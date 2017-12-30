1 günlük yeni yıl detoksu

Yarın akşam eski yılı yolcu edip yenisini karşılayacağız, pazartesi ise tüm gün tatil. Peki yeni yılın bu ilk gününü bir detoks şölenine çevirmeye ne dersiniz? Bana sorarsanız iyi bir fikir. Yanıtınız “evet!” ise işte size yeni yılın ilk günü için kolay detoks önerilerimiz.

Güne serin bir duş ve bir bardak ılık su içerek başlayın

Pazartesi sabahı güne bir bardak ılık su içerek başlayın. Bir bardak ılık-sıcak suya yarım fincan taze sıkılmış limon suyu ve bir çay kaşığı kadar bal ekleyin ve aç karna için. Bu daha uyanır uyanmaz detoks sistemlerinizin harekete geçmesini sağlayacaktır. (Limon suyunu sıcak suya doğrudan eklemeyin, suyun birazcık ılımasını bekleyin.)

Önerim limon suyu eklenmiş ılık su içmeyi gün boyunca birkaç defa tekrarlamanızdır. Bu, gün boyunca sisteminizdeki PH dengesini asit tarafa çevirecek, detoksifikasyon işlemlerini hızlandıracaktır.

Önemli bir nokta da şu: Prensip olarak gün boyunca bol su içmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca suyu susadıkça değil aklınıza geldikçe için. Alkalin yapısı güçlü (PH’ı 7’nin üzerinde), orta sertlikte (5-10), mineralden zengin doğal suları tercih edin.

Yılbaşı detoksu yaparken bu işi biraz daha abartmayı, gün boyunca toplam en az 2 litrenin üzerinde su içmeyi de unutmayın.

Benim önerim bu “detoks günü” içinde çay kahve içmemenizdir. Arzu ederseniz, yeşil çay ya da açık siyah çayla yetinmenizdir. Çayınıza yarım çay kaşığı taze bal ve dilimlenmiş limon eklemeniz iyi olur.

Hafif yiyin bol sıvı tüketin

Yeni yıl detoksu yaparken muhtemelen kahvaltı ile öğle yemeğini birleştirmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle güne güçlü bir kahvaltıyla (ya da brunch’la) başlayın. Masada mutlaka taze sıkılmış meyve suyu bulunsun.

“Çeyrek bardak nar suyu, yarım bardak havuç ve çeyrek bardak elma suyu” bana göre mükemmel bir karaciğer ve böbrek ateşleyicisidir. Tavsiye ederim!

Bitki çayı olarak gün boyu “rezene” ve “zencefil” çayı içmenizi tavsiye ederim.

Çünkü ikisi de karaciğerin temizleyici gücünü ateşleyen doğal bitkilerdir. Kahvaltıda peynir, yarım yağlı yoğurt, yumurta ve zeytin yiyebilirsiniz.

(Yeni yıla yumurtalı bir öğünle başlamanız mümkün.

Daha çok yumurta beyazıyla hazırlanmış -örneğin iki yumurta beyazı ve bir yumurta sarısı- bol sebzeli, lor peynirli bir omlet mükemmel bir başlangıç olabilir.)

Gün boyu küçük porsiyonlar halinde meyve tüketmeniz iyi olur. Özellikle tavsiye edilen bir meyve yok ama “elma, siyah üzüm, portakal” doğru seçimlerdir. Bugün ara öğünlerde daha sık sebze, fındık, badem, ceviz yemeye çalışın.

İkindi saatlerinde bir ara öğün almayı unutmayın ama akşam yemeğini hafif tutmanızı tavsiye ederim. Izgara balık, haşlanmış sebze, salata/veya bulgur pilavı cacık/ayran/ veya yoğurt ve bol salata doğru seçimler olabilir.

YENİ YIL İLK GÜN İÇİN ÖRNEK BİR MENÜ

Geç kahvaltı

◊ 1-2 yumurta

◊ 60 g (2 ince dilim) az yağlı az tuzlu peynir

◊ 2-3 ince dilim esmer ekmek

◊ 5-6 adet zeytin

◊ Çiğ sebze (maydanoz, biber)

ARA ÖĞÜN

◊ 2 porsiyon meyve

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 2 adet ceviz

AKŞAM YEMEĞİ

◊ Salata

◊ 2 kepçe sebze çorbası

◊ Izgara balık veya 3-4 adet ızgara köfte

ARA ÖĞÜN

◊ 1 porsiyon meyve + 5-6 adet badem/fındık

Dyt. Nilüfer BAYRAM

Egzersiz olmadan olmaz ama...

Günlük egzersizinizi bugün de ihmal etmeyin ama bu detoks gününde çok ağır bir egzersiz yapmanızı asla tavsiye etmem. Sabah uyanınca ılık limonlu suyu takiben kısa bir yürüyüş yapabilir veya eğer varsa evinizdeki merdivenlerden üç-beş kez çıkmayı deneyebilirsiniz.

Akşamüzeri de temiz havada kısa bir yürüyüş iyi olur. Bugün bol bol müzik dinlemeyi, tembellik etmeyi, okumayı ve ailenizle, sevdiklerinizle sohbet etmeyi de unutmayın.

Son bir tavsiye daha; eğer varsa güne başlarken bir tablet magnezyum (300 mg’lık) almanızı ve imkân bulursanız sauna ya da hamam sefası yapmanızı tavsiye ederim.

Nar soslu yılbaşı hindisi

Malzeme:Malzeme:Hindi için: Hindi (4-5 kg’lık), karabiber ve tuz, yarım demet maydanoz, 1 adet havuç, 1 orta boy soğanİç pilavı için: 1 su bardağı başbaşı bulgur, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı kabuğu soyulmuş badem, 1 çorba kaşığı kuş üzümü, tuz, 2 bardak hindi suyuSosu için: 2 su bardağı fırındaki hindinin suyu, 1 orta boy nar, 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı nişasta, tuz, karabiberHindinizi yıkayıp temizledikten sonra tütsüleyin ve pilavında suyunu kullanmak için, sebzelerle birlikte 4 bardak suda haşlayın. Sebzeleri süzüp, suyunu kullanmak üzere ayırın. Isıtılmış 200 derecelik fırında, fırın poşetinde yaklaşık 3 saat kadar pişirin.Kuş üzümünü ılık suda 5 dakika bekletin ve süzün. Tencerede zeytinyağı, tereyağı ve bademleri koyarak pembeleşene kadar çevirin. Üzerine sırasıyla bulgur, kuş üzümü, tuz ve kaynatılmış hindi suyunu ekleyerek kısık ateşte 15 dakika pişirin. 20 dakika dinlendirin.Ayrı bir yerde 2 su bardağı hindi suyunu bir tavaya alın, narın suyunu sıkın ve tavaya, nişasta ile birlikte ekleyin. Karıştırarak pişirin ve ateşten aldıktan sonra tereyağı ilave edin. İyice çırpın.Son olarak servis tabağına önce pilav, üzerine hindi parçaları ile en son sosunu gezdirerek servis edilebilir.Dyt. Müge BAŞER BOZOK

YENİ YILIN İLK GÜNÜ İÇİN DETOKS İÇECEKLERİ

Yeşil smoothie (Kuşluk)

◊ 3-4 yaprak ıspanak

◊ Yarım orta boy salatalık

◊ Çeyrek kereviz

◊ Çeyrek demet maydanoz

◊ Yarım elma

◊ Çeyrek limon

Tüm malzemeleri sebze sıkacağından/blender’dan geçirin. Kıvamını dengelemek için az miktarda su ilave edebilirsiniz.

Probiyotik smoothie (İkindi)

◊ 1 tatlı kaşığı şekersiz kakao

◊ Yarım olgunlaşmamış muz

◊ 1 su bardağı kefir

◊ 1 çay kaşığı tarçın

◊ 1 çay kaşığı keten tohumu

Tüm malzemeleri sebze sıkacağından/blender’dan geçirin. Kıvamını dengelemek için az miktarda su ilave edebilirsiniz.

Dyt. Nilüfer BAYRAM

Ödem çayı (Sabah)

◊ 1 tutam kiraz sapı

◊ 1 tutam mısır püskülü

◊ Çeyrek dilimlenmiş limon

◊ 2-3 küp ananas dilimleri

◊ 1 tutam yeşil çay

Tüm malzemeleri demliğe ekleyip kaynamış su ilave edin ve 10 dakika boyunca üstü kapalı demleyin.

Kış çayı (Akşam)

◊ 1 tutam adaçayı

◊ 1 tutam ıhlamur

◊ 5-6 tane karabiber

◊ 1 tutam zencefil

◊ Limon dilimleri

Tüm bitkileri ve limon dilimlerini demliğe ekleyip üzerine kaynamış su (80 derece) ilave edin ve 10 dakika boyunca üstü kapalı demleyin. Artan çayı gargara olarak kullanabilirsiniz.

Bağışıklık çayı (Öğlen)

◊ 1 adet kabuk tarçın

◊ 5-6 adet karanfil

◊ 1 tutam melisa

◊ 1 tutam adaçayı

◊ 1 tutam rezene

◊ 1 tutam zencefil

Karışımı 1 kupa taze kaynatılmış (80 derece) sıcak suyu ilave edin ve 10 dakika boyunca üstü kapalı demleyin.

Dyt. Yasemin BECEREN