Yeni sezon havadisleri

İstanbul sosyal hayatı sonbahar sezonuna hızlı girdi.
Aynı hız devam ediyor.
İlk hareket Yeniköy’den. Azur’la beraber sosyal hayat rotasına eklenen Yeniköy’ün bu sezon sürprizi Fonduralı.
La Boom’dan ayrılan İlyas Güngör’ün Fonduralı’sına Çağatay Ulusoy başta olmak üzere genç oyuncu çevresinin akın edeceği pek kehanet olmasa gerek.
Bomonti de hareketli.
Fatih Tutak’ın Turk adlı iddialı restoranının hazırlıkları sürüyor.
Açılışı büyük olasılık ekim ortası.
Nişantaşı’ndaki Kozmonot Bomonti’ye çıkarma yaptı bile.
Bu civarın popüleri Batard’ın ise aynı semt içine bir de hamburgerci açacağı konuşuluyor.
Mitte ile tanınan Barış Erdoğdu da Bomonti’ye bir kulüp açma hazırlığında...
Klein ekibi ise bu sezon malum, ikiye bölünüyor:
Biri elektronik diğeri Türkçe poplu mekanla...
Peki ya canlı müzik ne durumda?
Aynen devam...
Hatta Ulus’taki 29’un kulüp kısmının canlı
müzik mekanı olacağı söyleniyor.
Defne Samyeli’yle görüşülmüş bile...
Öte yandan Etiler’de bir sürpriz mekan var: Sessiz sedasız açılan, Amerikan mutfağına sahip Rusty Fork.
Unutmadan: !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali çoktan başladı.
Onu da ihmal etmeyelim.
Misal: Yıllar sonra David Lynch filmi Kayıp Otoban’ı yeniden sinemada izlemek bile başlı başına ilginç...
Son olarak: Hafta sonunun haraketi ise Soho House’dan gelecek.
Scorpios’ların yapacağı yemek ve parti organizasyonlarıyla...
Kalben “Haydi Söyle”yi sevmiyor mu
Hafta sonu Bozcaada’da müzik ve sporu bir araya getiren bir festival vardı: Run The Island.
Koşu yarışının bittiği akşamüstü Ayazma Plajı’nda Kalben sahne aldı.
Bazı seyirciler daha konserin başında “Haydi Söyle” şarkısını istemeye başladı Kalben’den.
Malum, sözü müziği İbrahim Tatlıses’e ait bu şarkıyı ‘cover’ yaparak daha geniş kitlelere ulaşmıştı Kalben.
Her konserde istenmesi normal.
Ama izleyici isteğini abartabiliyor, o da doğru. Sahnede şarkınızı usul usul söylerken başka bir şarkının çığlık çığlığa istendiğini düşünün. Sinir bozucu olabilir.
Gel gör ki Kalben’in bu çağrıya sinirlenip konserde şunu söylemesi de çelişkiliydi:
“Kadınları topuğundan vurduran birinin şarkısından önce kendi şarkımı söylemeyi tercih ederim.”
Kalben’in öfkesini anlıyorum. Hak veriyorum da.
Ama çelişkisi şu:
Madem öyle en baştan “Haydi Söyle”ye karşı tavır koymalı, hiç cover yapmamalıydı.
Artık çok geç yani.
Sonuçta dinleyici Kalben sayesinde bu şarkıyla başka bir bağ kurdu.
Kalben’in bu bağa sevinip şarkıyla yeniden barışması gerekiyor.
Aşk bile içine kaçmıştır
Didem Soydan’la ilişki yaşayan Lider Şahin, Hakan Gence’ye verdiği röportajda aşkı şöyle tanımlamış:
“Aşk susuzluk gibi. Kendini susuz bulduğunda o suyu içmek istersin ya; aşkı yakaladığın anda da kafaya dikip içmen lazım”.
Uzun süredir böyle anaokulu seviyesinde (aşk bir sudur iç iç kudur) bir tanımlama duymamıştım aşk hakkında.
Aşkın kendisi bile içine kaçmıştır utancından. Tebrikler.
Yeni sezon havadisleri
İstanbul sosyal hayatı sonbahar sezonuna hızlı girdi.
Aynı hız devam ediyor.
İlk hareket Yeniköy’den. Azur’la beraber sosyal hayat rotasına eklenen Yeniköy’ün bu sezon sürprizi Fonduralı.
La Boom’dan ayrılan İlyas Güngör’ün Fonduralı’sına Çağatay Ulusoy başta olmak üzere genç oyuncu çevresinin akın edeceği pek kehanet olmasa gerek.
Bomonti de hareketli.
Fatih Tutak’ın Turk adlı iddialı restoranının hazırlıkları sürüyor.
Açılışı büyük olasılık ekim ortası.
Nişantaşı’ndaki Kozmonot Bomonti’ye çıkarma yaptı bile.
Bu civarın popüleri Batard’ın ise aynı semt içine bir de hamburgerci açacağı konuşuluyor.
Mitte ile tanınan Barış Erdoğdu da Bomonti’ye bir kulüp açma hazırlığında...
Klein ekibi ise bu sezon malum, ikiye bölünüyor:
Biri elektronik diğeri Türkçe poplu mekanla...
Peki ya canlı müzik ne durumda?
Aynen devam...
Hatta Ulus’taki 29’un kulüp kısmının canlı
müzik mekanı olacağı söyleniyor.
Defne Samyeli’yle görüşülmüş bile...
Öte yandan Etiler’de bir sürpriz mekan var: Sessiz sedasız açılan, Amerikan mutfağına sahip Rusty Fork.
Unutmadan: !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali çoktan başladı.
Onu da ihmal etmeyelim.
Misal: Yıllar sonra David Lynch filmi Kayıp Otoban’ı yeniden sinemada izlemek bile başlı başına ilginç...
Son olarak: Hafta sonunun haraketi ise Soho House’dan gelecek.
Scorpios’ların yapacağı yemek ve parti organizasyonlarıyla...
Kalben “Haydi Söyle”yi sevmiyor mu
Hafta sonu Bozcaada’da müzik ve sporu bir araya getiren bir festival vardı: Run The Island.
Koşu yarışının bittiği akşamüstü Ayazma Plajı’nda Kalben sahne aldı.
Bazı seyirciler daha konserin başında “Haydi Söyle” şarkısını istemeye başladı Kalben’den.
Malum, sözü müziği İbrahim Tatlıses’e ait bu şarkıyı ‘cover’ yaparak daha geniş kitlelere ulaşmıştı Kalben.
Her konserde istenmesi normal.
Ama izleyici isteğini abartabiliyor, o da doğru. Sahnede şarkınızı usul usul söylerken başka bir şarkının çığlık çığlığa istendiğini düşünün. Sinir bozucu olabilir.
Gel gör ki Kalben’in bu çağrıya sinirlenip konserde şunu söylemesi de çelişkiliydi:
“Kadınları topuğundan vurduran birinin şarkısından önce kendi şarkımı söylemeyi tercih ederim.”
Kalben’in öfkesini anlıyorum. Hak veriyorum da.
Ama çelişkisi şu:
Madem öyle en baştan “Haydi Söyle”ye karşı tavır koymalı, hiç cover yapmamalıydı.
Artık çok geç yani.
Sonuçta dinleyici Kalben sayesinde bu şarkıyla başka bir bağ kurdu.
Kalben’in bu bağa sevinip şarkıyla yeniden barışması gerekiyor.
Aşk bile içine kaçmıştır
Didem Soydan’la ilişki yaşayan Lider Şahin, Hakan Gence’ye verdiği röportajda aşkı şöyle tanımlamış:
“Aşk susuzluk gibi. Kendini susuz bulduğunda o suyu içmek istersin ya; aşkı yakaladığın anda da kafaya dikip içmen lazım”.
Uzun süredir böyle anaokulu seviyesinde (aşk bir sudur iç iç kudur) bir tanımlama duymamıştım aşk hakkında.
Aşkın kendisi bile içine kaçmıştır utancından. Tebrikler.