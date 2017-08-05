Yaz ortası raporu

Yazı yarıladık. İşte sosyal hayatın yaz ortası mini raporu. Neresi gizli popüler, hangi plaj konuşuldu, en şeffaf mekan neresi ve daha fazlası burada...





◊ EN SIK DUYULAN CÜMLE

Mikonos Scorpios çok güzel ama çok Türk var.



◊ EN BİTMEYEN KLİŞE

Bodrum boşmuş, Alaçatı nasıldı?



◊ EN ÇOK KONUŞULAN PLAJLAR

Cuma-cumartesi partileriyle Before Sunset, Mahmut Orhan’lı pazar partisiyle Madeo, crossfit salonuyla sporcuları toplayan Fly Inn, konser atağıyla Spiaggia Grande, mini festivalleri ilgi gören Xuma Village (son festivallerden biri dünden beri devam eden Vakkorama Powerful Fest).



◊ EN TATLI MUHABBET KONUSU

Şeyma Subaşı az önce Çeşme’deydi, hangi ara Mikonos’a gitti?



◊ EN KARAMSAR MUHABBET KONUSU

İklim değişimi ve deprem ve sel...



◊ EN KENDİNİ KORUYAN

Kendine özgü bohem kitlesiyle hâlâ Akyaka.







◊ EN DÜRÜST RESTORAN

Müşterisinin yaşadığı zehirlenme olayıyla ilgili samimi bir açıklama yapan Alaçatı’daki Yek.



◊ EN ÇOK KORKUTAN

Bodrum ve Alaçatı’da mafyatik olayların çoğalması...



◊ EN BAYGINLIK VERİCİ

Kadın popçuların akşamüstü saatlerinde koca bir güneş gözlüğü ve ağır makyajla plajlarda sahne alıp playback’lere doyamaması. Bir de bunu yarış haline getirmeleri.



◊ EN FERAH ETKİNLİK

Yeniden trend olan açık hava sinemaları... En popüler açık hava sinemaları şuralarda:

Sait Halim Paşa Yalısı, Bomontiada, Enka ve Maslak Uniq.







◊ EN “RÜZGAR GİBİ GEÇTİ” İLİŞKİ

Adriana Lima-Metin Hara. Bir hafta boyunca fotoroman izler gibi izledik. Sonra kadın karakter Amerika’ya döndü, erkek karakter de yerlerde sürünen imajını toparlamak için kendini sosyal sorumluluk çalışmalarına verdi.



◊ EN HAVALI TANIMLAMA

Bir yerlere kendinle ilgili tanımlama yaparken mesleğini ya da en azından ne işle uğraştığını yazmak sanırım demode oldu. Onun yerine içeriği havada uçuşan, net bir şey söylemeyen ama yazıldığında havalı durabilen şeyler pek bir makbul.

Geçenlerde gördüğüm çılgın bir örnek: İyi yaşam gönüllüsü!



◊ EN GİZLİ POPÜLER

Akyaka’nın No22 Riders Inn’i, Alaçatı’nın Single Fin’i...

En son neler oldu

◊ GÖRDÜM...

Gupse Özay-Barış Arduç çiftini Çeşme’deki Fun Beach’te...

Kendi halinde, sessiz sedasız, ünlü gibi değil kafasına göre takılan bu çifti sevdim.



◊ KARŞILAŞTIM...

İbrahim Kutluay’la yine Çeşme’deki Fly Inn plajında...

Çocuklarıyla tatil yapıyordu. Bir önceki sabah Tarla’da yaptığı kahvaltıdan bahsetti uzun uzun. Bir ara Sinem Güven de masasına uğradı.



◊ “NASIL GİDİYOR” MUHABBETİ YAPTIM...

Burcu Esmersoy’la Alaçatı’daki Spiaggia Grande’de...

Burcu bu muhabbetten iki saat sonra Mikonos’tan bildiriyordu. Şeyma Subaşı ve arkadaşlarıyla beraber jet hızıyla adaya uçmuştu.







◊ TANIK OLDUM...

Hiç tenis oynamamış Tülin Şahin’in Wimbledon şampiyonu ünlü tenisçi Goran Ivaniseviç ile D Maris Bay Oteli’nin tenis okulunda karşılaşma yapmasına...

Elbette Tülin atışlarından çok Victoria Sport üstüyle kortta göz doldurdu.

Kendisinden tezahüratlarımızı esirgemedik, ama asıl hayranlığımız Ivaniseviç’le bir gösteri maçı yapan o tenisçiye oldu: Grand slam turnuvalarında turu geçen ilk ve tek Türk tenisçi Çağla Büyükakçay.







◊ “VAY BE!” OLDUM

İzmirlilerin yazları şehirlerinde pek sosyalleşmediğini düşünürdüm, yanılmışım.

Bir cuma gecesi Bostanlı’nın en yeni meyhanesi Ahh Leyla’daydım ve sadece bu mekan değil, civardaki tüm barlar tıklım tıklımdı.

Yeri gelmişken, Ahh Leyla’nın ortaklarından Bülent Özben’in bizzat annesine yaptırdığı sarma olağanüstü leziz. Tavsiyelerce.