10 kısa hayat dersi

Bugün “iyi hayat notları” başlığı altında farklı kaynaklardan not aldığım bazı tavsiye ve bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Hazırsanız, buyurun...
Ders 1
Mutluluk küçük şeyleri fırsata çevirme becerisidir.
Ders 2
Kaybettiklerinin kazancın da olabileceğini unutma.
Ders 3:
Konuşmaya başlamadan önce şu 4 şeyi düşün:
- Gereği var mı?
- Şefkat de içeriyor mu?
- Birini incitebilir mi?
- Sessizliği bozacak kadar değerli mi?
Ders 4
Dinleten değil dinleyen, yargılayan değil anlayan, eleştiren değil hoş gören, dövüşen değil bölüşen ol!
Ders 5
Sabır öfkeden, nezaket nefretten daha iyidir.
Ders 6
Hiçbir meyve çiçeğini göremez.
Ders 7
Her tohum kendi toprağında yeşerir.
Ders 8
Eğer basit ve anlaşılır bir şekilde ifade edemiyorsan, yeteri kadar anlamamışsın demektir.
Ders 9
Gerçek dost iyi günde davetle kötü günde kendiliğinden gelendir.
Ders 10
Her gün yeni bir başlangıçtır. Doğrusu her günü hatta her anı hakkıyla yaşamaktır.
OKUR SORUNU
Menopoza girdiğimi nasıl anlayabilirim?
Adet düzensizliklerinizin başlaması, uykusuzluk, ateş basmaları, gece terlemelerinin devreye girmesi, ardından da cinsel isteksizlik, sinirlilik, huzursuzluk, stres, hatta depresyon gibi ruhsal değişimlerin ortaya çıkması menopoza girdiğinizi anlatan işaretlerdir ama bu bilgi her zaman ve herkes için geçerli olmayabilir.
Gerçekten de menopoz dönemi içindeyseniz folikül uyarıcı hormonunuzun (FSH) kandaki seviyesinin de yükselmesi gerekir.
Bu nedenle de doktorlar menopozun başlayıp başlamadığına karar vermek için FSH seviyesini ölçerler. Bununla birlikte menopoz başlangıcında, yani menopoza yeni girdiğiniz dönemde FSH seviyelerinin bir ay yüksekken, öbür ay düşük çıkabileceğini de unutmayın.
OKUR SORUSU
CoQ10 cinselliği güçlendirir mi?
Doğal bir besin desteği olan CoQ10’un kanseri önlemeden kan basıncını düşürmeye, kalp kaslarını güçlendirmeden aterosklerozu yavaşlatmaya, diş eti iltihaplarını önlemeden belleğe kadar çok farklı alanlarda faydası olabileceği biliniyor.
Amerika Santiago Tıp Fakültesi’nde Beatrice Glomb liderliğinde yapılan bir çalışma bu besin desteğinin yeni bir marifetine daha işaret ediyor. Kolesterol ilacı kullananların şikâyetçi oldukları cinsel güç kaybı ve orgazm problemi bu ilaçlarla birlikte CoQ10 desteği ile alanlarda daha az görülüyor. Aslında önceki bazı çalışmalarda statin kullananlara, birlikte CoQ10 almaları zaten tavsiye ediliyordu. Çünkü statinler kolesterolle birlikte bu faydalı doğal maddenin de seviyesini düşürüyordu. Biz statin kullanan hastalarımıza imkânları varsa günde 100 mg kaliteli bir CoQ10 desteği almalarını tavsiye ediyoruz. Bu desteğin muhtemel statinlere bağlı oluşabilecek muhtemel seks hayatı sorunlarını azaltabilmesi bir başka avantaj haline gelmiş gibi görünüyor.
CoQ10 eczanelerde besin desteği olarak (Qinone, Q-melt ve benzerleri) bulunabilir. Kullandığı kolesterol ilacının cinsel gücünü azalttığını düşünenlere duyurulur.
10 kısa hayat dersi
Bugün “iyi hayat notları” başlığı altında farklı kaynaklardan not aldığım bazı tavsiye ve bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Hazırsanız, buyurun...
Ders 1
Mutluluk küçük şeyleri fırsata çevirme becerisidir.
Ders 2
Kaybettiklerinin kazancın da olabileceğini unutma.
Ders 3:
Konuşmaya başlamadan önce şu 4 şeyi düşün:
- Gereği var mı?
- Şefkat de içeriyor mu?
- Birini incitebilir mi?
- Sessizliği bozacak kadar değerli mi?
Ders 4
Dinleten değil dinleyen, yargılayan değil anlayan, eleştiren değil hoş gören, dövüşen değil bölüşen ol!
Ders 5
Sabır öfkeden, nezaket nefretten daha iyidir.
Ders 6
Hiçbir meyve çiçeğini göremez.
Ders 7
Her tohum kendi toprağında yeşerir.
Ders 8
Eğer basit ve anlaşılır bir şekilde ifade edemiyorsan, yeteri kadar anlamamışsın demektir.
Ders 9
Gerçek dost iyi günde davetle kötü günde kendiliğinden gelendir.
Ders 10
Her gün yeni bir başlangıçtır. Doğrusu her günü hatta her anı hakkıyla yaşamaktır.
OKUR SORUNU
Menopoza girdiğimi nasıl anlayabilirim?
Adet düzensizliklerinizin başlaması, uykusuzluk, ateş basmaları, gece terlemelerinin devreye girmesi, ardından da cinsel isteksizlik, sinirlilik, huzursuzluk, stres, hatta depresyon gibi ruhsal değişimlerin ortaya çıkması menopoza girdiğinizi anlatan işaretlerdir ama bu bilgi her zaman ve herkes için geçerli olmayabilir.
Gerçekten de menopoz dönemi içindeyseniz folikül uyarıcı hormonunuzun (FSH) kandaki seviyesinin de yükselmesi gerekir.
Bu nedenle de doktorlar menopozun başlayıp başlamadığına karar vermek için FSH seviyesini ölçerler. Bununla birlikte menopoz başlangıcında, yani menopoza yeni girdiğiniz dönemde FSH seviyelerinin bir ay yüksekken, öbür ay düşük çıkabileceğini de unutmayın.
OKUR SORUSU
CoQ10 cinselliği güçlendirir mi?
Doğal bir besin desteği olan CoQ10’un kanseri önlemeden kan basıncını düşürmeye, kalp kaslarını güçlendirmeden aterosklerozu yavaşlatmaya, diş eti iltihaplarını önlemeden belleğe kadar çok farklı alanlarda faydası olabileceği biliniyor.
Amerika Santiago Tıp Fakültesi’nde Beatrice Glomb liderliğinde yapılan bir çalışma bu besin desteğinin yeni bir marifetine daha işaret ediyor. Kolesterol ilacı kullananların şikâyetçi oldukları cinsel güç kaybı ve orgazm problemi bu ilaçlarla birlikte CoQ10 desteği ile alanlarda daha az görülüyor. Aslında önceki bazı çalışmalarda statin kullananlara, birlikte CoQ10 almaları zaten tavsiye ediliyordu. Çünkü statinler kolesterolle birlikte bu faydalı doğal maddenin de seviyesini düşürüyordu. Biz statin kullanan hastalarımıza imkânları varsa günde 100 mg kaliteli bir CoQ10 desteği almalarını tavsiye ediyoruz. Bu desteğin muhtemel statinlere bağlı oluşabilecek muhtemel seks hayatı sorunlarını azaltabilmesi bir başka avantaj haline gelmiş gibi görünüyor.
CoQ10 eczanelerde besin desteği olarak (Qinone, Q-melt ve benzerleri) bulunabilir. Kullandığı kolesterol ilacının cinsel gücünü azalttığını düşünenlere duyurulur.