2019 için tavsiyeler

Geleneksel tıbbın yerleşik, denenmiş yöntem ve tavsiyelerine sırt çevirmeyip istifade edin ama sağlığınızın merkez noktası da karar vericisi de ‘modern tıp’ olsun.
Tamamlayıcı tıp önerilerinden istifade ederken çok dikkatli olun. Alternatif tıbbın kirlenme hızı modern tıptan çok daha fazla.
Diplomalı fizyoterapist ve klinik psikoterapistler hariç ‘koç’lardan, ‘terapist’lerden ve ‘guru’lardan uzak durun. İsminin önünde ‘uzman’ unvanı olan yaşam tarzı yöneticilerine mesafeli kalın.
Sağlığınızın patronu olun. O mühim emaneti birilerine teslim etmeden evvel iyi bir araştırma yapın. Sağlığın ilk kuralının ‘kendine iyi bakma’ olduğu kesinleşti.
Ruh sağlığının ‘en az’ bedensel sağlık kadar önemli olduğunu unutmayın. Ruhsal tansiyonunuzu düşük tutmaya, ruhsal arınmayı her daim amaçlamaya, sadece bedeninizi değil ruhunuzu da organik gıdalarla doyurmaya odaklanın.
Hayatınıza renk ve çeşni katın. Bunun için gerekirse ‘kopyalayın’. Çakma terapist, koç ya da gurulardan ziyade sağlıklı kalıp keyifli yaşlananların yaptıklarına bakın, onların yazıp anlattıklarına odaklanın.
Yürümeyi bu yıl da bırakmayıp daha da geliştirin. ‘Organik yürüyüş’ kavramı bu yıl da favoriniz olsun. Farklı tempolarda, farklı zemin ve eğimlerde yürümeye, araya kısa koşular eklemeye çalışın. Yürümenin sadece bedeni değil ruhu da hafiflettiği, uykuya kalite getirip stresi törpülediği, depresyona ise ilaç gibi geldiği kesinleşti.
Haftanın 1-2 gününü 12-14 saatlik açlık (16 saat üst sınırdır) kürleri ile geçirin. Bu günleri sadece sebze bazlı yiyecekler bitki çayı ve su ile geçiştirin. O günlerde erkekseniz 800, kadınsanız 600 kalori ile yetinmeyi deneyin.
Yaşamınıza daha çok espri, mizah ve eğlence ekleyin. Gülümsemeyi alışkanlık haline getirip kahkahayı tetikleyen her şeyi (fıkralar!) teşvik edin.
Tembellik hakkınızın hakkını verin! O hakka daha çok saygı gösterin. Tembelleşmenin miskinleşmek değil, bedensel ve ruhsal bir ihtiyaç olduğunu öğrenin.
Yaşadığınız her anın, aldığınız nefes kadar önemli ve size bağışlanmış en güzel hediyelerden biri olduğunu unutmayın. Kötü an ve anları iyileri ile kovalamaya bakın. Servetten ziyade daha fazla anı biriktirmeye bakın.
‘Planlı ve hedefli’ biri olma kararınızı yeniden gözden geçirip bu yıl hiç olmazsa bazı şeyleri ‘oluruna bırakmayı’ deneyin. Plansız bir hayat daha az yorucu olabilir.
Bu yılı daha az ‘başkaları’, daha çok ‘kendiniz’ olarak geçirmeye karar verin.
Sadece ‘sosyal medya’ ile değil ‘konuşmak’ dahil her türlü telefon uygulaması ile mesafeli olmayı hedefleyip 2019’u ‘müzik, kitap, tiyatro’ ve daha fazla ‘seyahat, sohbet’, daha çok ‘manevi zenginlik’ yılı ilan edin.
Son bir önerim de şudur: Büyük ailenizi daha da büyütüp ‘aile aidiyetinizi’ daha da güçlü tutun.
HEDEF: BÜYÜK AİLE
SİZE yeni yıl için yeni bir teklifim var. Eğer 30’lu yaşları geride bırakan biri iseniz lütfen bu teklifimi ciddiye alın ve yaşamınızın bundan sonrasını bir “oluşma ve olgunlaşma süreci” gibi planlayın. Ama ikisi için de küçük bir şartım var, o şartı da yerine getirmeyi unutmayın. Şartın adı “aidiyet”, açılımı ise “içten, yürekten, şartsız şurtsuz ait olabilmek”tir. Psikiyatrist Doktor Toksöz Karasu’ya göre (Huzurlu Yaşama Sanatı) farklı aidiyetler olsa da en mühimi “aile aidiyeti”dir. Ona göre, “Her tohum kendi toprağında filizlenir. O tohumun yetişip olgunlaşması için de verimli bir toprak gerekir. Aile o toprağı verimli hale getiren bir ilaç gibidir”. Şunu da unutmayın: Eğer ailenizi sadece eşiniz, çocuklarınız, abi, abla, teyze, hala, dayı, amca, büyükanne, büyükbabalarınızdan ibaret oluşturursanız yanılırsınız. Hedefiniz “büyük aile” olsun ve siz o büyük aileye “dostlarınız, iş arkadaşlarınız, komşularınızı” da dâhil edin. Unutmayın: Aile çekirdektir. En güçlü korunak, en güvenli siperdir. Strese duvar, huzura davettir. Sizi farkında olmadan koruyan, içinizi ısıtıp ruhunuzu aydınlatan bir ışık, bir ilaç, ilaçtan da öte bir huzur hapı gibidir. Ailenizi büyütmek 2019’da en büyük hedefiniz olsun. İsterseniz şu cümleyi bir kenara hep beraber not edelim: Kök salmak, daha çok olgunlaşmak, daha çok huzur istiyorsak ailemizi güçlendirmek ve büyütmek zorundayız. Yeni yılın hepimize “daha büyük bir aile” olma fırsatı vermesini ve sağlık ve huzur getirmesini dilerim.
YENİ YILA KORUYUCU SAĞLIK DAMGASI VURALIM
BAŞKA alanları bilemem ama 2018’in sağlık bakımından iyi geçmediğine eminim. Her dört yetişkinden birinin obezite adayı, her beş yetişkinden birinin şeker hastası, her üç yetişkinden birinin yağlı karaciğer sorunlusu olduğunu konuştuğumuz bir yıl oldu 2018. Çocuk obezitesinin tavan yaptığı, kalp-damar hastalarının daha da çoğaldığı, kanser belasının hep gündemde kaldığı bir yıl yaşadık. Bu yıl da yine gereksiz yere kutu kutu antibiyotik, avuç dolusu antidepresan, ağrı kesici, etkisi tartışmalı vitamin hapı, bitkisel takviye tükettik. Bunları hak etmiyoruz oysa. Hak etmiyoruz çünkü çok iyi bir sağlık yapılanmamız, kadrolarımız, altyapımız var. Sağlıkta son 20 yılda çok ciddi mesafeler kat ettik ama anlaşılan o ki başarılarımızın nerede ise tamamı teşhis ve tedavi alanında olmuş. Koruyucu sağlık hizmetlerinde sınıfta kalmışız. İşte bu nedenle bu yılı koruyucu sağlık yılı yapmayı öneriyorum. Kısa sürede ciddi atılımlar yapan yeni sağlık bakanımız ve ekibinin de bu konuda çok hassas olduklarını biliyorum. Önerim şu: Süratle devreye girecek yeni bir koruyucu sağlık yapılanması oluşturalım ve en geç 2019’un ikinci yarısında eyleme geçelim.
2019 için tavsiyeler
Geleneksel tıbbın yerleşik, denenmiş yöntem ve tavsiyelerine sırt çevirmeyip istifade edin ama sağlığınızın merkez noktası da karar vericisi de ‘modern tıp’ olsun.
Tamamlayıcı tıp önerilerinden istifade ederken çok dikkatli olun. Alternatif tıbbın kirlenme hızı modern tıptan çok daha fazla.
Diplomalı fizyoterapist ve klinik psikoterapistler hariç ‘koç’lardan, ‘terapist’lerden ve ‘guru’lardan uzak durun. İsminin önünde ‘uzman’ unvanı olan yaşam tarzı yöneticilerine mesafeli kalın.
Sağlığınızın patronu olun. O mühim emaneti birilerine teslim etmeden evvel iyi bir araştırma yapın. Sağlığın ilk kuralının ‘kendine iyi bakma’ olduğu kesinleşti.
Ruh sağlığının ‘en az’ bedensel sağlık kadar önemli olduğunu unutmayın. Ruhsal tansiyonunuzu düşük tutmaya, ruhsal arınmayı her daim amaçlamaya, sadece bedeninizi değil ruhunuzu da organik gıdalarla doyurmaya odaklanın.
Hayatınıza renk ve çeşni katın. Bunun için gerekirse ‘kopyalayın’. Çakma terapist, koç ya da gurulardan ziyade sağlıklı kalıp keyifli yaşlananların yaptıklarına bakın, onların yazıp anlattıklarına odaklanın.
Yürümeyi bu yıl da bırakmayıp daha da geliştirin. ‘Organik yürüyüş’ kavramı bu yıl da favoriniz olsun. Farklı tempolarda, farklı zemin ve eğimlerde yürümeye, araya kısa koşular eklemeye çalışın. Yürümenin sadece bedeni değil ruhu da hafiflettiği, uykuya kalite getirip stresi törpülediği, depresyona ise ilaç gibi geldiği kesinleşti.
Haftanın 1-2 gününü 12-14 saatlik açlık (16 saat üst sınırdır) kürleri ile geçirin. Bu günleri sadece sebze bazlı yiyecekler bitki çayı ve su ile geçiştirin. O günlerde erkekseniz 800, kadınsanız 600 kalori ile yetinmeyi deneyin.
Yaşamınıza daha çok espri, mizah ve eğlence ekleyin. Gülümsemeyi alışkanlık haline getirip kahkahayı tetikleyen her şeyi (fıkralar!) teşvik edin.
Tembellik hakkınızın hakkını verin! O hakka daha çok saygı gösterin. Tembelleşmenin miskinleşmek değil, bedensel ve ruhsal bir ihtiyaç olduğunu öğrenin.
Yaşadığınız her anın, aldığınız nefes kadar önemli ve size bağışlanmış en güzel hediyelerden biri olduğunu unutmayın. Kötü an ve anları iyileri ile kovalamaya bakın. Servetten ziyade daha fazla anı biriktirmeye bakın.
‘Planlı ve hedefli’ biri olma kararınızı yeniden gözden geçirip bu yıl hiç olmazsa bazı şeyleri ‘oluruna bırakmayı’ deneyin. Plansız bir hayat daha az yorucu olabilir.
Bu yılı daha az ‘başkaları’, daha çok ‘kendiniz’ olarak geçirmeye karar verin.
Sadece ‘sosyal medya’ ile değil ‘konuşmak’ dahil her türlü telefon uygulaması ile mesafeli olmayı hedefleyip 2019’u ‘müzik, kitap, tiyatro’ ve daha fazla ‘seyahat, sohbet’, daha çok ‘manevi zenginlik’ yılı ilan edin.
Son bir önerim de şudur: Büyük ailenizi daha da büyütüp ‘aile aidiyetinizi’ daha da güçlü tutun.
HEDEF: BÜYÜK AİLE
SİZE yeni yıl için yeni bir teklifim var. Eğer 30’lu yaşları geride bırakan biri iseniz lütfen bu teklifimi ciddiye alın ve yaşamınızın bundan sonrasını bir “oluşma ve olgunlaşma süreci” gibi planlayın. Ama ikisi için de küçük bir şartım var, o şartı da yerine getirmeyi unutmayın. Şartın adı “aidiyet”, açılımı ise “içten, yürekten, şartsız şurtsuz ait olabilmek”tir. Psikiyatrist Doktor Toksöz Karasu’ya göre (Huzurlu Yaşama Sanatı) farklı aidiyetler olsa da en mühimi “aile aidiyeti”dir. Ona göre, “Her tohum kendi toprağında filizlenir. O tohumun yetişip olgunlaşması için de verimli bir toprak gerekir. Aile o toprağı verimli hale getiren bir ilaç gibidir”. Şunu da unutmayın: Eğer ailenizi sadece eşiniz, çocuklarınız, abi, abla, teyze, hala, dayı, amca, büyükanne, büyükbabalarınızdan ibaret oluşturursanız yanılırsınız. Hedefiniz “büyük aile” olsun ve siz o büyük aileye “dostlarınız, iş arkadaşlarınız, komşularınızı” da dâhil edin. Unutmayın: Aile çekirdektir. En güçlü korunak, en güvenli siperdir. Strese duvar, huzura davettir. Sizi farkında olmadan koruyan, içinizi ısıtıp ruhunuzu aydınlatan bir ışık, bir ilaç, ilaçtan da öte bir huzur hapı gibidir. Ailenizi büyütmek 2019’da en büyük hedefiniz olsun. İsterseniz şu cümleyi bir kenara hep beraber not edelim: Kök salmak, daha çok olgunlaşmak, daha çok huzur istiyorsak ailemizi güçlendirmek ve büyütmek zorundayız. Yeni yılın hepimize “daha büyük bir aile” olma fırsatı vermesini ve sağlık ve huzur getirmesini dilerim.
YENİ YILA KORUYUCU SAĞLIK DAMGASI VURALIM
BAŞKA alanları bilemem ama 2018’in sağlık bakımından iyi geçmediğine eminim. Her dört yetişkinden birinin obezite adayı, her beş yetişkinden birinin şeker hastası, her üç yetişkinden birinin yağlı karaciğer sorunlusu olduğunu konuştuğumuz bir yıl oldu 2018. Çocuk obezitesinin tavan yaptığı, kalp-damar hastalarının daha da çoğaldığı, kanser belasının hep gündemde kaldığı bir yıl yaşadık. Bu yıl da yine gereksiz yere kutu kutu antibiyotik, avuç dolusu antidepresan, ağrı kesici, etkisi tartışmalı vitamin hapı, bitkisel takviye tükettik. Bunları hak etmiyoruz oysa. Hak etmiyoruz çünkü çok iyi bir sağlık yapılanmamız, kadrolarımız, altyapımız var. Sağlıkta son 20 yılda çok ciddi mesafeler kat ettik ama anlaşılan o ki başarılarımızın nerede ise tamamı teşhis ve tedavi alanında olmuş. Koruyucu sağlık hizmetlerinde sınıfta kalmışız. İşte bu nedenle bu yılı koruyucu sağlık yılı yapmayı öneriyorum. Kısa sürede ciddi atılımlar yapan yeni sağlık bakanımız ve ekibinin de bu konuda çok hassas olduklarını biliyorum. Önerim şu: Süratle devreye girecek yeni bir koruyucu sağlık yapılanması oluşturalım ve en geç 2019’un ikinci yarısında eyleme geçelim.