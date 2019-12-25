Yeni Reynmen vakası: Enes Batur

YouTube dünyasının son hadisesi: Reynmen gibi şarkıcılığa soyunan Enes Batur ve milliyetçi mesajları olduğu iddia edilen ilk şarkısı Dolunay! Şimdi buyurun yeni Reynmen vakasına ve “tık savaşı” bakımından yeni neslin Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı oluveren ikilinin kıyaslamasına...
◊ TIK’IN KADAR KONUŞ DÜNYASI!
Bu yılın başında Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş “Derdim Olsun” şarkısını YouTube kanalında yayınlamış ve yedi günde 53 milyon tık’lama alıp müzik dünyasını şok etmişti. Hatta tık’ların sahte olduğu iddiası günlerce konuşulmuştu.
Enes Batur’un şarkısı yayınlanalı dört gün oldu ve dün itibariyle tık’laması henüz 10 milyondaydı.
Yeni nesil için durum artık şu:
Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar filmlerinin gişe hasılatı açısından karşılaştırılması artık sıkıcı.
İki ünlü fenomenin tık savaşını izlemek ve bu savaşa katkıda bulunmak ise daha eğlenceli!
◊ “AUTOTUNE” SEN NE ACAYİP BİR ŞEYSİN
Tamam, Ezhel ve Ben Fero abileri de kullanıyor bu Autotune denilen yazılımı.
Sadece detoneliği ortadan kaldırmak için kullanılmıyor Autotune.
Vokale doluluk katmak, efekt olsun diye yapan da çok...
Geçmişte Cher’den Britney Spears’a kadar birçok popüler şarkıcı kullandı bu yazılımı.
Reynmen de kullandı ama Enes Batur Dolunay şarkısında durumu abartmış.
Autotune’la sesi bambaşka bir şey olmuş.
◊ MİLLİYETÇİ MESAJ OLMAZSA OLMAZ
Reynmen’in taraftarları “Derdim Olsun” şarkısı ve videosunun Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasına dair önemli mesajlar içerdiğini düşünüyordu.
Yazıcıoğlu’nun bir komploya kurban gittiğini düşünenler tıklanmayı coşturuyordu.
Benzer bir mesaj Enes Batur’un Dolunay şarkısında da var.
Batur’un taraftarları şarkının Doğu Türkistan halkı için yapıldığını iddia ediyor.
“Bir yazı bir tuğra, bükelim tüm kolları” diyerek Çin’e tepki verildiğini düşünüyor.
Bu yüzden şarkının yorumlarında göze çarpan hashtag’ler hep Doğu Türkistan’la ilgili.
İşin ilginç tarafı ise ne Reynmen ne de Batur’un bugüne dek bu konularda herhangi bir söyleminin, fikrinin olması.
Unutmadan: Dolunay’ın videosu Diriliş dizisinden fazlasıyla ilham almış gibi görünüyor. Post Malone’un Circles videosu ilhamıyla beraber ortaya karışık...
◊ GEÇ BUNLARI, ANAM BABAM GEÇ BUNLARI...
Enes Batur “Dolunay”ın videosunun altında şunu söylüyor:
“Amacım şarkıcı olmak, konserler vermek değil.”
Reynmen de ilk başta aynı şeyi söylemiş. Lakin çok geçmeden ikinci şarkısını çıkarıp yavaş yavaş konserlerde boy göstermişti.
Yani iki fenomenin tutarlılığı o klasik şarkıdaki gibi: Geç bunları, anam babam geç bunları...
Defne Samyeli’nin yanlış şarkı seçimi
Sosyal medyanın şahaneliği bu: Her şeye yetişemesen bile insanların paylaştığı videolardan her yere hakim olabiliyorsun...
Misal: Four Seasons Bosphorus Oteli’ndeki Christmas Market’in açılış gecesini kaçırdım. Ama açılış gecesindeki Defne Samyeli konserini paylaşanlardan dolayı neredeyse izledim.
Defne inanılmaz şıktı ama keşke Lady Gaga’nın meşhur Bad Romance’ini hiç söylemeseymiş.
Hem sesine gitmemiş.
Hem de Bad Romance zaten zor bir şarkı; sesinin detone oluşu hemen dikkat çekmiş.
Yeni trend
Dünden beri beyaz Türkler arasında Mardin’e akın vardı.
Peki neden?
Mardin’de Noel ayini izlemek için...
Yeni başlayan bu akım bu yıl daha da “trend” olmuşa benziyor. Çünkü kimse sorsam Mardin’e gidiyordu.
Cumaya...
◊ Netflix dizisi haline gelen meşhur bilgisayar oyunu The Witcher’ın sırrı ne?
◊ Bir yeni nesil hamburgeci daha: Primitif
◊ Ve tabii şehirde son olup bitenler...
Yeni Reynmen vakası: Enes Batur
YouTube dünyasının son hadisesi: Reynmen gibi şarkıcılığa soyunan Enes Batur ve milliyetçi mesajları olduğu iddia edilen ilk şarkısı Dolunay! Şimdi buyurun yeni Reynmen vakasına ve “tık savaşı” bakımından yeni neslin Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı oluveren ikilinin kıyaslamasına...
◊ TIK’IN KADAR KONUŞ DÜNYASI!
Bu yılın başında Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş “Derdim Olsun” şarkısını YouTube kanalında yayınlamış ve yedi günde 53 milyon tık’lama alıp müzik dünyasını şok etmişti. Hatta tık’ların sahte olduğu iddiası günlerce konuşulmuştu.
Enes Batur’un şarkısı yayınlanalı dört gün oldu ve dün itibariyle tık’laması henüz 10 milyondaydı.
Yeni nesil için durum artık şu:
Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar filmlerinin gişe hasılatı açısından karşılaştırılması artık sıkıcı.
İki ünlü fenomenin tık savaşını izlemek ve bu savaşa katkıda bulunmak ise daha eğlenceli!
◊ “AUTOTUNE” SEN NE ACAYİP BİR ŞEYSİN
Tamam, Ezhel ve Ben Fero abileri de kullanıyor bu Autotune denilen yazılımı.
Sadece detoneliği ortadan kaldırmak için kullanılmıyor Autotune.
Vokale doluluk katmak, efekt olsun diye yapan da çok...
Geçmişte Cher’den Britney Spears’a kadar birçok popüler şarkıcı kullandı bu yazılımı.
Reynmen de kullandı ama Enes Batur Dolunay şarkısında durumu abartmış.
Autotune’la sesi bambaşka bir şey olmuş.
◊ MİLLİYETÇİ MESAJ OLMAZSA OLMAZ
Reynmen’in taraftarları “Derdim Olsun” şarkısı ve videosunun Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasına dair önemli mesajlar içerdiğini düşünüyordu.
Yazıcıoğlu’nun bir komploya kurban gittiğini düşünenler tıklanmayı coşturuyordu.
Benzer bir mesaj Enes Batur’un Dolunay şarkısında da var.
Batur’un taraftarları şarkının Doğu Türkistan halkı için yapıldığını iddia ediyor.
“Bir yazı bir tuğra, bükelim tüm kolları” diyerek Çin’e tepki verildiğini düşünüyor.
Bu yüzden şarkının yorumlarında göze çarpan hashtag’ler hep Doğu Türkistan’la ilgili.
İşin ilginç tarafı ise ne Reynmen ne de Batur’un bugüne dek bu konularda herhangi bir söyleminin, fikrinin olması.
Unutmadan: Dolunay’ın videosu Diriliş dizisinden fazlasıyla ilham almış gibi görünüyor. Post Malone’un Circles videosu ilhamıyla beraber ortaya karışık...
◊ GEÇ BUNLARI, ANAM BABAM GEÇ BUNLARI...
Enes Batur “Dolunay”ın videosunun altında şunu söylüyor:
“Amacım şarkıcı olmak, konserler vermek değil.”
Reynmen de ilk başta aynı şeyi söylemiş. Lakin çok geçmeden ikinci şarkısını çıkarıp yavaş yavaş konserlerde boy göstermişti.
Yani iki fenomenin tutarlılığı o klasik şarkıdaki gibi: Geç bunları, anam babam geç bunları...
Defne Samyeli’nin yanlış şarkı seçimi
Sosyal medyanın şahaneliği bu: Her şeye yetişemesen bile insanların paylaştığı videolardan her yere hakim olabiliyorsun...
Misal: Four Seasons Bosphorus Oteli’ndeki Christmas Market’in açılış gecesini kaçırdım. Ama açılış gecesindeki Defne Samyeli konserini paylaşanlardan dolayı neredeyse izledim.
Defne inanılmaz şıktı ama keşke Lady Gaga’nın meşhur Bad Romance’ini hiç söylemeseymiş.
Hem sesine gitmemiş.
Hem de Bad Romance zaten zor bir şarkı; sesinin detone oluşu hemen dikkat çekmiş.
Yeni trend
Dünden beri beyaz Türkler arasında Mardin’e akın vardı.
Peki neden?
Mardin’de Noel ayini izlemek için...
Yeni başlayan bu akım bu yıl daha da “trend” olmuşa benziyor. Çünkü kimse sorsam Mardin’e gidiyordu.
Cumaya...
◊ Netflix dizisi haline gelen meşhur bilgisayar oyunu The Witcher’ın sırrı ne?
◊ Bir yeni nesil hamburgeci daha: Primitif
◊ Ve tabii şehirde son olup bitenler...