4 depresyon sorusu

Depresyon yaygın görülen bir sorun mu? Bence hayır! Peki, neden dünyanın en çok depresyon hapı yutan milletlerinden biriyiz. Niçin yılda nerede ise 50 milyon kutuya yakın depresyon hapı tüketiyoruz? Yanıtı net ve açık: Depresyon konusunda bilgi fakiriyiz de ondan! Herkes birbirine bu hapları öneriyor da ondan. Psikiyatri uzmanları dışında her branştan hekim de bu hapları reçete ediyor da ondan! Özetle, “depresyon meselesi”nin birden çok boyutu var ama konuyu daha fazla dağıtmadan çok gündeme gelen ve doğru yanıtı pek bilinmeyen şu 4 soruya yanıt aramaya ne dersiniz?
SORU 1
VİTAMİN EKSİKLİĞİ DEPRESYONU TETİKLER Mİ?
D ve B12 vitamini noksanlıklarında depresyona yakalanma ihtimali artıyor. B6 vitamini noksanlığının da depresyonu tetiklemesi mümkün. Bizde özellikle D ve B12 vitamini eksikliği yaygın görülen iki sorun. Belki biraz da bu nedenle depresyonun sık görüldüğü bir ülke olduk. Bana göre depresyonun belirtilerini hisseden herkesin gidip bir B12 ve D vitamini ölçümü yaptırmasında fayda var. Demir ve magnezyum noksanlığının da depresyonu tetiklemesi mümkün.
SORU 2
OMEGA-3 AZALMASI DEPRESYON SOKAR MI?
Omega-3 fakirleşmesi ile depresyon arasındaki bağlantı çok iyi bilinen bir ilişkidir. Beynin yüzde 60’ının yağdan oluştuğu, bu yağların büyükçe bir bölümünü de omega-3 yağlarının, özellikle de DHA’nın meydana getirdiği dikkate alınırsa, bu ilişki hiç şaşırtıcı değil. Zaten böyle olduğu için ruh sağlığı uzmanlarının çoğu depresyon tedavisinde destek olarak omega-3 haplarından istifade etmeye başladı. Yüksek doz omega-3, hele hele DHA desteği depresyon tedavisinde önemli bir ek destek sağlayabiliyor. Doğum sonrasında gelişen ani ve ağır depresyon ataklarının da annedeki omega-3 noksanlığı ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.
SORU 3
HORMON DENGESİZLİĞİ DEPRESYON YAPAR MI?
Özellikle tiroit hormonu eksikliği (hipotiroidi) ile depresyon arasında net ve açık bir bağlantı var. Ayrıca metabolik sendromlular yani insülin direncine paçasını kaptıranlar, az da olsa depresyon tehdidi altındalar. Bunlarda da tekrarlayan reaktif hipoglisemi ataklarının depresyonu tetikleyen bir sorun olduğu kabul ediliyor. Ayrıca depresyonlularda kortizol seviyelerinin yüksek bulunması da ciddi ve düşündürücü bir işaret.
SORU 4
UYKUSUZLUK DEPRESYONA YOL AÇAR MI?
Burada da bir çeşit “tavuk-yumurta” ilişkisi var. Uykusuzluğun depresyona yol açabileceğini de, depresyonun uyku bozukluklarının nedeni olabileceğini de çok iyi biliyoruz.
Özellikle gecenin ortasında ya da sabahın çok erken bir saatinde “pat” diye ve de “cin gibi” uyanıveriyorsanız, uyku bölünmelerinden, gündüz uyuklamalarından yakınıyorsanız probleminizin arkasında gözden kaçmış bir depresyonun yatabileceğini lütfen unutmayın.”
UNUTMAYIN
DEPRESYON BELLEĞİ DE BOZUYOR
◊ Depresyon bilinen en ciddi bellek düşmanlarından biri.
◊ Depresyonda olan biri konsantre olmakta zorlandığı, yeni bir bilgide ayrıntılara odaklanamadığı ve öğrendiklerini derin ve kalıcı belleğe kayıt yapamadığı için bellek sorunu yaşar.
◊ Tedavisiz kalan ağır depresyonların beynin hafıza ile ilgili bölümlerinde hücre kaybına ve yapısal bozuşmalara sebep olabildiği de gösterildi.
◊ Depresyona bağlı bellek kaybının iyi tarafı “geri dönüşlü” olması, depresyon tedavi edilince düzelmesidir.
◊ Eğer “ilerleyici bir unutkanlık” sorununuz varsa odaklanmakta zorlanıyorsanız bu işaretlere “yorgunluk, isteksizlik, uyku sorunları” gibi şeyler de eklenmişse “bende depresyon olabilir mi?” sorusuna yanıt aramanızda fayda var.
4 depresyon sorusu
Depresyon yaygın görülen bir sorun mu? Bence hayır! Peki, neden dünyanın en çok depresyon hapı yutan milletlerinden biriyiz. Niçin yılda nerede ise 50 milyon kutuya yakın depresyon hapı tüketiyoruz? Yanıtı net ve açık: Depresyon konusunda bilgi fakiriyiz de ondan! Herkes birbirine bu hapları öneriyor da ondan. Psikiyatri uzmanları dışında her branştan hekim de bu hapları reçete ediyor da ondan! Özetle, “depresyon meselesi”nin birden çok boyutu var ama konuyu daha fazla dağıtmadan çok gündeme gelen ve doğru yanıtı pek bilinmeyen şu 4 soruya yanıt aramaya ne dersiniz?
SORU 1
VİTAMİN EKSİKLİĞİ DEPRESYONU TETİKLER Mİ?
D ve B12 vitamini noksanlıklarında depresyona yakalanma ihtimali artıyor. B6 vitamini noksanlığının da depresyonu tetiklemesi mümkün. Bizde özellikle D ve B12 vitamini eksikliği yaygın görülen iki sorun. Belki biraz da bu nedenle depresyonun sık görüldüğü bir ülke olduk. Bana göre depresyonun belirtilerini hisseden herkesin gidip bir B12 ve D vitamini ölçümü yaptırmasında fayda var. Demir ve magnezyum noksanlığının da depresyonu tetiklemesi mümkün.
SORU 2
OMEGA-3 AZALMASI DEPRESYON SOKAR MI?
Omega-3 fakirleşmesi ile depresyon arasındaki bağlantı çok iyi bilinen bir ilişkidir. Beynin yüzde 60’ının yağdan oluştuğu, bu yağların büyükçe bir bölümünü de omega-3 yağlarının, özellikle de DHA’nın meydana getirdiği dikkate alınırsa, bu ilişki hiç şaşırtıcı değil. Zaten böyle olduğu için ruh sağlığı uzmanlarının çoğu depresyon tedavisinde destek olarak omega-3 haplarından istifade etmeye başladı. Yüksek doz omega-3, hele hele DHA desteği depresyon tedavisinde önemli bir ek destek sağlayabiliyor. Doğum sonrasında gelişen ani ve ağır depresyon ataklarının da annedeki omega-3 noksanlığı ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.
SORU 3
HORMON DENGESİZLİĞİ DEPRESYON YAPAR MI?
Özellikle tiroit hormonu eksikliği (hipotiroidi) ile depresyon arasında net ve açık bir bağlantı var. Ayrıca metabolik sendromlular yani insülin direncine paçasını kaptıranlar, az da olsa depresyon tehdidi altındalar. Bunlarda da tekrarlayan reaktif hipoglisemi ataklarının depresyonu tetikleyen bir sorun olduğu kabul ediliyor. Ayrıca depresyonlularda kortizol seviyelerinin yüksek bulunması da ciddi ve düşündürücü bir işaret.
SORU 4
UYKUSUZLUK DEPRESYONA YOL AÇAR MI?
Burada da bir çeşit “tavuk-yumurta” ilişkisi var. Uykusuzluğun depresyona yol açabileceğini de, depresyonun uyku bozukluklarının nedeni olabileceğini de çok iyi biliyoruz.
Özellikle gecenin ortasında ya da sabahın çok erken bir saatinde “pat” diye ve de “cin gibi” uyanıveriyorsanız, uyku bölünmelerinden, gündüz uyuklamalarından yakınıyorsanız probleminizin arkasında gözden kaçmış bir depresyonun yatabileceğini lütfen unutmayın.”
UNUTMAYIN
DEPRESYON BELLEĞİ DE BOZUYOR
◊ Depresyon bilinen en ciddi bellek düşmanlarından biri.
◊ Depresyonda olan biri konsantre olmakta zorlandığı, yeni bir bilgide ayrıntılara odaklanamadığı ve öğrendiklerini derin ve kalıcı belleğe kayıt yapamadığı için bellek sorunu yaşar.
◊ Tedavisiz kalan ağır depresyonların beynin hafıza ile ilgili bölümlerinde hücre kaybına ve yapısal bozuşmalara sebep olabildiği de gösterildi.
◊ Depresyona bağlı bellek kaybının iyi tarafı “geri dönüşlü” olması, depresyon tedavi edilince düzelmesidir.
◊ Eğer “ilerleyici bir unutkanlık” sorununuz varsa odaklanmakta zorlanıyorsanız bu işaretlere “yorgunluk, isteksizlik, uyku sorunları” gibi şeyler de eklenmişse “bende depresyon olabilir mi?” sorusuna yanıt aramanızda fayda var.