5 mühim göbek sorusu

Önce şunu bir kenara not edelim: Kilo sorunu ile göbek sorunu aynı şeyler değil. Sorun yaratanlar cilt altında biriken yağlardan ziyade, göbekte yani karın içinde birikenler. “Göbek meselesi” ile ilgili sorularınız da her gün artıyor. Bu nedenle sayfamızı bugün “göbek meselesi” işgal ediyor.
Genetik miras mı, yanlış beslenmenin faturası mı?
Her ikisinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genetik mirasta olmasına rağmen göbek bağlamayabilirsiniz.
Toplumlarda minimum her 4 kişiden biri insülin direnci genetiği taşıyor. O genetik düğmeye basarsanız, insülin direnci aktive olur ve harekete geçer.
Bu durumda göbekler büyür, beller genişler, enseler kalınlaşır, gıdılar sarkar. Kötü karbonhidratları, yani şekerli ve unlu gıdaları fazla tüketmek ve hareketsiz, koltuğa bağlı bir yaşam sürmek, genetik probleme davetiye çıkarır.
Göbek problemi olduğunu nasıl anlarız?
- Mezuraları alın, göbeği, beli, kalçayı ölçün.
- Tam göbeğinizden mezurayı çevreleyin.
- Kadınlarda 88 cm, erkeklerde 98-100 cm’den fazla olmamalı.
- Bel çevrenizi, kalça çevrenizin uzunluğuna bölün.
- Bu oran kadınlarda 0.8’in, erkeklerde 1’in üzerinde olmamalı.
Göbeği eritmenin sihirli bir formülü var mı?
Hızlı göbek eriten formüllere inanmayın. Sihirli tozlar, bitkiler ya da birkaç seansta yağdan eser bırakmayan “yağ kırıcı” cihazlar gibi mucizeler de yok.
Cihazlar iki santimlik yağ tabakasını etkiler. O iki santimlik yağın insülin direncinizle göbeğinizle bir ilgisi yoktur. Normal bir insanın yüzde 80 yağı cilt altındadır, yüzde 20’si karın içindedir.
Cilt altındaki yağı yüzde 50 artırsanız da kalbinize, damarınıza, ömrünüze zarar gelmez ama bacaklar şişer. İç yağın ise yüzde 20’den 25’e çıkması, tansiyonu patlatır, şekeri zıplatır, kolesterolü hoplatır.
Göbeği eritmenin yolları neler?
- Şekeri hayatınızdan çıkarın.
- Meyve suları, gazlı içecekler soğuk buzlu çay gibi şekerli içecekleri asla içmeyin.
- Prensip olarak içine un giren gıdalardan uzak durun. Makarnaya, pirince veda edin.
- Bol protein ve bol sebze ile beslenin.
- Proteinlerin yağsız veya az yağlı olanını seçin. Etin yağlı pirzolasını değil sırt tarafını, tavuğun budunu değil göğsünü yiyin.
- Çiğ ve olabildiğince posalı, tok tutucu sebzeler tüketin.
- Sisteme düşük şeker içeren iyi karbonhidrat yükleyin. Örneğin salatalık, domates, biber, pişmemiş havuç, fasulye, kabak, biber...
- Bakliyat grubunu öne çıkarın. Nişasta ve karbonhidrat ihtiyacını mercimek, fasulye, börülceden karşılayın.
- Büyük kasları kullanacağınız egzersizler yapın.
- Kas yapısının yüzde 80’i göbek çizgisinin altında olan kalça kaslarınızı, bacak kaslarınızı, baldır kaslarınızı çalıştırın.
- Yürüyün, arada hızlanıp yarım dakika-bir dakika koşun.
50’SİNİ GEÇENLER NEDEN KOLAY GÖBEKLENİR?
1- Her yıl kaybettikleri yüzde 1-2’lik kas kaybını düzenli egzersizlerle yerine koyamadıkları için yeterince enerji harcayamıyorlar.
2- İnsülin fazlalığı veya direnci problemlerini fark edemedikleri için insülin direncine teslim oluyorlar.
3- “Damak çatlatan” lezzetlere ağırlık verdikleri için çok fazla tatlı ve unlu besin tüketiyorlar.
4- “Günde 10 bin yerine 5 bin adım atsam olmaz mı?” gibi yanlış pazarlıklara giriyor, tembellik yapıp yeterince hareket etmiyorlar.
5- Alkollü içecekleri abarttıkları için çok fazla kalori kazanıyorlar.
6- Yanlış diyetlere ve detokslara bel bağladıkları için metabolizmaları bozuluyor.
7- Sadece yürümek veya yüzmekle yetinip ağırlık ve direnç çalışmalarını “pas geçtikleri” için yeteri kadar kalori tüketemiyorlar.
8- Tatlıları “trankilizan” yani “teskin edici” gibi kullandıkları için yatmadan önce tatlı bir şeyler atıştırıyorlar.
9- Kilo takıntısına girip stres hormonu “kortizol”ü çok fazla ürettikleri için yağlanıyorlar.
10- Erkekler de düşük testosteron sorununu çözemedikleri için göbek bağlıyorlar.
Menopoz dönemi için kilo tavsiyeleri...
Menopoza giren çoğu kadının bedeninde – dış görünüşünde – fark edilir bazı değişiklikler başlar. Bu değişikliklerin temel nedeni de beden yağ miktarının artmasıdır.
Menopozla ilişkili yağların en çok da karın ve kalça bölgelerinde biriktirdiği iyi bilinir.
1- Menopozda kilo alma ihtimalini azaltmak istiyor veya bu dönemde kazandığınız kilolardan kurtulmanın bir yolunu arıyorsanız, öncelikle bir insülin direnci testi yaptırmanızı ve tiroid tembelliğini araştırmak amacıyla TSH seviyelerinizi ölçtürmenizi, bir sorun varsa da tedavi ettirmenizi tavsiye ederim.
2– Daha az un, şeker, nişasta, tatlı, pilav, pizza, makarna, meyve suyu, ekmek, börek, çörek, açma, poğaça tüketmenizi, hayatınıza daha çok yoğurt, balık, yağsız kırmızı et, kaliteli tavuk eti, yumurta, mümkün olduğu kadar çok sebze eklemenizi, ayrıca daha fazla aktivite/egzersiz yapmanızı öneririm.
5 mühim göbek sorusu
Önce şunu bir kenara not edelim: Kilo sorunu ile göbek sorunu aynı şeyler değil. Sorun yaratanlar cilt altında biriken yağlardan ziyade, göbekte yani karın içinde birikenler. “Göbek meselesi” ile ilgili sorularınız da her gün artıyor. Bu nedenle sayfamızı bugün “göbek meselesi” işgal ediyor.
Genetik miras mı, yanlış beslenmenin faturası mı?
Her ikisinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genetik mirasta olmasına rağmen göbek bağlamayabilirsiniz.
Toplumlarda minimum her 4 kişiden biri insülin direnci genetiği taşıyor. O genetik düğmeye basarsanız, insülin direnci aktive olur ve harekete geçer.
Bu durumda göbekler büyür, beller genişler, enseler kalınlaşır, gıdılar sarkar. Kötü karbonhidratları, yani şekerli ve unlu gıdaları fazla tüketmek ve hareketsiz, koltuğa bağlı bir yaşam sürmek, genetik probleme davetiye çıkarır.
Göbek problemi olduğunu nasıl anlarız?
- Mezuraları alın, göbeği, beli, kalçayı ölçün.
- Tam göbeğinizden mezurayı çevreleyin.
- Kadınlarda 88 cm, erkeklerde 98-100 cm’den fazla olmamalı.
- Bel çevrenizi, kalça çevrenizin uzunluğuna bölün.
- Bu oran kadınlarda 0.8’in, erkeklerde 1’in üzerinde olmamalı.
Göbeği eritmenin sihirli bir formülü var mı?
Hızlı göbek eriten formüllere inanmayın. Sihirli tozlar, bitkiler ya da birkaç seansta yağdan eser bırakmayan “yağ kırıcı” cihazlar gibi mucizeler de yok.
Cihazlar iki santimlik yağ tabakasını etkiler. O iki santimlik yağın insülin direncinizle göbeğinizle bir ilgisi yoktur. Normal bir insanın yüzde 80 yağı cilt altındadır, yüzde 20’si karın içindedir.
Cilt altındaki yağı yüzde 50 artırsanız da kalbinize, damarınıza, ömrünüze zarar gelmez ama bacaklar şişer. İç yağın ise yüzde 20’den 25’e çıkması, tansiyonu patlatır, şekeri zıplatır, kolesterolü hoplatır.
Göbeği eritmenin yolları neler?
- Şekeri hayatınızdan çıkarın.
- Meyve suları, gazlı içecekler soğuk buzlu çay gibi şekerli içecekleri asla içmeyin.
- Prensip olarak içine un giren gıdalardan uzak durun. Makarnaya, pirince veda edin.
- Bol protein ve bol sebze ile beslenin.
- Proteinlerin yağsız veya az yağlı olanını seçin. Etin yağlı pirzolasını değil sırt tarafını, tavuğun budunu değil göğsünü yiyin.
- Çiğ ve olabildiğince posalı, tok tutucu sebzeler tüketin.
- Sisteme düşük şeker içeren iyi karbonhidrat yükleyin. Örneğin salatalık, domates, biber, pişmemiş havuç, fasulye, kabak, biber...
- Bakliyat grubunu öne çıkarın. Nişasta ve karbonhidrat ihtiyacını mercimek, fasulye, börülceden karşılayın.
- Büyük kasları kullanacağınız egzersizler yapın.
- Kas yapısının yüzde 80’i göbek çizgisinin altında olan kalça kaslarınızı, bacak kaslarınızı, baldır kaslarınızı çalıştırın.
- Yürüyün, arada hızlanıp yarım dakika-bir dakika koşun.
50’SİNİ GEÇENLER NEDEN KOLAY GÖBEKLENİR?
1- Her yıl kaybettikleri yüzde 1-2’lik kas kaybını düzenli egzersizlerle yerine koyamadıkları için yeterince enerji harcayamıyorlar.
2- İnsülin fazlalığı veya direnci problemlerini fark edemedikleri için insülin direncine teslim oluyorlar.
3- “Damak çatlatan” lezzetlere ağırlık verdikleri için çok fazla tatlı ve unlu besin tüketiyorlar.
4- “Günde 10 bin yerine 5 bin adım atsam olmaz mı?” gibi yanlış pazarlıklara giriyor, tembellik yapıp yeterince hareket etmiyorlar.
5- Alkollü içecekleri abarttıkları için çok fazla kalori kazanıyorlar.
6- Yanlış diyetlere ve detokslara bel bağladıkları için metabolizmaları bozuluyor.
7- Sadece yürümek veya yüzmekle yetinip ağırlık ve direnç çalışmalarını “pas geçtikleri” için yeteri kadar kalori tüketemiyorlar.
8- Tatlıları “trankilizan” yani “teskin edici” gibi kullandıkları için yatmadan önce tatlı bir şeyler atıştırıyorlar.
9- Kilo takıntısına girip stres hormonu “kortizol”ü çok fazla ürettikleri için yağlanıyorlar.
10- Erkekler de düşük testosteron sorununu çözemedikleri için göbek bağlıyorlar.
Menopoz dönemi için kilo tavsiyeleri...
Menopoza giren çoğu kadının bedeninde – dış görünüşünde – fark edilir bazı değişiklikler başlar. Bu değişikliklerin temel nedeni de beden yağ miktarının artmasıdır.
Menopozla ilişkili yağların en çok da karın ve kalça bölgelerinde biriktirdiği iyi bilinir.
1- Menopozda kilo alma ihtimalini azaltmak istiyor veya bu dönemde kazandığınız kilolardan kurtulmanın bir yolunu arıyorsanız, öncelikle bir insülin direnci testi yaptırmanızı ve tiroid tembelliğini araştırmak amacıyla TSH seviyelerinizi ölçtürmenizi, bir sorun varsa da tedavi ettirmenizi tavsiye ederim.
2– Daha az un, şeker, nişasta, tatlı, pilav, pizza, makarna, meyve suyu, ekmek, börek, çörek, açma, poğaça tüketmenizi, hayatınıza daha çok yoğurt, balık, yağsız kırmızı et, kaliteli tavuk eti, yumurta, mümkün olduğu kadar çok sebze eklemenizi, ayrıca daha fazla aktivite/egzersiz yapmanızı öneririm.