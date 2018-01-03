5 soruda takviye kullanma kılavuzu

Özellikle omega-3, probiyotik ve multivitamin desteklerine ciddi bir ilgi var. Peki doğru mu? Bana göre doğrusu bunları doğal yolla, doğal kaynaklardan temin etmek olmalı. Omega-3 için daha bol ve sık yağlı balık yenmeli. Probiyotik için turşuya, kefire, bozaya, şalgam veya sirkeye yüklenmeli.

Vitamin ve mineraller için de manavlar, pazarlar daha sık ziyaret edilmeli! Bu ürünlerin bilgili ve dikkatli kullanılması ise çok daha önemli bir konu. Zira bunlar da tıpkı ilaçlar gibi, özen gösterilmezse faydaları azalıyor.

Dahası bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. “Peki nasıl olacak bu iş?” diyorsanız şu 5 soruya yanıt arayarak yola çıkın derim.

Hangisinin en iyi olduğunu nasıl bileceğim?

Fiyat, en iyi olduğuna karar vermek için her zaman en iyi yol değildir. İşte en iyisini seçmeniz için bilmeniz gerekenler:

◊ Sadece fiyatına göre ürün seçmeyin! İçerikleri aynı, markaları farklı birçok tamamlayıcı olabilir. Fiyatı, içeriğinin göstergesi olmayabilir. Kullanıma başladıktan sonra bir süre aynı üründe devam edin. Fiyatı nedeniyle ürün değiştirmek doğru değildir, daha ucuz olanın sağlamadığı etkili bir ürünü bırakmış olabilirsiniz.

◊ Alacağınız ürünler hakkında bilgi toplayın.

◊ Reklamlardan fazla etkilenmeyin!

◊ Süper tamamlayıcılardan uzak durun! Ekstra güçlendirilmiş şeklinde etiketlenmiş tamamlayıcılar tipik olarak tavsiye edilen günlük miktarları oldukça aşan dozlarda vitamin ve mineral içerirler. Tehlikeli olabilirler veya fazlasını vücut atabilir, dolayısıyla paranız boşa gider.

◊ Sahte ve cezbedici bilgilere kanmayın. Doğal veya organik karışımlar hakkındaki iddiaları önemsemeyin, çünkü “doğal”ın standart bir tanımı yoktur, bazı doğal tamamlayıcılar gerçekte pek çok sentetik besin içerebilir.

◊ Son kullanma tarihini kontrol edin. Etiket üzerindeki son kullanma tarihi geçmişse veya son kullanma tarihi yakınsa daha uzun süreli bir başkasını arayın.





Nasıl muhafaza etmeliyim?

Güneş ışınları, sıcak ve nem, vitaminlerin etkinliğini azalttığından serin, karanlık ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Nemli olduğu için banyoda, şişe açıldıktan sonra da buzdolabında saklamak doğru değildir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklanan ürünlerin içinde zarar veren nem yoğunlaşır. Şeffaf olmayan bir kutuda saklamaya çalışın, kapağının sıkı kapalı olduğundan emin olun.





Tamamlayıcılar günün hangi saatinde alınmalı?

Tamamlayıcı almak için en iyi zaman, almayı anımsadığınız zamandır. Bu konuda bazı tavsiyeler verilebilir; yemeklerden önce veya öğün aralarında su veya içeceklerinize sıvı bitki özü ya da besleyici tozları eklemek yararlı olabilir. Sarımsak gibi midenizi rahatsız edebilecek tamamlayıcıları yemekten hemen önce alın.

Ginseng otu ve spiriluna gibi uyarıcı tamamlayıcılar, efedra ve kafein gibi enerji oluşturan tamamlayıcılar için en uygun zaman günün erken saatleridir. (Gece yatmadan önce değil!) Tamamlayıcı kullanma programınız yoksa ve anımsama sorununuz varsa, her gün almanız gereken tamamlayıcıları vitamin kutusu olarak belirlediğiniz bir kutuya koyarak göz önünde bir yerde tutmanız sorunu çözebilir.

Tamamlayıcı kullanımını gün içine yayabilirsiniz, anımsama problem olacaksa tek dozda alınabilir. Maksimum sonuçlar için, sabah kahvaltısı ve akşam öğünüyle alın. Sadece günde bir kez hatırlayabiliyorsanız, sabahları alın.





Tamamlayıcılar ile kullanılan ilaçlar arasında nasıl bir etkileşim olabilir?

Birçok tamamlayıcı son 50 yıl içinde, hatta bazıları son birkaç yıl içinde bulunmuş olduğundan, araştırıcılar bu etkileşimlere sağlıklı yanıt veremeyebilirler. En iyi yol, kendi kendinizi gözlemleyerek fark ettiğiniz herhangi bir yan etki olursa, şüphelenilen tamamlayıcının kullanımını keserek doktorla konuşmaktır.

Stres, uykusuzluk, adet dönemi gibi diğer faktörler de ani şikayetlerde rol oynayabilir. Bazı etkileşimler zararlı olabilirken, pozitif etkileşimler de meydana gelebilir.

Bilmemiz gerekenlere gelince; milk thistle, karaciğeri birçok ilaçların toksik etkilerine karşı korumada yardımcı olur. Yiyeceklere zencefil ve tarçın gibi baharatlı bitkiler eklenerek bazı ilaçların emilimi artırılabilir. Keten tohumu gibi bazı bitkiler bazı ilaçların emilimini yavaşlatabilir.

Kaktüs ve alıç otu gibi bazı bitkiler de kalp üzerine uyarıcı etki yapar. Digoksin gibi kalp ilaçları ile birlikte bu tür tamamlayıcıları kullanıyorsanız, doktorunuzla konuşarak bunların dozlarını ayarlatmanız gerekir.

Sonuçları görmek için ne kadar süre kullanmalıyım?

Yeni bir tamamlayıcıya başladıktan sonra sonuçlarını birkaç gün ile birkaç hafta sonra görebilirsiniz. Ancak pozitif sonuçlar almak birkaç hafta ila birkaç ay alabilir.

Soğuk algınlığı gibi akut durumlar için, bitkisel otlardan oluşturulan formüller veya çinko pastilleri hızla rahatlık sağlar ama uzun süreli rahatsızlıklar için (artrit veya sindirim bozuklukları gibi) birkaç hafta geçmesi gerekir. Daha da uzun süreli rahatsızlıklarda tamamlayıcının başlangıç alımından itibaren 2-3 ay geçmelidir.

Bir kavanoz sağlık

Yazının başlığını Skylife Business dergisindeki “bir kavanoz mutluluk” yazısındaki başlıktan değiştirerek kullandım. “Sağlık=

mutluluk” veya “mutluluk=

sağlık” sayıldığına göre ciddi bir fark olacağını zannetmiyorum.

Daha en baştan söylemeliyim: Yazıyı çok beğendim. Hazırlayanları kutluyorum. 2017 bütün dünyada ciddi bir “fermante besin fırtınası” estirdi. Biraz da bu nedenle fermante besinlerin yaygın olduğu mutfaklar daha bir öne çıktı.

Skylife’daki o yazıda da belirtildiği gibi Orta Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar büyükçe bir haritada hemen her mutfakta turşu mutlaka var. Bizim mutfağın da baş gözdelerinden biri.

Biz sadece salatalığın, lahananın, fasulyenin de değil, hamsiden cevize, patlıcandan dağ koruğuna hemen her şeyin turşusunu kurarız. İyi de yaparız. Çünkü turşular gerçek birer sağlık koruyucusu, vazgeçilmez birer bağışıklık desteği, olağanüstü birer antikanser savunma silahlarıdır.





Kimchi (Skylife/THY’den alınmıştır)

Hazırlanışı

Geniş bir kapta tuzu suyun içinde eritip dörde böldüğünüz lahananın üstünü kaplayacak şekilde dökün. Üstünü örtüp karanlık bir yerde en az 3 saat bekletin.

Acı biber, sarımsak, bal ve zencefili karıştırıp soğan, pırasa ve turpla birleştirerek bir karışım hazırlayın. Lahanaları sudan alın ve hazırladığınız karışımla nazikçe ovun. Temiz bir cam kavanoz alıp lahanaları içine bastırarak yerleştirin. Ağzını tamamen kapatmayın.

Bir kâğıt peçete koyup kapağını sıkıca kapatmadan üzerine yerleştirin. İki gün oda sıcaklığında bekledikten sonra kapağını tamamen kapatarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Kimchi ikinci günden itibaren yenmeye hazır hale gelir, ancak bekledikçe de güzelleşir.

Malzemeler

◊ 2 litrelik kavanoz

◊ 1 adet Çin lahanası (5 cm’lik parçalara ayrılmış)

◊ 1 demet taze soğan (ince doğranmış)

◊ 1 baş kuru soğan (piyazlık doğranmış)

◊ 2 dal pırasa (ince doğranmış)

◊ 1 havuç (jülyen doğranmış)

◊ 1 turp (jülyen doğranmış)

◊ 10 diş sarımsak

◊ 8.5 bardak su

◊ 200 ml kaya tuzu

◊ 2 yemek kaşığı acı toz kırmızıbiber

◊ 1 yemek kaşığı taze zencefil

◊ 1 çay kaşığı bal



