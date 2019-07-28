Yenilerin ‘pazar’ı

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım... O zaman buyurun yeni şeylerin dünyasına. Önce rap’e alternatif olmaya aday yeni yazlık şarkılar. Ardından yakında açılacak yeni mekanlar. Ayrıca: Sessiz sedasız uzun metraj çeken mekan sahibi ve Amsterdam’a açılan mütevazı Karaköy dükkanı...
“RAF” GİBİ BİR HİT
Rap’çilerden ve rap atışmasından sıkılanlar için yeni yaz şarkıları geldi.
İlki Jabbar ve Deeperise’dan.
İkilinin ilk ortak çalışması Raf, 2017 yazının en çok dinlenen şarkılarından olmuştu.
Yeni yayınladıkları
şarkı Uzun Uzun yine aynı tarzda; hem tatlı tatlı salınabileceğin hem de gizli gizli hüzün tünellerine düşeceğin türden.
ORTA HALLİ ŞARKI
İkinci şarkı atağı Sıla’dan. Üç şarkılık çalışmasından ortama düşen ilk hit Karanfil.
Orta halli bir yaz şarkısı ve ne yazık ki ikinci kez dinleme hevesi uyandırmıyor.
BİR ENDİŞE
Bu arada şarkıya dair bambaşka bir endişem var. Şu sözlerinden dolayı:
“Benden olsun bir sigara yak, bana kor olsun.” Şimdi kalkıp birileri (misal: Orhan Kural) “sigaraya özendiriyor” diye Sıla’ya karşı atarlanıp dava açmasın?
“HAYTALAR DÜKKANI” ENFES
Sıla’nın aynı çalışmadaki melankolik alaturkası Haytalar Dükkanı ise nefis.
Zaten Sıla’nın bu tarz şarkıları her daim titretiyor gönül tellerini.
Nitekim sözlerini sıralayınca hemen demlenmeniz mümkün:
“Gerçi biz de eski biz değiliz, akşamcı sohbetleri geride kaldı.
Hayat şekle şemale girince, haytalar dükkanı da kapandı.”
FUNDA ARAR’DAN TERS KÖŞE
Funda Arar ise ters köşe bir şarkıyla huzurda: Çık Aradan.
Dinamik, sıkmayan yormayan, iyi paketlenmiş şık bir dans şarkısı.
Keşke Funda Arar bu tarz daha çok şarkı çıkarsa.
Sesine çok yakışıyor.
Yeni mekanlar yolda
Yeme-içme dünyası da hareketli.
İlk yeni mekan Anason.
Geçtiğimiz günlerde Four Seasons Oteli’nin içinde açılan Anason, sıkça örneğini gördüğümüz modern meyhanelerin son örneği.
Bayram sonrası açılacak diğer bir yeni mekan ise Fonduralı adlı balıkçı.
Gece hayatı müdavimlerinin yakından tanıdığı iki ismin, İlyas Güngör ve Volkan Ercan’ın Yeniköy’de
açacağı mekanda akustik canlı müzik performansları da olacak...
Sonbahar başında açılması beklenen büyük bir proje daha var: Turk.
Uzun yıllardır yurtdışında yaşayan, en son Bangkok’ta çalıştığı The House On Sathorn adlı restoranı Asya’nın en iyi 50 restoranı listesine dahil etmeyi başaran şef Fatih Tutak’ın projesi Turk.
Bomonti’de açacağı mekanını “Türk gastronomisinin sınırları yeniden çiziliyor” sloganıyla açıklayan
Tutak iddialı: “Çıktığımız bu uzun yolculukta köklerimizden ilham alıp yüzümüzü geleceğe çevirerek özgün ve sınırları olmayan yeni bir mutfak dili yaratacağız.”
Sonbaharın şaşırtıcı projesi ise Big Mama.
Klein’ın Harbiye’deki yerine açılacak.
Tarzı ise Türkçe disko.
Klein ise Ayazağa’daki eski bir TV stüdyosuna taşınacak.
Kulübün içinde
orman olacağı bile söylenmekte...
‘Bey’imiz Amsterdam’da
Bir süredir Karaköy’e uğrama nedenim sadece şu iki konsept mağaza:
Bey ve Mae Zae.
Erkekler için ürettiği özgün ürünlerine bayıldığım Bey’e en son uğradığımda güzel bir haber aldım.
Amsterdam’a da bir şube açmışlar.
Bir Türk markası için gayet nefis bir hareket bu.
Darısı diğerlerinin başına...
Üyeliği bitir, olay tamam
Bir kanat o garip tartışmayı yine alevlendirdi.
“Netflix dizileri eşcinselliğe özendiriyor” iddiasını/meselesini.
Bu konudaki
düşüncemi daha önce (22 Haziran) uzun uzun yazdığım için aynı şeyleri tekrarlamanın lüzumu yok.
En iyisi, bu konuyla ilgili Twitter’da yazan Devin Özgür Çınar’a kulak vermek:
“Hetero bir arkadaşım ‘Netflix izliyorum ve çok özeniyorum.
Kendimi tutamayıp gay olacağım galiba’ dedi.
Ben de, ‘Netflix’i iptal et, tekrar heteroseksüel olursun’ dedim.”
Yenilerin ‘pazar’ı
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım... O zaman buyurun yeni şeylerin dünyasına. Önce rap’e alternatif olmaya aday yeni yazlık şarkılar. Ardından yakında açılacak yeni mekanlar. Ayrıca: Sessiz sedasız uzun metraj çeken mekan sahibi ve Amsterdam’a açılan mütevazı Karaköy dükkanı...
“RAF” GİBİ BİR HİT
Rap’çilerden ve rap atışmasından sıkılanlar için yeni yaz şarkıları geldi.
İlki Jabbar ve Deeperise’dan.
İkilinin ilk ortak çalışması Raf, 2017 yazının en çok dinlenen şarkılarından olmuştu.
Yeni yayınladıkları
şarkı Uzun Uzun yine aynı tarzda; hem tatlı tatlı salınabileceğin hem de gizli gizli hüzün tünellerine düşeceğin türden.
ORTA HALLİ ŞARKI
İkinci şarkı atağı Sıla’dan. Üç şarkılık çalışmasından ortama düşen ilk hit Karanfil.
Orta halli bir yaz şarkısı ve ne yazık ki ikinci kez dinleme hevesi uyandırmıyor.
BİR ENDİŞE
Bu arada şarkıya dair bambaşka bir endişem var. Şu sözlerinden dolayı:
“Benden olsun bir sigara yak, bana kor olsun.” Şimdi kalkıp birileri (misal: Orhan Kural) “sigaraya özendiriyor” diye Sıla’ya karşı atarlanıp dava açmasın?
“HAYTALAR DÜKKANI” ENFES
Sıla’nın aynı çalışmadaki melankolik alaturkası Haytalar Dükkanı ise nefis.
Zaten Sıla’nın bu tarz şarkıları her daim titretiyor gönül tellerini.
Nitekim sözlerini sıralayınca hemen demlenmeniz mümkün:
“Gerçi biz de eski biz değiliz, akşamcı sohbetleri geride kaldı.
Hayat şekle şemale girince, haytalar dükkanı da kapandı.”
FUNDA ARAR’DAN TERS KÖŞE
Funda Arar ise ters köşe bir şarkıyla huzurda: Çık Aradan.
Dinamik, sıkmayan yormayan, iyi paketlenmiş şık bir dans şarkısı.
Keşke Funda Arar bu tarz daha çok şarkı çıkarsa.
Sesine çok yakışıyor.
Yeni mekanlar yolda
Yeme-içme dünyası da hareketli.
İlk yeni mekan Anason.
Geçtiğimiz günlerde Four Seasons Oteli’nin içinde açılan Anason, sıkça örneğini gördüğümüz modern meyhanelerin son örneği.
Bayram sonrası açılacak diğer bir yeni mekan ise Fonduralı adlı balıkçı.
Gece hayatı müdavimlerinin yakından tanıdığı iki ismin, İlyas Güngör ve Volkan Ercan’ın Yeniköy’de
açacağı mekanda akustik canlı müzik performansları da olacak...
Sonbahar başında açılması beklenen büyük bir proje daha var: Turk.
Uzun yıllardır yurtdışında yaşayan, en son Bangkok’ta çalıştığı The House On Sathorn adlı restoranı Asya’nın en iyi 50 restoranı listesine dahil etmeyi başaran şef Fatih Tutak’ın projesi Turk.
Bomonti’de açacağı mekanını “Türk gastronomisinin sınırları yeniden çiziliyor” sloganıyla açıklayan
Tutak iddialı: “Çıktığımız bu uzun yolculukta köklerimizden ilham alıp yüzümüzü geleceğe çevirerek özgün ve sınırları olmayan yeni bir mutfak dili yaratacağız.”
Sonbaharın şaşırtıcı projesi ise Big Mama.
Klein’ın Harbiye’deki yerine açılacak.
Tarzı ise Türkçe disko.
Klein ise Ayazağa’daki eski bir TV stüdyosuna taşınacak.
Kulübün içinde
orman olacağı bile söylenmekte...
‘Bey’imiz Amsterdam’da
Bir süredir Karaköy’e uğrama nedenim sadece şu iki konsept mağaza:
Bey ve Mae Zae.
Erkekler için ürettiği özgün ürünlerine bayıldığım Bey’e en son uğradığımda güzel bir haber aldım.
Amsterdam’a da bir şube açmışlar.
Bir Türk markası için gayet nefis bir hareket bu.
Darısı diğerlerinin başına...
Üyeliği bitir, olay tamam
Bir kanat o garip tartışmayı yine alevlendirdi.
“Netflix dizileri eşcinselliğe özendiriyor” iddiasını/meselesini.
Bu konudaki
düşüncemi daha önce (22 Haziran) uzun uzun yazdığım için aynı şeyleri tekrarlamanın lüzumu yok.
En iyisi, bu konuyla ilgili Twitter’da yazan Devin Özgür Çınar’a kulak vermek:
“Hetero bir arkadaşım ‘Netflix izliyorum ve çok özeniyorum.
Kendimi tutamayıp gay olacağım galiba’ dedi.
Ben de, ‘Netflix’i iptal et, tekrar heteroseksüel olursun’ dedim.”