YouTuber’ların sonu trajik mi olacak

Liverpool-Chelsea maçında aniden sahaya fırlayan Türk YouTuber’ın (“Deli mi ne”) önceki videolarına şöyle bir göz atınca sahaya fırlaması gayet sıradan kalıyor.
Çünkü malum YouTuber’ın video içerikleri şunlardan ibaret:
Kaydıraktan en uzağa uçma yarışması...
Havuzda koşmaya çalışmak...
Denizde altın aramak...
Motorda tek teker yapmak...
Karpuzla kız tavlamak...
Havuzun altında ağırlık kaldırmak...
Bunun gibi türlü abukluklar.
Aslında bu içerik anlayışı bir tek ona özgü değil.
Çoğu YouTuber benzer içeriğe sahip.
Çünkü YouTube’da bu tarz, “olabildiğince saçmala” videoları çok izleniyor.
Ne kadar abukluk o kadar tıklanma.
Tüm bu YouTuber’ların atası ise Jackass.
2000’lerin başında MTV’de yayınlanan Jackass’in kahramanları neler yapmıyordu ki?
15 dakika içinde 50 yumurta yeme yarışması, popoya Jackass kelimesinin harflerini zımbalamak, şeytan kılığına girip “Tanrı Kaliforniya’yı bana bıraktı” tabelasıyla dolaşmak ve dindarlardan dayak yemek!
Bunun gibi tehlikeli, saçma, türlü türlü atraksiyon...
Garip olan bunlar
izleniyor da.
Jackass zihniyetindeki YouTuber’ların tıklanma oranı hayli yüksek.
Ama nereye kadar?
Misal: Şaka videosu çekerken bir Meksikalıyı öldüren Rus YouTuber Alexei Makeev 37 yıl hapis cezası aldı.
Yani bu tür içeriğe sahip YouTuber’lar ilgi çıtasını her seferinde daha da yükseğe taşımak isteyecek ve sonunda güm!
Acıklı final.
Yaman çelişki
Daha komik olan ise şu:
Deli mi ne adını kullanan YouTuber’a hayranları “Neden maçta ortaya attın kendini?” diye tepki göstermiş.
Sonra da takipçi sayısı hızla düşmeye başlamış.
Sanki adamın önceki videoları çok aklıselim şeylermiş gibi.
Takipçilerin yaman çelişkisi tam dumurluk vaziyet.
Dazlak Çağatay’a bakınca oluşan hissiyatlar
Önceki gün Çağatay Ulusoy saçsız bir fotoğrafını paylaştı, herkes onu konuştu.
Aslında dazlak olmamıştı Çağatay. Kafasına “bald cap” takılmıştı. Yani dazlak görünümü veren maske.
Nedeni de malum: “Muhafız”ın halihazırda çekimleri süren üçüncü ve dördüncü sezonundaki bazı sahneler için...
Yine de dazlak maskeli Çağatay’a bakınca şöyle hissiyatlar oluştu, paylaşayım:
◊ Keanu Reeves’in “Matrix”in ilk filminde dazlak kalıp kablolarından kurtulduğu o sahne gibi bir hissiyat: Yeniden doğuş, yeniden dünyaya geliş...
◊ O meşhur “Yumurta gibi çocuk” kalıbını doğrulayan iyi niyetli bir hissiyat:
Yeni tıraş olmuş, temiz pak evlat...
◊ Saldırgan bir hissiyat: Her an saldırıya geçecekmiş gibi, tekinsiz.
YouTuber’ların sonu trajik mi olacak
Liverpool-Chelsea maçında aniden sahaya fırlayan Türk YouTuber’ın (“Deli mi ne”) önceki videolarına şöyle bir göz atınca sahaya fırlaması gayet sıradan kalıyor.
Çünkü malum YouTuber’ın video içerikleri şunlardan ibaret:
Kaydıraktan en uzağa uçma yarışması...
Havuzda koşmaya çalışmak...
Denizde altın aramak...
Motorda tek teker yapmak...
Karpuzla kız tavlamak...
Havuzun altında ağırlık kaldırmak...
Bunun gibi türlü abukluklar.
Aslında bu içerik anlayışı bir tek ona özgü değil.
Çoğu YouTuber benzer içeriğe sahip.
Çünkü YouTube’da bu tarz, “olabildiğince saçmala” videoları çok izleniyor.
Ne kadar abukluk o kadar tıklanma.
Tüm bu YouTuber’ların atası ise Jackass.
2000’lerin başında MTV’de yayınlanan Jackass’in kahramanları neler yapmıyordu ki?
15 dakika içinde 50 yumurta yeme yarışması, popoya Jackass kelimesinin harflerini zımbalamak, şeytan kılığına girip “Tanrı Kaliforniya’yı bana bıraktı” tabelasıyla dolaşmak ve dindarlardan dayak yemek!
Bunun gibi tehlikeli, saçma, türlü türlü atraksiyon...
Garip olan bunlar
izleniyor da.
Jackass zihniyetindeki YouTuber’ların tıklanma oranı hayli yüksek.
Ama nereye kadar?
Misal: Şaka videosu çekerken bir Meksikalıyı öldüren Rus YouTuber Alexei Makeev 37 yıl hapis cezası aldı.
Yani bu tür içeriğe sahip YouTuber’lar ilgi çıtasını her seferinde daha da yükseğe taşımak isteyecek ve sonunda güm!
Acıklı final.
Yaman çelişki
Daha komik olan ise şu:
Deli mi ne adını kullanan YouTuber’a hayranları “Neden maçta ortaya attın kendini?” diye tepki göstermiş.
Sonra da takipçi sayısı hızla düşmeye başlamış.
Sanki adamın önceki videoları çok aklıselim şeylermiş gibi.
Takipçilerin yaman çelişkisi tam dumurluk vaziyet.
Dazlak Çağatay’a bakınca oluşan hissiyatlar
Önceki gün Çağatay Ulusoy saçsız bir fotoğrafını paylaştı, herkes onu konuştu.
Aslında dazlak olmamıştı Çağatay. Kafasına “bald cap” takılmıştı. Yani dazlak görünümü veren maske.
Nedeni de malum: “Muhafız”ın halihazırda çekimleri süren üçüncü ve dördüncü sezonundaki bazı sahneler için...
Yine de dazlak maskeli Çağatay’a bakınca şöyle hissiyatlar oluştu, paylaşayım:
◊ Keanu Reeves’in “Matrix”in ilk filminde dazlak kalıp kablolarından kurtulduğu o sahne gibi bir hissiyat: Yeniden doğuş, yeniden dünyaya geliş...
◊ O meşhur “Yumurta gibi çocuk” kalıbını doğrulayan iyi niyetli bir hissiyat:
Yeni tıraş olmuş, temiz pak evlat...
◊ Saldırgan bir hissiyat: Her an saldırıya geçecekmiş gibi, tekinsiz.