Yazın hiti: Ben Fero’nun Demet Akalın’ı

Yazın en fiyakalı videosu ve çok dinlenen hiti şüphesiz bu şarkı: Ben Fero’nun ‘Demet Akalın’ı...
Videoda yok yok.
Sol baştan ‘trap rap’ usulü sayalım:
Biberonla beslenen kaplan yavrusu (Arap zengini edası).
Zengin muhitten lüks bir ev (olmazsa olmaz).
O muhite yakışan bir adet sıra dışı lüks otomobil (‘Batmobil’ kafası).
Bol bol Gucci, viski ve enerji içeceği reklamı (subliminal).
Fero’nun, İtalyan mafya babasıyla onun şımarık partici evladı arasında gidip gelen karma stili (olay).
“Plajda konserim var, hadi çabuk çekin” edasıyla sete gelmiş ve aceleyle gitmiş gibi görünen gayet havalı bir Demet Akalın (sepet!).
Neden videoda göründüğü belli olmayan bir Pascal Nouma (pas!).
Dönemin ruhuna, enerjisine uygun bir YouTuber (Berkcan).
ONUN YENİ SÜRÜMÜ GİBİ
Ben Fero aslında bir dönem (yıl 2006) hayli konuşulmuş, eleştirilmiş Mert İçgören’in yeni sürüm ve daha efendi bir versiyonu gibi.
İçgören mesela Ortam Çocuğu şarkısında İçinde bulunduğu (ya da aslında bulunmayıp dışardan baktığı) hayatı fena halde iğneliyordu şu sözlerle:
“Zeki çevik ve ahlaksızım
Beni böyle seven kızın hastasıyım.”
Fero’nun ise öyle sert sözleri yok.
Onun daha saygıda kusur etmeyen bir havası var.
“Gardaşım” dediği ve selam çaktığı Ezhel gibi isyankar havalarda da değil.
Hayatından, zevklerinden memnun gibi.
Daha önce yazdığım gibi:
Viskisine, purosuna, kürküne, kaslarına, arkadaşlarına, gözlüklerine, keline ve hatta toplamda kendine hayran.
Ama bu haliyle çok sevildi ve kendine şık bir yer açtı Ben Fero.
Bakalım daha neler yumurtlayacak, takipteyiz...
Finali neredeyse “All The Lovers”
Son günlerin dikkat çeken videolarından biri de Mabel Matiz’in Comme Un Animal’ı.
Aslında eski Türk filmleri kıvamındaki Boyalı da Saçların’ı daha çok taze yayınlamıştı Matiz.
Comme Un Animal’ı ise bir gece yarısı aniden yayına soktu.
Onur Haftası’nın şerefine...
Anlaşılan o ki, Maya albümündeki daha birçok şarkıya peş peşe video çekmeyi ve yayınlamayı sürdürecek Mabel. Hızı ve enerjisi onu gösteriyor.
Comme Un Animal’e gelince...
90’lar havası taşıyan bu modern dans ağırlıklı video biraz amatör bir ruha sahip.
Fikir zıpkın gibi, ama kesinlikle daha iyi çekilebilirdi diye düşünüyorum.
Neredeyse Kylie Minogue’un “All The Lovers”ına doğru evrilmekte olan şahane (ve erotik alt metinli) finali özellikle...
Yazın hiti: Ben Fero’nun Demet Akalın’ı
Yazın en fiyakalı videosu ve çok dinlenen hiti şüphesiz bu şarkı: Ben Fero’nun ‘Demet Akalın’ı...
Videoda yok yok.
Sol baştan ‘trap rap’ usulü sayalım:
Biberonla beslenen kaplan yavrusu (Arap zengini edası).
Zengin muhitten lüks bir ev (olmazsa olmaz).
O muhite yakışan bir adet sıra dışı lüks otomobil (‘Batmobil’ kafası).
Bol bol Gucci, viski ve enerji içeceği reklamı (subliminal).
Fero’nun, İtalyan mafya babasıyla onun şımarık partici evladı arasında gidip gelen karma stili (olay).
“Plajda konserim var, hadi çabuk çekin” edasıyla sete gelmiş ve aceleyle gitmiş gibi görünen gayet havalı bir Demet Akalın (sepet!).
Neden videoda göründüğü belli olmayan bir Pascal Nouma (pas!).
Dönemin ruhuna, enerjisine uygun bir YouTuber (Berkcan).
ONUN YENİ SÜRÜMÜ GİBİ
Ben Fero aslında bir dönem (yıl 2006) hayli konuşulmuş, eleştirilmiş Mert İçgören’in yeni sürüm ve daha efendi bir versiyonu gibi.
İçgören mesela Ortam Çocuğu şarkısında İçinde bulunduğu (ya da aslında bulunmayıp dışardan baktığı) hayatı fena halde iğneliyordu şu sözlerle:
“Zeki çevik ve ahlaksızım
Beni böyle seven kızın hastasıyım.”
Fero’nun ise öyle sert sözleri yok.
Onun daha saygıda kusur etmeyen bir havası var.
“Gardaşım” dediği ve selam çaktığı Ezhel gibi isyankar havalarda da değil.
Hayatından, zevklerinden memnun gibi.
Daha önce yazdığım gibi:
Viskisine, purosuna, kürküne, kaslarına, arkadaşlarına, gözlüklerine, keline ve hatta toplamda kendine hayran.
Ama bu haliyle çok sevildi ve kendine şık bir yer açtı Ben Fero.
Bakalım daha neler yumurtlayacak, takipteyiz...
Finali neredeyse “All The Lovers”
Son günlerin dikkat çeken videolarından biri de Mabel Matiz’in Comme Un Animal’ı.
Aslında eski Türk filmleri kıvamındaki Boyalı da Saçların’ı daha çok taze yayınlamıştı Matiz.
Comme Un Animal’ı ise bir gece yarısı aniden yayına soktu.
Onur Haftası’nın şerefine...
Anlaşılan o ki, Maya albümündeki daha birçok şarkıya peş peşe video çekmeyi ve yayınlamayı sürdürecek Mabel. Hızı ve enerjisi onu gösteriyor.
Comme Un Animal’e gelince...
90’lar havası taşıyan bu modern dans ağırlıklı video biraz amatör bir ruha sahip.
Fikir zıpkın gibi, ama kesinlikle daha iyi çekilebilirdi diye düşünüyorum.
Neredeyse Kylie Minogue’un “All The Lovers”ına doğru evrilmekte olan şahane (ve erotik alt metinli) finali özellikle...