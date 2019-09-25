Yolla gelsin, salla gitsin

Tarkan iki yıl aradan sonra çıktığı Harbiye Açıkhava konserlerine tam gaz devam ediyor.
Konserler her gün dolup taşıyor.
Gidenler memnun, coşup eğleniyor.
Yorumlar, “Mekanın esas sahibi Tarkan’dır” şeklinde/seviyesinde...
Geçtiğimiz günlerde Instagram’dan naklen izledim konseri.
Neredeyse açılışından kapanışına kadar.
Ön sıralarda oturan protokol sağ olsun, konsere gitmeye pek gerek kalmıyor artık.
Ve açıkçası o görüntülerde şunu görünce canım hiç gitmek istemedi:
Konserin açılış şarkısı (Yolla) 2017’de gittiğim Harbiye konseriyle aynı.
Tarkan’ın kostümleri de neredeyse öyle.
Taşlı ceketlerden yine vazgeçilmemiş.
Sadece renk değişimi var. Belki taşların da sayısı azalmış yahut çoğalmıştır.
Sonuçta fikir aynı, ne fark eder? Tarkan’ın dansları zaten tipik, yıllardır ezberledik...
Lakin konseri farklı bir şarkıyla açmayı düşünmek çok da zor olmasa gerek.
O kadarcık değişikliği hak etmiyor mu bu tutkulu seyirci?
Yoksa kimse ülkenin bir numaralı starından bir değişiklik, yenilik görmek istemiyor mu aslında?
Böyle gelmiş böyle gider mi? Her şey paket programa mı bağlandı?
Ajda bile yıllardır her konser açılışında farklı bir şey yapmaya çırpınırken üstelik...
Turnedeyken nasıl gelecek acaba
Önceki gün flaş flaş bir haber:
Madonna New York’taki evine hamam yapan şirketin davetlisi olarak ekim sonunda Antalya’ya geliyormuş.
Şirketin sağlık merkezinde 12 gün boyunca detoks yapacak, ayrıca Kaleiçi’ni de gezecekmiş.
Merkezin kurucusu iddialı bir şekilde, “12’nci günün sonunda tamamen yenilenmiş bir Madonna’yı ülkesine göndereceğiz” demiş.
İyi de Madonna şu an turnede.
1 Ekim’den 22 Aralık’a kadar Amerika’nın çeşitli şehirlerinde, neredeyse her gün konseri var.
Konserler arasında boşluğu ise en fazla iki ya da üç gün kadar.
Hatta ekim ayının son haftası Chicago’dan San Francisco’ya uzanıyor.
Daha da uzaklaşıyor yani... Hangi ara Antalya’ya gelip 12 gün detoks yapacak merak ettim. Ya sağlık merkezi medyayı şahane bir şekilde kandırıyor ya da Madonna’nın turnesini iptal edip geleceğine aşırı inanmış durumdalar...
Biraz kültür sanat işleri
◊ KONSER...
Babylon’da bu akşam ilginç temalı bir konser var.
Hayvanların zarafetine adanmış bir hayvanlı şarkılar konseri...
Sanatatak’ın düzenlediği konserin yıldızı Yakutistan bölgesinden gelen, Şaman geleneklerle şarkı söyleyen Uutai Olena.
◊ FESTİVAL...
Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan’ı kapan “Joker” filminin galasıyla 3 Ekim’de havalı bir açılış yapacak olan Filmekimi’nin programı bu sene gerçekten iyi.
Benim seçtiğim filmler şunlar:
Almodovar’ın son filmi Acı ve Zafer, Leonard Cohen ve Marianne’in Hydra adasındaki efsanevi aşklarını anlatan belgesel Marianne ve Leonard, Xavier Dolan’ın Matthias ve Maxime’i ve Black Mirror usulü bir gerilime sahip olduğu söylenen Vivarium.
Yolla gelsin, salla gitsin
Tarkan iki yıl aradan sonra çıktığı Harbiye Açıkhava konserlerine tam gaz devam ediyor.
Konserler her gün dolup taşıyor.
Gidenler memnun, coşup eğleniyor.
Yorumlar, “Mekanın esas sahibi Tarkan’dır” şeklinde/seviyesinde...
Geçtiğimiz günlerde Instagram’dan naklen izledim konseri.
Neredeyse açılışından kapanışına kadar.
Ön sıralarda oturan protokol sağ olsun, konsere gitmeye pek gerek kalmıyor artık.
Ve açıkçası o görüntülerde şunu görünce canım hiç gitmek istemedi:
Konserin açılış şarkısı (Yolla) 2017’de gittiğim Harbiye konseriyle aynı.
Tarkan’ın kostümleri de neredeyse öyle.
Taşlı ceketlerden yine vazgeçilmemiş.
Sadece renk değişimi var. Belki taşların da sayısı azalmış yahut çoğalmıştır.
Sonuçta fikir aynı, ne fark eder? Tarkan’ın dansları zaten tipik, yıllardır ezberledik...
Lakin konseri farklı bir şarkıyla açmayı düşünmek çok da zor olmasa gerek.
O kadarcık değişikliği hak etmiyor mu bu tutkulu seyirci?
Yoksa kimse ülkenin bir numaralı starından bir değişiklik, yenilik görmek istemiyor mu aslında?
Böyle gelmiş böyle gider mi? Her şey paket programa mı bağlandı?
Ajda bile yıllardır her konser açılışında farklı bir şey yapmaya çırpınırken üstelik...
Turnedeyken nasıl gelecek acaba
Önceki gün flaş flaş bir haber:
Madonna New York’taki evine hamam yapan şirketin davetlisi olarak ekim sonunda Antalya’ya geliyormuş.
Şirketin sağlık merkezinde 12 gün boyunca detoks yapacak, ayrıca Kaleiçi’ni de gezecekmiş.
Merkezin kurucusu iddialı bir şekilde, “12’nci günün sonunda tamamen yenilenmiş bir Madonna’yı ülkesine göndereceğiz” demiş.
İyi de Madonna şu an turnede.
1 Ekim’den 22 Aralık’a kadar Amerika’nın çeşitli şehirlerinde, neredeyse her gün konseri var.
Konserler arasında boşluğu ise en fazla iki ya da üç gün kadar.
Hatta ekim ayının son haftası Chicago’dan San Francisco’ya uzanıyor.
Daha da uzaklaşıyor yani... Hangi ara Antalya’ya gelip 12 gün detoks yapacak merak ettim. Ya sağlık merkezi medyayı şahane bir şekilde kandırıyor ya da Madonna’nın turnesini iptal edip geleceğine aşırı inanmış durumdalar...
Biraz kültür sanat işleri
◊ KONSER...
Babylon’da bu akşam ilginç temalı bir konser var.
Hayvanların zarafetine adanmış bir hayvanlı şarkılar konseri...
Sanatatak’ın düzenlediği konserin yıldızı Yakutistan bölgesinden gelen, Şaman geleneklerle şarkı söyleyen Uutai Olena.
◊ FESTİVAL...
Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan’ı kapan “Joker” filminin galasıyla 3 Ekim’de havalı bir açılış yapacak olan Filmekimi’nin programı bu sene gerçekten iyi.
Benim seçtiğim filmler şunlar:
Almodovar’ın son filmi Acı ve Zafer, Leonard Cohen ve Marianne’in Hydra adasındaki efsanevi aşklarını anlatan belgesel Marianne ve Leonard, Xavier Dolan’ın Matthias ve Maxime’i ve Black Mirror usulü bir gerilime sahip olduğu söylenen Vivarium.