Pek açık etmeseler bile kadınların büyük bir bölümü de aynı problemi yaşıyor.
İyi haber şu: Güvenilir bir klinik çalışma, 3 hafta boyunca günde 3-4 avuç (40-60 adet) Antep fıstığı tüketen erkeklerin cinsel güç açısından büyük avantaj sağladıklarını göstermiş.
İyi bir bilgi, bir kenara not etmekte fayda var.
Hangi egzersiz?
Aktivite ayrı, egzersiz ayrı, spor ayrı mı? Merdivenleri inip çıkıyorsanız, bahçe suluyorsanız, ağaç buduyorsanız, köpeğinizi gezdiriyorsanız, evdeki bulaşığı çamaşırı yıkıyorsanız bunların hepsi günlük aktiviteniz.
Bunlar ne kadar çoksa o kadar iyi ama hiçbiri bizim anladığımız anlamda “egzersiz” değil.
Biz belli bir süreyle, belli bir ritimle, belli bir hız limiti içinde sık sık (mümkünse her gün) tekrarlanan hareketlere egzersiz diyoruz.
En doğru egzersiz ise yürümek. Yürümek, kas kitlesinin yüzde 80’inden fazlasını kullandıran mükemmel bir egzersiz. İnsan bedeni yürümek üzere yaratılmış bir cihaz ve yürümek kadar bedenin hoşuna giden başka bir egzersiz yok.
Peki günde kaç bin adım?
Paslanmamak için 5 bin adım, yağlanmamak için 7 bin 500 adım, geç yaşlanmak ve daha sağlıklı kalmak için 10 bin adım.
Ama gün içinde attığınız adımlar buna dahil değil!
Unutmayın: Eğer 70’inizden sonra sağlıklı kalmak istiyorsanız ne yapın ne edin mutlaka günde 10 bin adım atın.
Arındıran yaz gıdalarında ilk 10
1- ELMA: Suda erimeyen selüloz içeriği kabızlığın baş ilacıdır. Yağ emilimini azaltan pektin liflerinden zengin oluşu kolesterol yüksekliği için vazgeçilmez olmasını sağlar.
2- ERİK: Bağırsakların dostudur, 100 gramında 7 gram lif vardır. Potasyumdan zengin, sodyumdan yoksul oluşu böbreklerin süzme kapasitesine destektir. Provitamin A ve E vitamini içerdiği için antioksidan tarafı da güçlüdür.
3- PATLICAN: Protopektin ve pektin adlı liflerden zengindir. Hem bağırsakların çalışmasını hızlandırır hem de sindirim sisteminden yağların emilimini ve dışkı ile atılmasını kolaylaştırır.
4- PANCAR: Organizmanın atıklarını temizleyen metionin adlı amino asit ve karaciğerin temizlenmesine destek olan betasiyanin adlı maddeden zengindir.
5- SALATALIK: Organizmayı temizler. İçerdiği pentozan ve hekzozan adlı şekerler idrar söktürücü etki yapar. Bir oligoeleman olan molibden sayesinde detoks etkisi vardır.
6- ISPANAK: Organizmayı temizleyen klorofilden zengindir. Bol lif içerdiği için bağırsak işlevlerini kolaylaştırır. Alkali bir gıda olarak asit-alkali dengesini korumaya destek olur.
7- ANANAS: Bromelin içeriği sayesinde hayvansal proteinlerin parçalanmasını böylece kolay sindirilmesini sağlar. Elbette proteinlerle aynı mönüde bulunursa... Potasyum ve C vitamini açısından da zengindir.
8- KİRAZ: 100 gramında 200 mg kadar bulunan potasyum sayesinde etkili bir potasyum deposudur.
9- ÇİLEK: Sitrik asit içeriği sindirim salgılarını artırır. Ellajik asit adlı antioksidan karaciğere detoks etkisi yapar. Liften zengin olduğu için bağırsak hareketlerini artırıp kabızlığı önler.
10- ARMUT: Erimeyen liflerden zengin oluşu sayesinde bağırsaklarda iyi bir hacim yaratıp kabızlıkla mücadeleye destek olur. E ve C vitaminlerinden zengindir. Soyulduğunda -tıpkı elma gibi- oksitlenerek kararır. Limon suyu ile rengini korur.