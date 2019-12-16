2020'nin beslenme trendleri

Başlığı okuyunca aklınıza hemen “Beslenmenin de trendi mi olur hocam?” sorusu gelirse şaşırmam!
Nedeni şu: Bana göre de beslenmenin trendi olmaz. Olsa olsa ‘anayasası’ olur. Böyle bir anayasa zaten var ve sadece 3 maddeden ibaret:
1- YETERLİLİK PRENSİBİ: Yeteri kadar beslenecek, ihtiyacınızdan az ya da çok yemeyeceksiniz.
2- ÇEŞİTLİLİK PRENSİBİ: İhtiyaçlarınızı farklı kaynaklardan kazanmaya çalışacaksınız.
3- DENGE PRENSİBİ: Protein, karbonhidrat ve yağ dengesine dikkat edeceksiniz.
Eğer bu anayasaya harfiyen uyar ve bu arada beslenmenize ‘keyif ve hoşgörü’ ve de ‘yeni ve farklı lezzetler’ ekleyebilirseniz işiniz daha kolaydır. Yenilik ve farklılıkları da sosyal ve bilimsel değişimler belirliyor. 2020’de daha çok önde olacak o değişimleri merak ediyorsanız buyurun...
1- BU İKİLİ YARIŞIYOR
Geçen yılın baharat şampiyonu zerdeçal. Bu yıl zencefil en az onun kadar sık konuşulacak. Geçtiğimiz yıl zencefil pazarındaki yüzde 6.5’lik büyüme de bunun kanıtı. Önerim taze ve toz zencefili yemeklerinize, baharat karışımları ve diğer gıdalarınıza daha sık eklemenizdir. Tabii ki zerdeçalı bu yıl da asla ihmal etmemeniz şartıyla.
2- APİTERAPİYE GÜVEN
Apiterapi, yani arı poleni, arı sütü ve benzerlerini sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıklarla (özellikle infeksiyonlarla ve kanserlerle) mücadelede kullanma eğilimi 2020’de daha da artacak. Bilhassa ilaçlardan korkan anneler çocuklarına daha güçlü bir bağışıklık için arı poleni kullanmaya yönelecek.
3- KARNABAHAR LİSTEBAŞI
Lahanagiller ailesinin mütevazı üyesi karnabahar, özellikle “karnabahar pizzası” ve “karnabahar burger” pazarının patlaması ile inanılmaz bir büyüme yakaladı. Bilhassa unlu gıdalardan ve etten kaçınmak isteyenler karnabaharlı pizzalara özellikle yükleniyor. Sadece bununla kalsalar neyse. Karnabahar kısır, karnabahar pilav gibi ürünler de 2020’nin beslenme trendlerinde başı çekiyor.
4- HUMUS PEK POPÜLER
Ortadoğu ve Anadolu mutfağının, özellikle Hatay’ın vazgeçilmezlerinden geleneksel “nohutlu humuslar” 2020’de daha sık konuşulacak besinler arasında. Özellikle pancar, zahter, zerdeçal eklenmiş yeni ve farklı humuslar pek popüler!
5- YENİ SOSLAR GELİYOR
Baharat karışımları, özellikle köri, zahter, garam masala, tajin (Kırmızı acı biber tozu, kurutulmuş limon ve tuz karışımından yapılıyor. Meksika kökenli olan bu baharat özellikle balık sebze yemekleri ve yumurtalı besinlerde tercih ediliyor) hep gündemdeler. Bu baharatlar bu yıl da çok popüler olacaklar. Ama harrissa sosu farklı bir kulvardan pazar liderliğine oynamaya çalışıyor. Harrisa sosunun içerikleri ve yapılışını yarınki kelebekte bulabilirsiniz.
6- BİTKİSEL SÜT FAVORİ
Yetişkinlerin neden süt tükettiğini hâlâ anlamıyorum. İçindeki laktoz, laktaz eksikliği olanlar için oluşturduğu gaz, ağrılar, şişkinlik ve ishal nedeniyle zaten çok önemli bir sorun. Bana sorarsanız ineğin, keçinin sütünü yavrularına bırakıp yoğurtla, peynirle süt ürünü keyfinizi sürdürmeye bakın. Bu arada badem, hindistancevizi, yulaf sütü satışlarındaki patlamayı da bir kenara not edin. Özellikle yulaf sütünün yıldızı şimal yıldızı kadar net ve açık. Benim favorim mi? Badem ve yulaf sütü!
7- KOLAJENE İLGİ SÜRÜYOR
Kolajen tozları eklenmiş barlar ya da içecekler veya kolajen peptitleri ile hazırlanmış takviyeler 2020’de çok yaygın olacak ve ilgi görecek. Kolajen pazarı sadece geçtiğimiz yılda Amerika’da yüzde 60 civarında artış gösterdi. Cilt desteği olarak Tip1, eklem desteği olarak Tip2’leri kullananların sayısı hızlı arttı. Sebze suyu karışımlarını, çaya kahveye kolajen eklemek hatta salatalara, çorbalara kolajen tozu ilave etmek önümüzdeki yıl hep gündemde olacak.
8- KEMİK SUYUNA YÖNELİM
Kolajen pazarındaki büyüme kolajen peptitlerinin hâlâ yüksek fiyatlar ile pazarlanması nedeni ile orta ve alt gelir gruplarında kemik suyuna ciddi bir yönelim var. Kemik tozları ve sularının daha az kolajen/jelatin içermeleri ve ağır metal taşıma “kurşun ve cıva” riskleri var ama anlaşılan o ki pazar daha da büyüyecek.
9- ADAPTOJENLERİN YILDIZI
Adaptojenler bedenin strese daha makul yanıtlar vermesi, gereksiz yere direnmemesi, hoşgörü düzenini maksimuma çıkarıp bağışıklığın daha da güçlenmesini teşvik eden bitkiler. Her coğrafyanın farklı adaptojeni var. Orta ve uzak Asya’da Kore ginsgeni; Rusya, Balkanlar ve Kafkasya’da Rhodiula Rosea; Hindistan ve çevresinde Ashwaganda adaptojenlerin en iyi örnekleri. Reishi mantarını ve macha çayını da bu gruba ekleyebiliriz. Peki, bizim adaptojenimiz hangisi? Ben birinciliği kapariye verip kekik/yarpus (yaban kekiği) ve fesleğenimizi de öneriyorum.
10- ‘BESLENMEDE HOŞGÖRÜ’
Diyetlerin her türlüsü “out” oldu. Ketojenik, alkali, paleo, vegan vs... Şimdilerde kimse bunlara rağbet etmiyor. Diyetlerden bıkanlar için 2020’de yepyeni bir hoşgörü kapısı açılıyor: Sezgisel beslenme. Bu yeni beslenme eğilimi yeme eylemini eğlenceli ve sevimli hale getirmeye çalışıp yemek yemenin keyfine odaklanıyor. Dolayısıyla sezgisel beslenme “iyi hayat” hedefinin de bir parçası olacak gibi görünüyor.
2020'nin beslenme trendleri
Başlığı okuyunca aklınıza hemen “Beslenmenin de trendi mi olur hocam?” sorusu gelirse şaşırmam!
Nedeni şu: Bana göre de beslenmenin trendi olmaz. Olsa olsa ‘anayasası’ olur. Böyle bir anayasa zaten var ve sadece 3 maddeden ibaret:
1- YETERLİLİK PRENSİBİ: Yeteri kadar beslenecek, ihtiyacınızdan az ya da çok yemeyeceksiniz.
2- ÇEŞİTLİLİK PRENSİBİ: İhtiyaçlarınızı farklı kaynaklardan kazanmaya çalışacaksınız.
3- DENGE PRENSİBİ: Protein, karbonhidrat ve yağ dengesine dikkat edeceksiniz.
Eğer bu anayasaya harfiyen uyar ve bu arada beslenmenize ‘keyif ve hoşgörü’ ve de ‘yeni ve farklı lezzetler’ ekleyebilirseniz işiniz daha kolaydır. Yenilik ve farklılıkları da sosyal ve bilimsel değişimler belirliyor. 2020’de daha çok önde olacak o değişimleri merak ediyorsanız buyurun...
1- BU İKİLİ YARIŞIYOR
Geçen yılın baharat şampiyonu zerdeçal. Bu yıl zencefil en az onun kadar sık konuşulacak. Geçtiğimiz yıl zencefil pazarındaki yüzde 6.5’lik büyüme de bunun kanıtı. Önerim taze ve toz zencefili yemeklerinize, baharat karışımları ve diğer gıdalarınıza daha sık eklemenizdir. Tabii ki zerdeçalı bu yıl da asla ihmal etmemeniz şartıyla.
2- APİTERAPİYE GÜVEN
Apiterapi, yani arı poleni, arı sütü ve benzerlerini sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıklarla (özellikle infeksiyonlarla ve kanserlerle) mücadelede kullanma eğilimi 2020’de daha da artacak. Bilhassa ilaçlardan korkan anneler çocuklarına daha güçlü bir bağışıklık için arı poleni kullanmaya yönelecek.
3- KARNABAHAR LİSTEBAŞI
Lahanagiller ailesinin mütevazı üyesi karnabahar, özellikle “karnabahar pizzası” ve “karnabahar burger” pazarının patlaması ile inanılmaz bir büyüme yakaladı. Bilhassa unlu gıdalardan ve etten kaçınmak isteyenler karnabaharlı pizzalara özellikle yükleniyor. Sadece bununla kalsalar neyse. Karnabahar kısır, karnabahar pilav gibi ürünler de 2020’nin beslenme trendlerinde başı çekiyor.
4- HUMUS PEK POPÜLER
Ortadoğu ve Anadolu mutfağının, özellikle Hatay’ın vazgeçilmezlerinden geleneksel “nohutlu humuslar” 2020’de daha sık konuşulacak besinler arasında. Özellikle pancar, zahter, zerdeçal eklenmiş yeni ve farklı humuslar pek popüler!
5- YENİ SOSLAR GELİYOR
Baharat karışımları, özellikle köri, zahter, garam masala, tajin (Kırmızı acı biber tozu, kurutulmuş limon ve tuz karışımından yapılıyor. Meksika kökenli olan bu baharat özellikle balık sebze yemekleri ve yumurtalı besinlerde tercih ediliyor) hep gündemdeler. Bu baharatlar bu yıl da çok popüler olacaklar. Ama harrissa sosu farklı bir kulvardan pazar liderliğine oynamaya çalışıyor. Harrisa sosunun içerikleri ve yapılışını yarınki kelebekte bulabilirsiniz.
6- BİTKİSEL SÜT FAVORİ
Yetişkinlerin neden süt tükettiğini hâlâ anlamıyorum. İçindeki laktoz, laktaz eksikliği olanlar için oluşturduğu gaz, ağrılar, şişkinlik ve ishal nedeniyle zaten çok önemli bir sorun. Bana sorarsanız ineğin, keçinin sütünü yavrularına bırakıp yoğurtla, peynirle süt ürünü keyfinizi sürdürmeye bakın. Bu arada badem, hindistancevizi, yulaf sütü satışlarındaki patlamayı da bir kenara not edin. Özellikle yulaf sütünün yıldızı şimal yıldızı kadar net ve açık. Benim favorim mi? Badem ve yulaf sütü!
7- KOLAJENE İLGİ SÜRÜYOR
Kolajen tozları eklenmiş barlar ya da içecekler veya kolajen peptitleri ile hazırlanmış takviyeler 2020’de çok yaygın olacak ve ilgi görecek. Kolajen pazarı sadece geçtiğimiz yılda Amerika’da yüzde 60 civarında artış gösterdi. Cilt desteği olarak Tip1, eklem desteği olarak Tip2’leri kullananların sayısı hızlı arttı. Sebze suyu karışımlarını, çaya kahveye kolajen eklemek hatta salatalara, çorbalara kolajen tozu ilave etmek önümüzdeki yıl hep gündemde olacak.
8- KEMİK SUYUNA YÖNELİM
Kolajen pazarındaki büyüme kolajen peptitlerinin hâlâ yüksek fiyatlar ile pazarlanması nedeni ile orta ve alt gelir gruplarında kemik suyuna ciddi bir yönelim var. Kemik tozları ve sularının daha az kolajen/jelatin içermeleri ve ağır metal taşıma “kurşun ve cıva” riskleri var ama anlaşılan o ki pazar daha da büyüyecek.
9- ADAPTOJENLERİN YILDIZI
Adaptojenler bedenin strese daha makul yanıtlar vermesi, gereksiz yere direnmemesi, hoşgörü düzenini maksimuma çıkarıp bağışıklığın daha da güçlenmesini teşvik eden bitkiler. Her coğrafyanın farklı adaptojeni var. Orta ve uzak Asya’da Kore ginsgeni; Rusya, Balkanlar ve Kafkasya’da Rhodiula Rosea; Hindistan ve çevresinde Ashwaganda adaptojenlerin en iyi örnekleri. Reishi mantarını ve macha çayını da bu gruba ekleyebiliriz. Peki, bizim adaptojenimiz hangisi? Ben birinciliği kapariye verip kekik/yarpus (yaban kekiği) ve fesleğenimizi de öneriyorum.
10- ‘BESLENMEDE HOŞGÖRÜ’
Diyetlerin her türlüsü “out” oldu. Ketojenik, alkali, paleo, vegan vs... Şimdilerde kimse bunlara rağbet etmiyor. Diyetlerden bıkanlar için 2020’de yepyeni bir hoşgörü kapısı açılıyor: Sezgisel beslenme. Bu yeni beslenme eğilimi yeme eylemini eğlenceli ve sevimli hale getirmeye çalışıp yemek yemenin keyfine odaklanıyor. Dolayısıyla sezgisel beslenme “iyi hayat” hedefinin de bir parçası olacak gibi görünüyor.