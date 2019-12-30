Yeni yıl kararlarına inat yaşasın kararsızlık!

Malum, yeni yıl kararları diye, aylık kadın dergilerinin parlak sayfalarından çıkıp dolaşıma girmiş meşhur bir ‘durum’ var.
Mutsuzluk dozu yer yer ve orta şiddette olan modern hayatın insanlığa en çelişkili kazığı bu.
Çünkü yeni yıl kararlarının alt metni aslında şu:
“Kendinden ve hayatından mutsuzsun, bunu bir zahmet kabul et.
Ama bak yeni bir yıl geliyor.
Hadi şimdi kendini ve hayatını değiştirmek için yeni kararlar al. Hâlâ umudun var, otur mutlu ol!”
BU YÜZDEN SEKSİ!
İyi de bu kararlılık girdabına sürüklenmek çok boğucu değil mi?
Hele bir de, “Yeni yılda şunu şunu yapmayacağım, şunları şunları yapacağım” diye listeler yapmak?
Oysa kararsızlık da güzel şey!
Gri bir alan. Sürprizli ve çok anarşik. Hatta bu yüzden seksi.
Aksiyon yok. Ne de olsa henüz kararsızsın. Beklemedesin.
Uzun bir kuyrukta saatlerce beklemek gibi.
Son anda vazgeçip kuyruktan çıkma şansın hâlâ var.
Çünkü daha karar vermemişsin, “Acaba mı?” diyorsun.
Arayıştasın.
HEP DAHA FAZLASINI İSTEMEK
Bir de yeni yıl kararlarının çoğu düzenli spor yapmak, yılbaşının ertesi günü hemen diyete başlamak ya da aşk meşk üzerine filan olur ya.
Çoğu şekil üzerine yani.
Ya da hep daha fazlasını istemek...
Kimse de “Böyle iyiyim ya, yeni yılda alacağım karar bu iyi hali korumak” demez bir türlü...
O KARAR SANA MI AİT?
Daha fena bir sorum var tabii: Yeni yıla dair onca karar aldınız diyelim.
O kararlar gerçekten size mi ait? Yoksa çevrenizin etkisiyle alınan kararlar mı?
“Acilen zayıfla” kararı mesela. Sizin mi yoksa eşin dostun kararı mı?
YAŞASIN KARARSIZLIK!
O zaman ne diyoruz? Yaşasın kararsızlık!
Yeni yıl kararı denen şey bizden uzak dur, şu an böyle iyiyiz.
Ama yarın ne olacağı belli olmaz, hemen karar değiştirebiliriz!
2019’un Top 15 mekanı
İki hafta önce 2019’un sosyal hayatı nasıl geçti diye uzun uzun özetlemiştim.
Şuralara çok gittik, şu akımlara kapılıp sürüklendik filan diye...
Şimdi sıra listede. Buyurun 2019’un en popüler 15 mekanına.
15. Lucca: Lucca yine Lucca’ydı. Partisi, konuk şefi, günlük rutiniyle...
14. Azur: Yeniköy’ün dolaşıma girmesine neden oldu...
13. Kavanoz: Bodrum’un en popüler gün batırma mekanıydı...
12. Esnaf: İstanbul’dan Çeşme’ye transfer oldu, her kesime göbek attırdı...
11. Bebek Otel: Tartışıldı, konuşuldu, sevildi/sevilmedi ama hep popülerdi...
10. Alaf: Şef restoranlarının gözdesi, en “halka ineni” oldu...
9. Pandeli: Mısır Çarşısı’nın eskisi yeniden gündeme geldi...
8. Zorlu PSM: Etkinliklerin yanı sıra Touche adlı mekanıyla da ön plana çıktı...
7. TURK: Yılın son deminde açıldı ama orijinal yemekleriyle sevildi...
6. Kaia: Bebek’in gizli barı oldu. “Çok New York” denilerek tasvir edildi.
5. Momo Beach: Plajlar onun tarzını örnek aldı, sene biterken İstanbul’a taşındı.
4. Kun: Genç, sosyetik ve partici tavrı sevildi...
3. Klein Garten/Sommer: Her iki şubesi de yazın popüler kulübüydü...
2. Chicki Boom: “Gecenin sonunda Chicki’ye” cümlesi bu yıl da geçerliydi...
1. Müştemilat: Barış Arduç ve Engin Öztürk’ün doğum günü gecesi dahil nice ünlü/popüler geceye imza attı...
Yeni yıl kararlarına inat yaşasın kararsızlık!
Malum, yeni yıl kararları diye, aylık kadın dergilerinin parlak sayfalarından çıkıp dolaşıma girmiş meşhur bir ‘durum’ var.
Mutsuzluk dozu yer yer ve orta şiddette olan modern hayatın insanlığa en çelişkili kazığı bu.
Çünkü yeni yıl kararlarının alt metni aslında şu:
“Kendinden ve hayatından mutsuzsun, bunu bir zahmet kabul et.
Ama bak yeni bir yıl geliyor.
Hadi şimdi kendini ve hayatını değiştirmek için yeni kararlar al. Hâlâ umudun var, otur mutlu ol!”
BU YÜZDEN SEKSİ!
İyi de bu kararlılık girdabına sürüklenmek çok boğucu değil mi?
Hele bir de, “Yeni yılda şunu şunu yapmayacağım, şunları şunları yapacağım” diye listeler yapmak?
Oysa kararsızlık da güzel şey!
Gri bir alan. Sürprizli ve çok anarşik. Hatta bu yüzden seksi.
Aksiyon yok. Ne de olsa henüz kararsızsın. Beklemedesin.
Uzun bir kuyrukta saatlerce beklemek gibi.
Son anda vazgeçip kuyruktan çıkma şansın hâlâ var.
Çünkü daha karar vermemişsin, “Acaba mı?” diyorsun.
Arayıştasın.
HEP DAHA FAZLASINI İSTEMEK
Bir de yeni yıl kararlarının çoğu düzenli spor yapmak, yılbaşının ertesi günü hemen diyete başlamak ya da aşk meşk üzerine filan olur ya.
Çoğu şekil üzerine yani.
Ya da hep daha fazlasını istemek...
Kimse de “Böyle iyiyim ya, yeni yılda alacağım karar bu iyi hali korumak” demez bir türlü...
O KARAR SANA MI AİT?
Daha fena bir sorum var tabii: Yeni yıla dair onca karar aldınız diyelim.
O kararlar gerçekten size mi ait? Yoksa çevrenizin etkisiyle alınan kararlar mı?
“Acilen zayıfla” kararı mesela. Sizin mi yoksa eşin dostun kararı mı?
YAŞASIN KARARSIZLIK!
O zaman ne diyoruz? Yaşasın kararsızlık!
Yeni yıl kararı denen şey bizden uzak dur, şu an böyle iyiyiz.
Ama yarın ne olacağı belli olmaz, hemen karar değiştirebiliriz!
2019’un Top 15 mekanı
İki hafta önce 2019’un sosyal hayatı nasıl geçti diye uzun uzun özetlemiştim.
Şuralara çok gittik, şu akımlara kapılıp sürüklendik filan diye...
Şimdi sıra listede. Buyurun 2019’un en popüler 15 mekanına.
15. Lucca: Lucca yine Lucca’ydı. Partisi, konuk şefi, günlük rutiniyle...
14. Azur: Yeniköy’ün dolaşıma girmesine neden oldu...
13. Kavanoz: Bodrum’un en popüler gün batırma mekanıydı...
12. Esnaf: İstanbul’dan Çeşme’ye transfer oldu, her kesime göbek attırdı...
11. Bebek Otel: Tartışıldı, konuşuldu, sevildi/sevilmedi ama hep popülerdi...
10. Alaf: Şef restoranlarının gözdesi, en “halka ineni” oldu...
9. Pandeli: Mısır Çarşısı’nın eskisi yeniden gündeme geldi...
8. Zorlu PSM: Etkinliklerin yanı sıra Touche adlı mekanıyla da ön plana çıktı...
7. TURK: Yılın son deminde açıldı ama orijinal yemekleriyle sevildi...
6. Kaia: Bebek’in gizli barı oldu. “Çok New York” denilerek tasvir edildi.
5. Momo Beach: Plajlar onun tarzını örnek aldı, sene biterken İstanbul’a taşındı.
4. Kun: Genç, sosyetik ve partici tavrı sevildi...
3. Klein Garten/Sommer: Her iki şubesi de yazın popüler kulübüydü...
2. Chicki Boom: “Gecenin sonunda Chicki’ye” cümlesi bu yıl da geçerliydi...
1. Müştemilat: Barış Arduç ve Engin Öztürk’ün doğum günü gecesi dahil nice ünlü/popüler geceye imza attı...