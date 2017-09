6 önemli doğal destek

MELATONİN

KALİTELİ BİR UYKUNUN VAZGEÇİLMEZİ

- Jet lag sorununu önler, yeniden normal uyku düzenine dönülmesini kolaylaştırır.

- Ağrı ve stresten kaynaklanan uyku problemlerini düzeltir.

- Uykusuzluk sorununun çözümünde yardımcı olur.

- Yaşlılığa bağlı belirtileri; antioksidan özellikleri ile katarakt oluşumunu, kalp damar hastalıklarının gelişimini geciktirir.

- Kış aylarında görülen mevsime bağlı depresyonu tedavi eder.

- Uykusuzluk sorununun çözümünde yatmadan 1-2 saat evvel (akşam 21.00-23.00) arası 1-3 mg alınabilir. Düşük dozlardan 0,5-1 mg başlanıp dozların yavaş yavaş artırılması, yaşlılarda çok düşük dozların kullanılması önerilir.

- Jet lag sorununun çözümünde batıdan doğuya doğru uçuşlardaki, uçuştan bir önceki öğle sonrası saatlerde 0,5 mg, uçuş günü uçmadan 2 saat evvel 3 mg alınmalıdır.

Seyahatin ilk 2-3 gününde yatmadan evvel 3 mg alınmaya devam edilir. Doğudan batıya uçuşlarda uçuştan 1 gün evvel sabah saatlerinde 0,5 mg alınır. Aynı miktar uçuş günü sabahı tekrarlanır.

Son uçuş noktasına varıldığında sabah saatlerinde 3-5 gün 0,5 mg alınmaya devam edilir.

SELENYUM

ÇOK GÜÇLÜ BiR ANTiOKSiDAN

- Fındık, ceviz, deniz ürünleri ve tavuk güvenilir selenyum kaynaklarıdır.

- Antioksidan etkili bir elementtir. Bu nedenle yaşlanmaya bağlı dejeneratif sorunların başlamasını geciktirir veya engeller.

- Katarakt oluşumuna engel olabilir.

- Yaşlanmaya bağlı makula dejeneransı ve görme kaybını azaltır.

- Damarların daralmasını ve sertleşmesini engellediğinden kalp krizlerine ve felçlerine engel olabilir. Kolesterol profiline olumlu etki yapabilir.

- Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir. Bağışıklık yanıtını destekler.

- Gribal enfeksiyonlarda herpes virüsüne bağlı oluşumları azaltır, sınırlar.

- Bağışıklık yanıtındaki bozulmalar sonucu oluşan bağ dokusu hastalıklarında yararlı olabilir.

- Besin desteği olarak günde 50-100 mg alınması yeterli olur. Günlük dozun 200 mcg’ı geçmemesi güvenlidir.

E vitamini ile (günde 400 mg) birlikte kullanıldığında daha etkili yanıt alınır. Grape Seed extract, C vitamini, Coenzym Q-10, Beta karoten, Alpha Lipoic Acid, yeşil çay gibi antioksidanlarla birlikte alınabilir.

ALFA LİPOİK ASİT

KRONİK HASTALIKLARIN AMANSIZ DÜŞMANI

- Şeker hastalığına bağlı sinir hasarının oluşturduğu belirtileri azaltır: Günde 200-1200 mg dozda kullanılmalıdır. 600 mg’lık tabletlerinden 1-2 adet alınabilir. (Biomo-Lipon tablet 600 mg)

- Yaşlılarda beyin fonksiyonlarını korur ve destekler. Bu amaçla günde 100 mg alınması yeterli olur.

- Karaciğeri korur ve destekler. Antioksidan ve koruyucu etkisi nedeniyle kronik karaciğer yetersizliklerinde yararlıdır. Bu amaçla günde 3 kez 100 mg alınır. En iyi sonucu günde 1000 mg C vitamini ve 400 mg E vitamini ile birlikte alındığında sağlar.

- Katarakt oluşumunu geciktirir. Bu yönde bir yakınma için günde 3 kez 100 mg alınmalıdır.

- Genel antioksidan olarak kullanılabilir. Yaşlanmayı geciktirir. Bu amaçla sabahları tek doz 100 mg alınır.

- Cilt koruyucu etkisi nedeniyle cilt kremlerine eklenebilir. Kırışıklıkları azaltır, oluşumunu engeller.

SAW PALMETTO

PROSTATIN SADIK VE ZARARSIZ DOSTU

- Prostat büyümesine bağlı sorunlarda belirgin zayıflamalar sağlar. İdrar sıklığını azaltır, idrar akışını kolaylaştırır, gece idrarına kalkma ihtiyacını geciktirir. İdrar tutamama, ağrılı idrar yapma gibi sorunları erteler.

- Prostat büyümesine bağlı sorunları kontrol altına almada kullanılan reçeteli konvensiyonel ilaçlardaki cinsel güçsüzlüğü azaltma sorunu (infotense) Saw Palmetto kullanımında görülmez. Aksine cinsel gücü desteklediği ve artırdığına yönelik bulgular mevcuttur.

- Prostat sorunlarını azaltmak için günde 2 kez 160 mg kullanımı yeterli olur. Kahvaltıda ve akşam yemeğinde yemekle birlikte alınmalıdır.

- Özellikle belirgin prostat sorunu olanlarda Saw Palmetto, Pygeum Africanum veya Pumpkin Seed ile kombine ederek kullanmak daha iyi sonuç verir.

- Prostat büyümesine bağlı sorunlar basit iyi huylu prostat irileşmesinde de (Benign prostatic Hyperplasia-BPH), prostat bezi kanserlerinde de aynıdır. Bu nedenle bu tür sorunu olanlarında doğrudan Saw Palmetto başlamaları, prostat kanseri yönünden bir uzun doktor desteği ile inceleme yaptırmak zorunludur.

SARI KANTARON

DOĞAL BiR ANTiDEPRESAN

- Bunaltıyı (Anksiyete) ve gerginlik hissini azaltır. Stres ile baş etmeyi kolaylaştırır.

- Psikosomatik (somatizasyon) kaynaklı süreğen ağrıları (sırt ve bel ağrıları, baş ağrıları) belirgin olarak kontrol eder.

- Krem şeklindeki kullanımda antibakteriyel ve anti-viral etki gösterir. Ayrıca yerel etki ile hemoroidleri yatıştırır, hemoroid ağrılarını azaltır.

- Premenstrual sendroma bağlı adet öncesi gerginlik ve ağrıları giderir.

- Fibromyalgia belirtilerini giderir. Hafif düzeyde depresyonun eşlik ettiği kronik yorgunluk olgularında yorgunluğu giderebilir.

- Hafif ve orta düzeyde depresyonda mükemmel sonuçları verebilir.

- 300-450 mg’lık dozlarda günde 1-3 kez kullanılabilir.

- Ağız kuruluğu, kabızlık, yorgunluk hissi ve dengesizlik gibi yan etkileri olabilir.

SAMe (S-Adenosylmethionine)

BEYiN, EKLEM VE KARACiĞERE ÜÇLÜ BiR DESTEK

- Vücutta doğal olarak üretilen ve çok önemli yaşamsal fonksiyonlarda anahtar görevler üstlenen önemli bir moleküldür.

- Kronik yorgunluk sendromu tedavisinde çok yararlı sonuçlar sağlar. Özellikle depresyon belirtilerinin eşlik ettiği yorgunluk sorununda yararlı sonuçlar alınır.

- Romatizmal eklem hastalığı (artritis) sonucu oluşan ağrı ve yangıyı geriletir. Kıkırdak yapıları korur ve tamir eder. Yaşlanmaya bağlı eklem hasarı sorunu olanlarda (östeoartritis) eklemlerde kayganlığı artırdığı, eklem tutukluğunu giderdiği ve hareket kolaylığı sağladığı belirtilmektedir.

- Karaciğeri korur ve destekler, çok güçlü bir antioksidan ve karaciğer koruyucu olan glathationun yapımını artırır. Karaciğer toksinlerinde koruma ve temizlemede destek olur. Alkol, ilaçlar, toksit bazı kimyasallar, virüsler sonucu oluşabilecek karaciğer yapısını (Hepatit B) azaltır, sınırlar.

- Bellek koruyucudur. Belirgin bir beyin desteği sağlar. Alzheimer hastalığı ve yaşın ilerlemesi sonucu gelişen beyin harabiyetini engeller, bellek kaybını önler.

- Bel fıtığı, kıkırdak kemik-eklem hassasiyeti sonucu oluşan bel ağrılarında, sırt ağrılarında belirgin düzelme sağlar.

- Depresyon ve strese bağlı içe dönüklük belirtilerini azaltır. 4-6 haftalık kullanım sonunda depresyon belirtileri önemli düzeyde geriler.

- Homosistein seviyelerinde yükselmelere sebep olabileceğinden uzun süreli SAMe kullanımında birlikte B6, B12 folik asit desteklerinin de alınması uygun olur.

- Genel olarak günde 2 kez 200-400 mg kullanılmalıdır.

- Aç karnına alınması daha iyi etki sağlar. Yemeklerden 1 saat evvel ya da 2 saat sonra kullanımı öngörülür.

- Uyku kaçırıcı etki yapabilir. Bundan kaçınmak için akşam saatlerinde kullanılmamalıdır.