5 soru 5 yanıt

Bugün sizden gelen 5 ayrı soruya yanıtlar hazırladık. Hazırsanız, buyurun...
HANGİ ETİ TERCİH EDELİM?
Mümkünse sığır eti yerine keçi ya da kuzu etini tercih edin. Çünkü sığır eti toplu halde beslenen, doğal olmayan besinlerle kapalı ortamlarda yaşarken, beslenmelerinde katkı maddelerinin kullanılma ihtimali yüksek yemlerin kullanıldığı sığırlardan elde edilen “endüstriyel” bir et.
Keçi ve kuzular ise genelde doğada serbest dolaşıyorlar. Yapay yemlerle beslenmiyorlar. Bu nedenle etleri daha doğal. Hormon, antibiyotik bulaşma olasılığı daha az.
Ancak keçi eti pek lezzetli değil. Özellikle dişi keçi etinin ekşi bir tadı var. Üstelik bazılarında ishal yapabilir. Öncelik kuzu etinde olmalı.
CİLT İÇİN E VİTAMİNİ Mİ, C VİTAMİNİ Mİ?
İkisi de önemli ve güçlü antioksidanlar ama öncelik C vitamininde.
Nedeni şu: C vitamini ciltte kolajen üretimini artırıyor. Cildi koruyup kollayan çok güçlü bir antioksidan. Cildin kırışmasını da önlüyor.
E vitamini de yine cildi tahribatlara karşı koruyor ve o da güçlü bir antioksidan. Sihirli sözcük “askorpil palmitat”. Cilt ürünü C vitamini olarak bu maddeyi içeriyorsa o ürün iyidir. Bana sorarsanız E vitaminli ürünleri ağızdan, C vitaminli ürünleri ciltten tercih edelim.
KIYMALI PİDE Mİ PEYNİRLİ PİDE Mİ?
Kıyması ve peyniri bol, sebzesi çok hamuru ince ve tam tahıllı undan yapılan bir pide olduktan sonra ikisi de afiyetle yenebilir. Mesele abartmamak, tadında bırakmakta. Etli, kıymalı, peynirli pideler, özellikle “lahmacun” formatında üretilenler bizim mutfağın “pizza”ya rakip ürünleridir.
DİYET Mİ, EGZERSİZ Mİ?
◊ Gençseniz, büyüme çağında bir ergenseniz diyeti değil egzersizi tercih ediniz.
◊ Amacınız kilo vermek ise diyet ve egzersizi yüzde 50-50 yapın, yani dengeleyin.
◊ Amacınız sağlıklı kalmaksa 50 yaşından önce yüzde 60 beslenme yüzde 40 egzersiz planlayın.
◊ Amacınız sağlıklı kalmaksa 50 yaşından sonra yüzde 60 egzersiz yüzde 40 beslenme şeklinde oranlayın, yani beslenmeden ziyade aktiviteye odaklanın.
ARI SÜTÜ FAYDALI MI ZARARLI MI?
Arının sütü olmaz. Soyanın sütü olmaz. Bademin sütü olmaz... Memeli hayvanların sütü dışında ancak “sütümsü” şeyleri olabilir! Arı sütü de işte o sütümsü şeylerden biri. Sağlığa faydası az da olsa olabiliyor ama o fayda da fazlaca abartılıyor.
Turşu bağışıklığı güçlendiriyor
Turşu hem probiyotik, hem prebiyotik gücü nedeniyle mayalanmış gıdalar içinde çok önemli bir besin.
Probiyotik olarak en büyük faydası bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Turşuyu evde yapalım, önceliği lahana, fasulye ve salatalık turşusuna verelim.
Sigara kalbin ritmini bozuyor
Sigaranın 3 ayrı zararı var.
1- Tütünden kaynaklanan zarar yani katranın akciğer hava yollarını tıkaması sonucu oluşan akciğer hasarı.
2- Dumandan kaynaklanan zarar, yani karbonmonoksitin kalp ritmine yaptığı olumsuz etki.
3- Tütünün içindeki kimyasal maddelerin zararı yani kanserojenlerin (3-4 benzopyrene) etkisi ile oluşan kanser riski...
Sigara içenler uzun vadeli riskleri bilip korkuyorlar ama kısa vadedeki tehlikelerden habersizler. İçtiğiniz tek bir sigaranın bile ani kalp durmasına yol açabileceği bilin.
Sadece bir adet sigara bile karbonmonoksit yoluyla ani bir kalp aritmisine neden olabiliyor.
Not: Mesane kanserinin de en mühim sebebi sigaradır: Nikotin böbrek tarafından idrarla atılır. Bu nedenle mesane kanserlerinin en büyük nedeni de sigaradır.
Her gün yürüyenler
◊ Daha az kilo sorunu yaşıyor.
◊ Daha güzel uyuyor.
◊ Depresyona daha az yakalanıyor.
◊ Kabızlıktan korunuyor.
◊ Tansiyonları daha dengeli oluyor.
◊ Şeker ayarı kolaylaşıyor.
◊ Kan yağları düşüyor.
◊ Bellekleri güçlü kalıyor.
◊ Kalp krizi riski düşüyor.
◊ Kemik-kas kaybı azalıyor.
5 soru 5 yanıt
Bugün sizden gelen 5 ayrı soruya yanıtlar hazırladık. Hazırsanız, buyurun...
HANGİ ETİ TERCİH EDELİM?
Mümkünse sığır eti yerine keçi ya da kuzu etini tercih edin. Çünkü sığır eti toplu halde beslenen, doğal olmayan besinlerle kapalı ortamlarda yaşarken, beslenmelerinde katkı maddelerinin kullanılma ihtimali yüksek yemlerin kullanıldığı sığırlardan elde edilen “endüstriyel” bir et.
Keçi ve kuzular ise genelde doğada serbest dolaşıyorlar. Yapay yemlerle beslenmiyorlar. Bu nedenle etleri daha doğal. Hormon, antibiyotik bulaşma olasılığı daha az.
Ancak keçi eti pek lezzetli değil. Özellikle dişi keçi etinin ekşi bir tadı var. Üstelik bazılarında ishal yapabilir. Öncelik kuzu etinde olmalı.
CİLT İÇİN E VİTAMİNİ Mİ, C VİTAMİNİ Mİ?
İkisi de önemli ve güçlü antioksidanlar ama öncelik C vitamininde.
Nedeni şu: C vitamini ciltte kolajen üretimini artırıyor. Cildi koruyup kollayan çok güçlü bir antioksidan. Cildin kırışmasını da önlüyor.
E vitamini de yine cildi tahribatlara karşı koruyor ve o da güçlü bir antioksidan. Sihirli sözcük “askorpil palmitat”. Cilt ürünü C vitamini olarak bu maddeyi içeriyorsa o ürün iyidir. Bana sorarsanız E vitaminli ürünleri ağızdan, C vitaminli ürünleri ciltten tercih edelim.
KIYMALI PİDE Mİ PEYNİRLİ PİDE Mİ?
Kıyması ve peyniri bol, sebzesi çok hamuru ince ve tam tahıllı undan yapılan bir pide olduktan sonra ikisi de afiyetle yenebilir. Mesele abartmamak, tadında bırakmakta. Etli, kıymalı, peynirli pideler, özellikle “lahmacun” formatında üretilenler bizim mutfağın “pizza”ya rakip ürünleridir.
DİYET Mİ, EGZERSİZ Mİ?
◊ Gençseniz, büyüme çağında bir ergenseniz diyeti değil egzersizi tercih ediniz.
◊ Amacınız kilo vermek ise diyet ve egzersizi yüzde 50-50 yapın, yani dengeleyin.
◊ Amacınız sağlıklı kalmaksa 50 yaşından önce yüzde 60 beslenme yüzde 40 egzersiz planlayın.
◊ Amacınız sağlıklı kalmaksa 50 yaşından sonra yüzde 60 egzersiz yüzde 40 beslenme şeklinde oranlayın, yani beslenmeden ziyade aktiviteye odaklanın.
ARI SÜTÜ FAYDALI MI ZARARLI MI?
Arının sütü olmaz. Soyanın sütü olmaz. Bademin sütü olmaz... Memeli hayvanların sütü dışında ancak “sütümsü” şeyleri olabilir! Arı sütü de işte o sütümsü şeylerden biri. Sağlığa faydası az da olsa olabiliyor ama o fayda da fazlaca abartılıyor.
Turşu bağışıklığı güçlendiriyor
Turşu hem probiyotik, hem prebiyotik gücü nedeniyle mayalanmış gıdalar içinde çok önemli bir besin.
Probiyotik olarak en büyük faydası bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Turşuyu evde yapalım, önceliği lahana, fasulye ve salatalık turşusuna verelim.
Sigara kalbin ritmini bozuyor
Sigaranın 3 ayrı zararı var.
1- Tütünden kaynaklanan zarar yani katranın akciğer hava yollarını tıkaması sonucu oluşan akciğer hasarı.
2- Dumandan kaynaklanan zarar, yani karbonmonoksitin kalp ritmine yaptığı olumsuz etki.
3- Tütünün içindeki kimyasal maddelerin zararı yani kanserojenlerin (3-4 benzopyrene) etkisi ile oluşan kanser riski...
Sigara içenler uzun vadeli riskleri bilip korkuyorlar ama kısa vadedeki tehlikelerden habersizler. İçtiğiniz tek bir sigaranın bile ani kalp durmasına yol açabileceği bilin.
Sadece bir adet sigara bile karbonmonoksit yoluyla ani bir kalp aritmisine neden olabiliyor.
Not: Mesane kanserinin de en mühim sebebi sigaradır: Nikotin böbrek tarafından idrarla atılır. Bu nedenle mesane kanserlerinin en büyük nedeni de sigaradır.
Her gün yürüyenler
◊ Daha az kilo sorunu yaşıyor.
◊ Daha güzel uyuyor.
◊ Depresyona daha az yakalanıyor.
◊ Kabızlıktan korunuyor.
◊ Tansiyonları daha dengeli oluyor.
◊ Şeker ayarı kolaylaşıyor.
◊ Kan yağları düşüyor.
◊ Bellekleri güçlü kalıyor.
◊ Kalp krizi riski düşüyor.
◊ Kemik-kas kaybı azalıyor.