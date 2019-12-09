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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

2 öğün yeter mi

9 Aralık 2019

Özel bazı durumlar dışında, ciddi bir sağlık sorununuz da yoksa günde 3 öğün yerine 2 öğün beslenerek daha fit ve formda olmanız, daha makul bir kilo düzeyinde kalmanız pekâlâ mümkün.

Aslında bu yeni bir beslenme yaklaşımı da değil. Ayrıca sürekli uygulanması da gerekmiyor, yılın bazı dönemlerinde “geçici” olarak da uygulanabiliyor. Yaklaşımın esası, günün 14-16 saatini “aç”, yani herhangi bir besin tüketmeden sadece “su” ve “şekersiz içecekler/çay/kahve/sebze suları” içerek geçirmek, beslenmenizi geri kalan 8-10 saate sıkıştırmak. Tavsiye edilen, bu 8-10 saatlik sürede de şekerli, unlu, nişastalı, kalori bombası, yükte ağır pahada hafif besinleri ve de sağlığa zaten zararlı olduğu bilinen gıdaları yiyip içmemeniz, mümkünse de aşırı kalori yüklemeden uzak kalmanız.

14-16 saatlik açlık dönemini gece de gündüz de kullanabilirsiniz. 14-16 saat kadar süren bu açlık döneminde aşırı aktivite yapmamanız, orta ağırlıkta bir egzersiz planı ile (mesela yürüyüş) yetinmeniz daha doğru bir aktivite seçimi olacaktır.

2 öğün yeter mi

8 İPUCU

* Kadınların 14, erkeklerin 16 saatten daha uzun aç kalmaları önerilmiyor.

* Ciddi bir sağlık sorunu ya da organ yetmezliği olmayan, 20 yaş üstü 75 yaş altı herkes bu metodu uygulamayı deneyebilir.

* Şeker hastaları, ağır hipoglisemikler, özellikle insülin kullanan diyabetliler, organ yetmezliği olanlar için uygun değil.

* İnsülin direnci olanlara gelince... Bu beslenme tarzı onlar için özellikle tavsiye edilen bir seçim.

* Başlangıçta haftada 1, 2 veya 3 gün uygulamak, sonraları süreyi 4, 5, 6, 7 güne çıkarmak daha iyi. Ayrıca bu yöntem kolay uyum sağlamak için de öneriliyor.

* 14-16 saatlik sürede bol su içmek, şeker eklenmemiş diğer sıvı içeceklerden (kahve, çay, bitki çayı, sebze suları) faydalanmak da mühim bir ayrıntı.

* 50 yaş üzerindekilerin bu metodu uygulamadan evvel tıbbi bir denetimden geçmeleri veya doktorlarının onayını almaları lazım.

* 8 saatlik “serbest beslenme” sürecinde de “protein” ve “sebze” ağırlıklı beslenmek, sağlıklı şeyler yiyip içmek dikkat edilmesi gereken mühim ayrıntılar.

KİLO KONTROLÜNÜN ANAYASASI

*Sorunun nedenini öğren!

* Hareket et!

* Yavaş ye!

* İçtiklerine dikkat et!

* Porsiyonları küçült!

* Yanlış atıştırmalıklardan vazgeç!

* Daha az yağ tüket!

* Tatlıları ve meyveyi azalt!

* Besinleri çeşitlendir! Değişik seçenekler diyete uyumunu kolaylaştıracaktır.

* Akıllı alışveriş yap! Sakın açken alışveriş yapma.

HAYAT BİR ENERJİDİR

HAYAT ihtiyacı olan enerjiyi yalnız bedenden değil, ruhtan; ruh ve bedenin muhteşem işbirliğinden alır. Her insan yalnızca yürürken, koşarken değil, gülüp eğlenirken veya keyif alırken, ağlayıp sevinirken de aynı enerjiyi kullanır. Ama ikincisinde enerji kullanıldıkça çoğalırken, birincisinde giderek azalır. Vücudunuza yalnızca kaliteli kaloriler yüklemek, kendinizi canlı ve güçlü hissetmenize yetmez. Enerjik biri olmak ile canlılık hissi arasındaki ilişkiyi yalnızca beslenme, aktivite gibi şeyler belirlemez. İşin içine mutlaka ruh sağlığını, duygusal zenginliği ve ruhsal enerjiyi de eklemeniz gerekir.

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