Aralıklı oruç iyi geliyor

Orucun her türlüsü sağlığa iyi geliyor. Mübarek ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar sadece bedeni değil, ruhu da dinlendirip hafifletiyor.
Bir de son yılların favori beslenme metodu aralıklı açlık kürleri var, onlar da işe yarıyor. Aralıklı açlık kürlerinde de 14-16 saat süreyle hiçbir şey yenmiyor ama ramazan orucundan farklı olarak suya, şekersiz çaya/kahveye izin verilebiliyor. Aralıklı açlık kürleri de sağlığa ciddi destek veriyor. O kürler sadece insülin direncini dengelemiyor, size kilo verdirip yağlanmanızı frenliyor. Karaciğerimizdeki fazla yağı boşaltıp safra taşı oluşumuna engel olabiliyor. Ayrıca uykunuza kalite, bedeninize form, zindelik ve hafiflik ekliyor.
Bitmedi: Bu kürlerin diyabet ve kanser riskini düşürüp ömrü uzattığı da belirtiliyor. Denemenizde fayda var.
iki milyon obez çocuk!
Anlaşılan o ki ülkemizde toplam üç milyon obez hastamız var. Bunun yaklaşık iki milyonunun çocuklarımız olması ise en büyük üzüntü kaynağı. Neden mi? Çünkü bugünün iki milyon obez çocuğu 20-30 yıl sonrasının kalp hastası, hipertansiyonlusu, şeker hastası anlamına da geliyor. Lütfen duyarlı olalım. Lütfen uyumayalım. Lütfen konuyu sürekli gündemde tutalım.
Çocuk obezitesi ile mücadelenin ciddi bir okul, aile, devlet işbirliği gerektirdiğini aklımızdan çıkarmayalım. Okul kantinlerinde neler satılıyor? Öğle yemekleri ve ara öğünlerde neler veriliyor, araştıralım. Okullarda sportif anlamda neler uygulanıyor, kafa patlatalım.
Derslerde öğrencilere beslenme ve aktivite hakkında neler öğretiliyor, üzerinde duralım. Yetinmeyelim müdahil ve de yardımcı olalım. Bilelim ki obezite çağın vebasıdır. Bu veba belasının patronu da öncelikle şeker bombası meşrubatlardır. Kolalısı, kolasızı, meyvelisi, meyvesizi fark etmiyor, içine şeker giren her sulu içecek soğuk çay bile olsa obeziteye davetiye çıkarıyor.
Kuru erik sağlam kemik
Sağlam kemiklere sahip olmanın yolu sadece yoğurt, peynir yemekten geçmiyor. Bol lahana ve sık sık çiğ badem tüketmek de gerekiyor.
Kalın yeşil yapraklı sebzelerin de hemen hepsi bol miktarda bitkisel kalsiyum içeriyor. Ama benim farkında olmadığınızı bildiğim bir favorim daha var: Siyah kuru erik.
Bunda da bol miktarda kalsiyum mevcut. Ayrıca o sadece kemik dostu da değil, harika bir antioksidan deposu, güvenilir bir kalp beyin koruyucusu, ucuz ve etkili bir posa, sorbitol yüklü kabızlık savaşçısı.
Netice şu: Siyah kuru erik saydığım marifetleri ve mahiyetleri nedeniyle harika bir akşam atıştırmalığı alternatifi.
Tabii sayıyı 4-5 adetle sınırlandırmak en doğrusu.
Kimchi mi, lahana turşusu mu?
Lahana turşusu ile kimchi akrabadır. Bizim lahana turşusunda lahana, Kore’nin kimchisi’nde Çin marulu kullanılır. İkisinin de içinde bir dolu baharat, limon ve sirke katılır. Kimchi’deki fark içeriğinde deniz ürünleri parçalarının (balık, mürekkep balığı, karides) da bulunmasıdır.
Haberiniz olsun, Kore halkı hemen her sofrada kimchi tüketiyor. Uzmanlar da Korelilerin 90 yılı geçen uzun ömrünü düzenli kimchi tüketmelerine bağlıyor. Şu lahana turşusu meselesini biraz daha düşünün derim.
Kolajen anayasası
İsterseniz gelin bugün kolajenin anayasasını yeniden ve bir kez daha özetleyelim: Eti kemiğinden ayırmamak, tencerede kısık ateşte uzun süre pişirdikten sonra yemek kolajen kazanmanın en kısa ve etkili yolu. Ayrıca unuttuğumuz sakatat lezzetlerine özellikle paça çorba ziyafetlerine yeniden dönmekte fayda var. Kılçığı ile yenilebilen minik balıkları yemek de basit ama etkili bir ayrıntı. Kolajen üretimini azaltan aşırı şeker tüketimi, fazla alkol, sigara alışkanlığı, uykusuzluk ve stres gibi zararlılardan da uzak durmak lazım. Düzenli fiziksel aktivitenin, özellikle yüzme ve yürümenin kolajen üretimini hızlandırabileceğini bir yere not edelim. C vitamininden zengin meyve ve sebzelere yüklenelim. Antioksidan takviyeler kullanacaksak alfa lipoik aside, hyalüronik aside, çinko ve selenyuma öncelik verelim.
Aralıklı oruç iyi geliyor
Orucun her türlüsü sağlığa iyi geliyor. Mübarek ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar sadece bedeni değil, ruhu da dinlendirip hafifletiyor.
Bir de son yılların favori beslenme metodu aralıklı açlık kürleri var, onlar da işe yarıyor. Aralıklı açlık kürlerinde de 14-16 saat süreyle hiçbir şey yenmiyor ama ramazan orucundan farklı olarak suya, şekersiz çaya/kahveye izin verilebiliyor. Aralıklı açlık kürleri de sağlığa ciddi destek veriyor. O kürler sadece insülin direncini dengelemiyor, size kilo verdirip yağlanmanızı frenliyor. Karaciğerimizdeki fazla yağı boşaltıp safra taşı oluşumuna engel olabiliyor. Ayrıca uykunuza kalite, bedeninize form, zindelik ve hafiflik ekliyor.
Bitmedi: Bu kürlerin diyabet ve kanser riskini düşürüp ömrü uzattığı da belirtiliyor. Denemenizde fayda var.
iki milyon obez çocuk!
Anlaşılan o ki ülkemizde toplam üç milyon obez hastamız var. Bunun yaklaşık iki milyonunun çocuklarımız olması ise en büyük üzüntü kaynağı. Neden mi? Çünkü bugünün iki milyon obez çocuğu 20-30 yıl sonrasının kalp hastası, hipertansiyonlusu, şeker hastası anlamına da geliyor. Lütfen duyarlı olalım. Lütfen uyumayalım. Lütfen konuyu sürekli gündemde tutalım.
Çocuk obezitesi ile mücadelenin ciddi bir okul, aile, devlet işbirliği gerektirdiğini aklımızdan çıkarmayalım. Okul kantinlerinde neler satılıyor? Öğle yemekleri ve ara öğünlerde neler veriliyor, araştıralım. Okullarda sportif anlamda neler uygulanıyor, kafa patlatalım.
Derslerde öğrencilere beslenme ve aktivite hakkında neler öğretiliyor, üzerinde duralım. Yetinmeyelim müdahil ve de yardımcı olalım. Bilelim ki obezite çağın vebasıdır. Bu veba belasının patronu da öncelikle şeker bombası meşrubatlardır. Kolalısı, kolasızı, meyvelisi, meyvesizi fark etmiyor, içine şeker giren her sulu içecek soğuk çay bile olsa obeziteye davetiye çıkarıyor.
Kuru erik sağlam kemik
Sağlam kemiklere sahip olmanın yolu sadece yoğurt, peynir yemekten geçmiyor. Bol lahana ve sık sık çiğ badem tüketmek de gerekiyor.
Kalın yeşil yapraklı sebzelerin de hemen hepsi bol miktarda bitkisel kalsiyum içeriyor. Ama benim farkında olmadığınızı bildiğim bir favorim daha var: Siyah kuru erik.
Bunda da bol miktarda kalsiyum mevcut. Ayrıca o sadece kemik dostu da değil, harika bir antioksidan deposu, güvenilir bir kalp beyin koruyucusu, ucuz ve etkili bir posa, sorbitol yüklü kabızlık savaşçısı.
Netice şu: Siyah kuru erik saydığım marifetleri ve mahiyetleri nedeniyle harika bir akşam atıştırmalığı alternatifi.
Tabii sayıyı 4-5 adetle sınırlandırmak en doğrusu.
Kimchi mi, lahana turşusu mu?
Lahana turşusu ile kimchi akrabadır. Bizim lahana turşusunda lahana, Kore’nin kimchisi’nde Çin marulu kullanılır. İkisinin de içinde bir dolu baharat, limon ve sirke katılır. Kimchi’deki fark içeriğinde deniz ürünleri parçalarının (balık, mürekkep balığı, karides) da bulunmasıdır.
Haberiniz olsun, Kore halkı hemen her sofrada kimchi tüketiyor. Uzmanlar da Korelilerin 90 yılı geçen uzun ömrünü düzenli kimchi tüketmelerine bağlıyor. Şu lahana turşusu meselesini biraz daha düşünün derim.
Kolajen anayasası
İsterseniz gelin bugün kolajenin anayasasını yeniden ve bir kez daha özetleyelim: Eti kemiğinden ayırmamak, tencerede kısık ateşte uzun süre pişirdikten sonra yemek kolajen kazanmanın en kısa ve etkili yolu. Ayrıca unuttuğumuz sakatat lezzetlerine özellikle paça çorba ziyafetlerine yeniden dönmekte fayda var. Kılçığı ile yenilebilen minik balıkları yemek de basit ama etkili bir ayrıntı. Kolajen üretimini azaltan aşırı şeker tüketimi, fazla alkol, sigara alışkanlığı, uykusuzluk ve stres gibi zararlılardan da uzak durmak lazım. Düzenli fiziksel aktivitenin, özellikle yüzme ve yürümenin kolajen üretimini hızlandırabileceğini bir yere not edelim. C vitamininden zengin meyve ve sebzelere yüklenelim. Antioksidan takviyeler kullanacaksak alfa lipoik aside, hyalüronik aside, çinko ve selenyuma öncelik verelim.