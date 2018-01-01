Bu sabah hepimiz güne yeni umutlar ve yeni heyecanlarla başladık. Yeni yıldan hepimizin farklı beklentileri, yeni yıl için farklı planları var. Geçtiğimiz hafta ben de kendi planımı oluşturmaya, 2018’de çoğaltacaklarım ve azaltacaklarımın notlarını çıkarmaya çalıştım. Hepsini yapabilir miyim, bilmiyorum. Ama bazı değişiklikler için geçen yıldan daha fazla dikkatli olacağımdan da kuşku duymuyorum. 2018 hedeflerimi sizinle de paylaşmak istedim. Yeni yılda hepinize sağlık, huzur, rahatlık, keyfi ve neşesi bol “an”lar, “zaman”lar diliyor, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Yeni yılınız kutlu, mutlu, uğurlu olsun.
2018 sizin için sağlıkla geçsin
BESLENME
- Az ve öz ye
- Karışık yeme
-Sık yeme
- Her lokmayı iyice çiğne
- Acıkmadan yeme
- Yerken su içme
- Çok sıcak yeme-içme
- Yemeğin üstüne tatlı ve meyve yeme
- Yatağa tok girme
- Kahvaltıyı “pas” geçme
- Tatlılara “hayır” de
- Una, nişastaya yüklenme
- Yağda kızartmalara
“hayır” de!
- Şekerli içecekleri içme
- Çaya, kahveye şeker ekleme
- Margarinin yanından
bile geçme
- Kırmızı ete çok yüklenme
- Yanmış şeyleri yeme
-Atıştırmalıkları yatıştırmalık olarak kullanma
- Gıda etiketlerini iyi
incele
AKTİVİTE
- 30 dakikadan daha uzun oturma
- Ayakta kalmayı oturmaya tercih et
- Saat başı odanda 5 dakika dolaş
- Her gün yürümeyi asla unutma
- Günde en az 5000 adımı tamamla
- Günde 7500 adımı geçmeyi hedefle
- Her sabaha esneme egzersizleri ile başla
- Uykudan önce hafif egzersizleri tercih et
- Yemekten hemen
önce ve sonra ağır egzersiz yapma
- Her gün her saat
aktif ol
- Direnç-ağırlık çalışmalarını da
ihmal etme
- Daha çok yoga,
daha az pilates.
DAHA ÇOK
- Matcha tozu
- Aralıklı oruç kürleri
- Ilımlı, makul ve basit diyetler
- Turşu suyu veya şalgam
- Elma sirkesi içeceği
- Karpuz suyu
- Zerdeçal, zencefil
- Limon suyu
- Badem unu
- Pancar humus
DAHA AZ
- Moringa tozu
- 3 günü aşan açlık (fasting) diyetleri
- Ketojenik ve vegan diyetler
- Kolalı içecek veya gazoz
- Meyveli soda
- Soğuk çay
- Toz şeker, rafine tuz
- Limontuzu
- Kinoa unu
- Nohut humus
2018 LİSTEMDE BAŞKA NELER VAR?
DAHA ÇOK: BİTKİ ESASLI PROTEİNLER
- Kimchi
- Boza
- Turşular
OMEGA-9 ZENGİNİ YAĞLAR
- Zeytinyağı
- Badem yağı
- Fındık yağı
KÜKÜRT ZENGİNİ SEBZELER
- Lahana, karnabahar
- Soğan, sarımsak, pırasa
- Turp
ANTOSİYANİN ZENGİNİ MEYVELER
- Yabanmersini
- Karadut
* Siyah-mor erik
YALANCI TAHIL
- Karabuğday
- Siyez bulguru
DAHA AZ: HAYVANSAL PROBİYOTİKLER
-Kefir
- Yoğurt
- Peynir
OMEGA-6 ZENGİNİ YAĞLAR
- Ayçiçeği yağı
- Pamuk yağı
- Mısırözü
GDO’LU SEBZELER
- Mısır
- Soya fasulyesi
HORMON ZENGİNİ MEYVELER
- İthal erik
- İthal çilek
- İthal elma
BUĞDAY UNU ÜRÜNÜ VE PİRİNÇ
- Makarna
- Beyaz ekmek
- Pirinç pilavı ve suşi
YENİ YIL YENİ TERCİH
DAHA ÇOK
- Probiyotikli ve prebiyotikli yoğurtlar
- Tam yağlı yoğurt, ayran ve peynirler
- Doğal yoğurt ve ayranlar
- Proteinden zenginleştirilmiş süt ürünleri
- Magnezyum takviyesi
- Kolajen takviyesi
- Glutation desteği
- N-Asetil Sistein
- Greyfurt, mandalina, portakal
- Nar ve karpuz.
DAHA AZ
- Meyveli yoğurtlar
- Yağsız yoğurt, ayran ve peynirler
- Tatlandırılmış yoğurt ve ayranlar
- Yağı alınmış süt ürünleri
- Kalsiyum takviyesi
- Multivitamin hapı
- C vitamini
- Sambucus özleri
- Altın çilek, goji berry
- Mango ve incir