2018 sizin için sağlıkla geçsin

Bu sabah hepimiz güne yeni umutlar ve yeni heyecanlarla başladık. Yeni yıldan hepimizin farklı beklentileri, yeni yıl için farklı planları var. Geçtiğimiz hafta ben de kendi planımı oluşturmaya, 2018’de çoğaltacaklarım ve azaltacaklarımın notlarını çıkarmaya çalıştım. Hepsini yapabilir miyim, bilmiyorum. Ama bazı değişiklikler için geçen yıldan daha fazla dikkatli olacağımdan da kuşku duymuyorum. 2018 hedeflerimi sizinle de paylaşmak istedim. Yeni yılda hepinize sağlık, huzur, rahatlık, keyfi ve neşesi bol “an”lar, “zaman”lar diliyor, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Yeni yılınız kutlu, mutlu, uğurlu olsun.