8 soruda hipertansiyon

Hipertansiyon 40’lı yaşlardan sonra sık karşılan bir problem. Sıklığı, 60’lı yaşlardan sonra daha da artıyor. Genelde “genetik” temelli olsa da, “beslenme” biçiminiz, “aktivite” düzeyiniz, “uykunuz” ve “stres” seviyeleriniz ile kilo dengenizden de ciddi ölçüde etkileniyor. Bu nedenle hipertansiyondan korunma ve/veya tedavide “yaşam tarzı değişimleri”nin önemi çok büyük.
Bu nedenle sorunun detayları konusunda bilgilenme meselesi mühim bir ayrıntı. Sayfamızı bugün hipertansiyon sorularına ayırdık. Sık akla gelen “hipertansiyon soruları”ndan 8’ine “bilgilenmeniz için” yanıtlar hazırladık. İşte o sorular ve yanıtları...
SORU 1
Doğru bir kan basıncı ölçümü nasıl yapılır?
Evde kendi kendinize yapacağınız ölçümler kan basıncınızı izlemenin en kolay yoludur. Usulüne uygun ölçümler yapıldığında evde kan basıncı takip etmek hastanın da doktorun da işini kolaylaştırır. Doğru bir sonuç alabilmek için sakin ve dinlenmiş durumda, otururken ölçümler yapmak, ölçüm yapmadan önce mesaneyi boşaltmak ve sigara içmemiş olmak sonuçların güvenilirliğini artırır.
SORU 2
Şeker hastalığı hipertansiyon yapar mı?
Tansiyonu yüksek kişilerde şeker hastalığına, şeker hastalarında da hipertansiyona rastlanma olasılığı beklenenden daha yüksektir.
Bununla birlikte şeker hastalığı ciddi bir hipertansiyon nedeni değildir. Ancak böbrek yetmezliği gibi problemlere yol açtığı ya da ağır ateroskleroza neden olduğunda şeker hastalarında kan basıncı yükselebiliyor.
Diğer taraftan bu iki sorunun birlikte olması durumunda her ikisinin de oluşturabileceği komplikasyonlar sıklaşıyor.
Düzenli bir sağlıklı beslenme programı ile düzenli egzersiz ve kilo kontrolü her iki hastalığın denetiminde de işe yarıyor.
SORU 3
Tansiyon yaşlandıkça yükselir mi?
İleri yaşlarda yüksek tansiyona daha sık rastlanır. Özellikle 50 yaşından sonra sistolik basınç (büyük tansiyon) yavaş yavaş yükselmeye başlar.
Bu yükselme 70’li yaşlardan sonra daha da belirginleşir. Bazı kişilerde sadece bu nedenle yaşa bağlı izole sistolik hipertansiyon denilen ve sadece büyük tansiyonun 140 mm.Hg üzerine tırmandığı özel bir durumla karşılaşılma olasılığı artıyor.
SORU 4
Potasyum tansiyonu etkiler mi?
Yetersiz miktarda potasyum tüketenlerde kan basıncı yüksekliği daha sık görülüyor. Potasyumdan zengin beslenenlerde ise hipertansiyonla mücadele kolaylaşıyor.
Bu nedenle hipertansiyonlu birinin potasyum tüketimini artırmaya çalışması faydalı bulunuyor. Portakal suyu, muz, kayısı gibi yiyeceklerin güçlü potasyum kaynakları oldukları aklınızda olsun. Özellikle muz çok etkili bir potasyum kaynağı.
SORU 5
Hipertansiyonu düşüren besin desteği var mı?
Sarımsak özlerinin kan basıncını ayarlamada etkili olabileceği ileri sürülse de hiçbir ciddi hipertansiyon hastasında sorunun çözümü sarımsağa emanet edilemez.
Eğer ilaç kullanmanız gerekiyorsa size en uygun, yan etkileri en az ilacı doktorunuz belirleyecektir. Reçetesiz satılan besin destekleri kan basıncını düşürmeye faydalı olmadığı gibi artırabilirler bile. Örneğin ginseng’in bazı kişilerde kan basıncı yükselmelerine yol açabildiği biliniyor.
SORU 6
Hipertansiyonluya çay, kahve yasak mı?
Eğer makul miktarlarda tüketilecekse çayda, kahvede bulunan kafein -hassas kişiler dışında- hipertansiyonlu bir hastada kan basıncı ayarını ciddi düzeyde etkilemez.
Bununla birlikte kafeini azaltılmış kahve içmek ve çayı 1-2 bardakla sınırlamak da faydalı olabilir.
SORU 7
Kortizon kullanmak hipertansiyona yol açar mı?
Eğer uzun süreli ve dikkatsiz bir kortizon kullanıcısı olursanız hipertansiyona yakalanma olasılığınız artar.
Usulüne uygun dozlarda ve zamanlarda sodyum ve tuz kısıtlaması ile birlikte kortizon kullananlarda bu olasılık azalıyor.
SORU 8
En iyi tansiyon
ilacı hangisi?
En iyi ilaç değil, en uygun ilacı aramak daha akılcı bir yaklaşımdır. Her ilaç herkese uymaz, başkasında mükemmel sonuç veren bir ilaç sizde faydalı olmaz ya da ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir.
Kullanacağınız ilacın hangisi olacağını, dozunu, kullanım şeklini doktorunuz belirlemelidir.
Çünkü sağlığınızdaki diğer problemler, kullandığınız diğer ilaçlar, yaşınız ve daha pek çok şey ilaç seçiminde doktorunuzu etkileyecektir.
8 soruda hipertansiyon
Hipertansiyon 40’lı yaşlardan sonra sık karşılan bir problem. Sıklığı, 60’lı yaşlardan sonra daha da artıyor. Genelde “genetik” temelli olsa da, “beslenme” biçiminiz, “aktivite” düzeyiniz, “uykunuz” ve “stres” seviyeleriniz ile kilo dengenizden de ciddi ölçüde etkileniyor. Bu nedenle hipertansiyondan korunma ve/veya tedavide “yaşam tarzı değişimleri”nin önemi çok büyük.
Bu nedenle sorunun detayları konusunda bilgilenme meselesi mühim bir ayrıntı. Sayfamızı bugün hipertansiyon sorularına ayırdık. Sık akla gelen “hipertansiyon soruları”ndan 8’ine “bilgilenmeniz için” yanıtlar hazırladık. İşte o sorular ve yanıtları...
SORU 1
Doğru bir kan basıncı ölçümü nasıl yapılır?
Evde kendi kendinize yapacağınız ölçümler kan basıncınızı izlemenin en kolay yoludur. Usulüne uygun ölçümler yapıldığında evde kan basıncı takip etmek hastanın da doktorun da işini kolaylaştırır. Doğru bir sonuç alabilmek için sakin ve dinlenmiş durumda, otururken ölçümler yapmak, ölçüm yapmadan önce mesaneyi boşaltmak ve sigara içmemiş olmak sonuçların güvenilirliğini artırır.
SORU 2
Şeker hastalığı hipertansiyon yapar mı?
Tansiyonu yüksek kişilerde şeker hastalığına, şeker hastalarında da hipertansiyona rastlanma olasılığı beklenenden daha yüksektir.
Bununla birlikte şeker hastalığı ciddi bir hipertansiyon nedeni değildir. Ancak böbrek yetmezliği gibi problemlere yol açtığı ya da ağır ateroskleroza neden olduğunda şeker hastalarında kan basıncı yükselebiliyor.
Diğer taraftan bu iki sorunun birlikte olması durumunda her ikisinin de oluşturabileceği komplikasyonlar sıklaşıyor.
Düzenli bir sağlıklı beslenme programı ile düzenli egzersiz ve kilo kontrolü her iki hastalığın denetiminde de işe yarıyor.
SORU 3
Tansiyon yaşlandıkça yükselir mi?
İleri yaşlarda yüksek tansiyona daha sık rastlanır. Özellikle 50 yaşından sonra sistolik basınç (büyük tansiyon) yavaş yavaş yükselmeye başlar.
Bu yükselme 70’li yaşlardan sonra daha da belirginleşir. Bazı kişilerde sadece bu nedenle yaşa bağlı izole sistolik hipertansiyon denilen ve sadece büyük tansiyonun 140 mm.Hg üzerine tırmandığı özel bir durumla karşılaşılma olasılığı artıyor.
SORU 4
Potasyum tansiyonu etkiler mi?
Yetersiz miktarda potasyum tüketenlerde kan basıncı yüksekliği daha sık görülüyor. Potasyumdan zengin beslenenlerde ise hipertansiyonla mücadele kolaylaşıyor.
Bu nedenle hipertansiyonlu birinin potasyum tüketimini artırmaya çalışması faydalı bulunuyor. Portakal suyu, muz, kayısı gibi yiyeceklerin güçlü potasyum kaynakları oldukları aklınızda olsun. Özellikle muz çok etkili bir potasyum kaynağı.
SORU 5
Hipertansiyonu düşüren besin desteği var mı?
Sarımsak özlerinin kan basıncını ayarlamada etkili olabileceği ileri sürülse de hiçbir ciddi hipertansiyon hastasında sorunun çözümü sarımsağa emanet edilemez.
Eğer ilaç kullanmanız gerekiyorsa size en uygun, yan etkileri en az ilacı doktorunuz belirleyecektir. Reçetesiz satılan besin destekleri kan basıncını düşürmeye faydalı olmadığı gibi artırabilirler bile. Örneğin ginseng’in bazı kişilerde kan basıncı yükselmelerine yol açabildiği biliniyor.
SORU 6
Hipertansiyonluya çay, kahve yasak mı?
Eğer makul miktarlarda tüketilecekse çayda, kahvede bulunan kafein -hassas kişiler dışında- hipertansiyonlu bir hastada kan basıncı ayarını ciddi düzeyde etkilemez.
Bununla birlikte kafeini azaltılmış kahve içmek ve çayı 1-2 bardakla sınırlamak da faydalı olabilir.
SORU 7
Kortizon kullanmak hipertansiyona yol açar mı?
Eğer uzun süreli ve dikkatsiz bir kortizon kullanıcısı olursanız hipertansiyona yakalanma olasılığınız artar.
Usulüne uygun dozlarda ve zamanlarda sodyum ve tuz kısıtlaması ile birlikte kortizon kullananlarda bu olasılık azalıyor.
SORU 8
En iyi tansiyon
ilacı hangisi?
En iyi ilaç değil, en uygun ilacı aramak daha akılcı bir yaklaşımdır. Her ilaç herkese uymaz, başkasında mükemmel sonuç veren bir ilaç sizde faydalı olmaz ya da ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir.
Kullanacağınız ilacın hangisi olacağını, dozunu, kullanım şeklini doktorunuz belirlemelidir.
Çünkü sağlığınızdaki diğer problemler, kullandığınız diğer ilaçlar, yaşınız ve daha pek çok şey ilaç seçiminde doktorunuzu etkileyecektir.