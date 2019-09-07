Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Yeni Arter beklentileri karşıladı mı
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Yeni Arter beklentileri karşıladı mı

7 Eylül 2019

Yeni Arter binası, Dolapdere’nin orta yerine inmiş şık bir uzay gemisi gibi. Peki 13 Eylül’de kapılarını açacak bu yeni sanat vahası/müzesi nasıl olmuş? İşte notlar...

“MERAK ETMEYİN, BİZ DOSTUZ”

◊ Doğruya doğru, medya için yapılan ön gösterimde içindeki sergilerden önce Arter’in dış cephe tasarımına, sonra da 18 bin metrekareye yayılan alanına uzun uzun baktım. Nitekim çoğunluk da sergilerden çok binayı diline dolamıştı.

◊ İngiliz Grimshaw Mimarlık tarafından tasarımı yapılan yeni Arter binasını ilk baştan beri Reykjavik’teki Harpa konser salonuna benzetiyorum. Bir yanıyla da Dolapdere’nin ortasına konmuş bir uzay                      gemisi gibi.

◊ Lakin bu uzay gemisi yüksek duvarlar yahut dikenli teller örmemiş etrafındaki mahallelere.

Arka tarafındaki geniş meydanın önü açık.

Oraya oturduğun anda etrafı çevreleyen bitişik apartmanlara bakıyorsun.

Ve sanki bu mini meydanla o apartmanlara şöyle seslenilmek isteniyor:

“Merak etmeyin, biz dostuz.”

Nitekim bu gizli mesaj, Arter’in “Herkes için erişilebilir olma” hedefine gayet uygun.

“YERLİ VE MİLLİ” DUYGUSU

◊ Peki ya Arter içindeki farklı temalara sahip yedi sergi nasıl?

Doğrusu o sergilerde en çok şey öne çıkan şey Türkiye güncel sanat tarihinin yakın geçmişine sahip çıkma duygusu. Örneği bol:

Altan Gürman’ın 1965-1976 yılları arasında ürettikleri...

Sarkis’in 1986’da Maçka Sanat Galerisi’nde sergilendiğinde büyük yankı uyandırmış “Çaylak Sokak”       adlı işi...

Ayşe Erkmen’in çoğu eski işlerden oluşan Beyazımtırak sergisi...

Kısacası Arter ilk açılışında yerli ve milli takılmayı seçmiş.

◊ Lakin geçmişten kopup gelen eserlerin fazlalılığı şöyle bir sıkıntıyı da doğurmuyor değil: Yeni bir şey görme arzusunu.

HAYALET PİYANOLAR!

◊ Benim “Hayalet Piyanolar” adını uygun gördüğüm eser ise yeni Arter’in sergileri arasındaki en fırlama iş. Céleste Boursier-Mougenot’nun eserini görmek için önce kocaman bir salona giriyorsunuz. İçerisi loş. Sadece ortadaki üç eski kuyruklu piyano aydınlatılmış.

Bir süre sonra fark ediyorsunuz ki koca piyanolar kendiliğinden sağa sola doğru hareket ediyor.

Meğer piyanolar dışardaki rüzgârın hızı ve yönüyle etkileşim içinde hareket ediyormuş.

“Nasıl yani?” diyorsanız,          13 Eylül’de soluğu Arter’de        alın derim.

◊ Bu arada keşke Celeste’nin 2015 Venedik Bienali’nde gösterilen, topraktan sökülüp getirilmiş dev çam ağacı işi de getirilse Arter’e...

Bu etkileyici iş, beton ormanına dönüşmüş hayatlarımız için nefis bir mesaj çünkü.

Herkesi sarsan o sözler

Sanat aleminin gündemi yoğun. Önümüzdeki hafta daha da yoğun olacak.

Ama hâlâ konuşulan bir şey var. O da Contemporary İstanbul’un yeni küratörü Anissa Touati’nin Diken’e verdiği röportajda Türk sanatçılara söylediği laflar. Şöyle diyor Touati:

“Eğer İstanbul’un dünya çapında bir sanat metropolü olmasını istiyorlarsa, dırdırı, kıskançlığı ve dedikoduyu bıraksınlar ve çalışsınlar. Birlikte çalışmayı öğrensinler.

Herkes aynı amaca doğru yürürse, bu ülke çok güzel yerlere gelir.”

Touati’nin sözlerini “tepeden bakış” ve “azarlama” olarak yorumlayıp sert bulan da oldu. “Dedikodu batı sanat dünyasında da var” diyen de...

Ama şu bir gerçek:

Bayan Anissa’nın lafları iyi ya da kötü; sanat dünyasını kendine getirdi, hareket yarattı.

Bir tek bu konuda haksız

Contemporary İstanbul’un giriş ücretinin 75 lira olmasıyla ilgili ise şunları söylemiş Toutai:

“Artarsa daha iyi olabilir. Böylece fotoğraf çekmeye gelenler azalır, satın almak için gelenler artar.” Toutai bir tek bu konuda eleştirinin dozunu kaçırmış.

Çünkü inanın madam, fuarın VIP açılışında fotoğraf çekmeye gelenler çok daha fazla.

Meksika başarısıyla ünlü

Peki kim bu Anissa Toutai?

Kendisi Meksika’nın uluslararası çağdaş sanat haritasında yer edinmesinde büyük pay sahibi.

Zaten bu başarısından dolayı Contemporary’nin başına getirilmiş.

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bir ressamın yazılarıDoğan HIZLANBir ressamın yazıları 07.09.2019
Lana Del Rey yeni albümüyle karşımızda Amerika’ya isyanTolga AKYILDIZLana Del Rey yeni albümüyle karşımızda! Amerika’ya isyan 07.09.2019
Burası Agora MeyhanesiMüge AKGÜNBurası Agora Meyhanesi07.09.2019
Türkiyenin gizli medya tarihi bu binada yazıldıErtuğrul ÖZKÖKTürkiye'nin gizli medya tarihi bu binada yazıldı07.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.