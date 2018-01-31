6 dert 6 çare

Ahmet Hakan geçtiğimiz günlerde köşesinde “Aman doktor, derdime bir çare...” diyerek çare aradığı dertlerini (!) yazdı. Kafasına takılan soruları açıkça anlattığına göre yanıtları sizinle paylaşmakta sakınca yok. Ayrıca eminim ki aynı dertten mustarip olan pek çok okur var. Ve umuyorum ki bu öneriler onların da işine yarar. Buyurun...

Makarnanın faydalısı yok mu?

Olmaz mı hiç, tabii ki var...

Makarnanın;

◊ Az pişmişi, çok pişmişinden

◊ Soğuk yeneni, sıcak yeneninden

◊ Yoğurtlusu, yoğurtsuzundan

◊ Kıymalısı, boşundan

◊ Sebzelisi, sadesinden

◊ Az yağlısı, yağlısından

◊ Kepeklisi, kepeksizinden daha sağlıklıdır.

Margarita pizzanın hiç mi yararı yok?

Margarita pizzadan korkmaya gerek yok. Pizzanın her türlüsü bizim lahmacun ile yakın akrabadır.

Margarita pizza ise pizzaların hası, anası, ustasıdır. Rengi İtalyan bayrağına uysun diye de domates (kırmızı), peynir (beyaz) ve fesleğen (yeşil) ile tasarlanmıştır.

Pizzanın da lahmacunun da hamuru kararında, içi zengin, yağı az, tadı kıtır olanı evladır.

Pizzanın;

◊ Hamuru ince olanı kalınından

◊ Domatesi bol olanı azından

◊ Peyniri bol, yağı az olanı, bol yağlı olanından

◊ Fesleğeni taze ve bol olanı bayatından daha faydalıdır.

Bazen “sıfır hareket” durumu olmaz mı?

Eğer soru “haftada bir gün tembellik etsem olmaz mı?” anlamında ise yanıtım net ve açıktır: Neden olmasın? Ama yine de bunun için bile bazı şartlarım var:

- Yeter ki o günlerde de “homini gırtlak” biri olmayın, yüzde 75 kuralını uygulayın

- Lokmalarınızın sayısını azaltın

- Hatta müm-künse o günü “kısa süreli aralıklı oruç” günü yapın.

Not: Yüzde 75 kuralı, tabağın dörtte birini yememeniz anlamına geliyor. Detaylarını daha sonra açıklayacağım...

Çikolatanın sütlüsü külliyen yasak mı?

Çikolatanın bitteri yani “siyahı” makbul, bence onu bile abartmadan yememiz lazım. Ama haftada 1-2 kez beyaz ya da sütlüsüne de izin var. Peki aradaki şartlar neler mi?

Sütlü çikolata seviyorsan;

◊ 25 gramı geçmezsen (günde)

◊ Her gün yemez, haftada 1-2 ile yetinirsen

◊ “Siyahından beyazı, bitterinden sütlüsü daha iyi” demezsen

◊ İçine “palmiye yağı” gibi zararlı şeyler eklemezsen arada bir sütlü, fıstıklı çikolata neden olmasın?

Hamburgere hiç izin yok mu?

Hamburger fast food kültürünün bayrağı... Hiç onaylamadığımız, son derece zararlı ve kötü besin. Yani “damak çatlatırken damar patlatabilen” bir ayaküstü gıda ürünü. Detaylara gelince...

Hamburgerde;

◊ Sorun hamburgerin içinden ziyade dışında, yani ekmek/un kısmında

◊ Eti, peyniri sarmalayan o beyaz un bombası bölüm arızayı başlatıyor

◊ Hamburgerde o kadar çok kötü yağ ve karbonhidrat oldukça

◊ Hamburgerin yanında kola ve kızarmış patates durdukça

◊ İçine değil minnacık çuvalla yeşillik bile koysanız hamburgeri sağlıklı bir ürün haline getiremezsiniz.

◊ Gelin şu hamburger sevdasından vazgeçin. Mis gibi ince hamurlu lahmacuna veya bol sebzeli etli ekmeğe yer açın.

Kaymaklı ekmek kadayıfına gelince

Kaymaklı kadayıfta da sorun var. Ama...

Ekmek kadayıfında;

◊ Sorun kaymakta değil kadayıftadır, o kadayıf da tel kadayıf değil, çakma kadayıftır

◊ Yağ, un ve şeker bilinen en tehlikeli sağlık düşmanı çete veya örgüt ya da yapılanmadır

◊ Gelin beni dinleyin, onun da tadına bakmakla yetinin.

Başarmak istiyorsan...

◊ Sorma, dinle

◊ Önce yap, sonra düzelt

◊ Sınırlarını zorla

◊ Tekneyi salla

◊ Harekete geç! (Paul Arden’den)

Neden potasyumsuz olmaz?

◊ Potasyum kazanımı arttıkça damar yaşlanması yavaşlıyor

◊ Potasyum kalbi ritim bozukluklarından koruyor

◊ Düşük potasyum kazanımı felç riskini yükseltiyor

◊ Potasyum kazanımı artınca tansiyon düşüyor

◊ Enerji ve kas gücü için de yeterince potasyum gerekiyor.

Potasyum zengini besinler neler?

◊ Muz

◊ Avokado

◊ Turunçgiller

◊ Patates

◊ Domates

◊ Ispanak

◊ Kayısı

◊ Şeftali

◊ Kereviz

◊ Yoğurt

◊ Balık

◊ Et