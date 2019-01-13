Yan masa sendromu

Yan masan sana gıcık olabilir.
Sen de ona gıcık olabilirsin.
Yan masan senden hoşlanmayabilir. Sen de ondan hoşlanmayabilirsin.
Ama bu durum üzerine vakit harcamak ancak Türkiye’de olur.
Neden yurtdışındaki bir mekana oturduğumuzda hissettiğimiz “görünmezlik” duygusunu burada bir türlü hissedemiyoruz?
“Kimse kimseyle ilgilenmiyor, ne güzel” duygusunu yani...
Hissettiğimiz gün yan masa olayları gündemimizden hızla çıkacak zaten.
Pazar tavsiyesi
Canan Karatay’cı olduğunu açıklayan Yıldız Tilbe el yükseltmiş: “Kelle paça tüketin, kelle paça çok güzel”.
Bu tavsiyeyi ciddiye alıp uygulayan olur mu, bilemedim.
Onların bir seviyesi vardı bebeğim
Hande Yener demiş ki: “Demet Akalın’la olan kavgamız seviyeliydi.”
Hakikaten öyleydi.
Azıcık geçmişi Google’layınca o tatlı seviyeyi görüp dehşete düşmek pekala mümkün.
Misallerden misal beğen: Yıl 2016.
Fan sayfalarından biri Demet Akalın’ın kızıyla Dubai’de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşır.
Hande Yener de o fotoğrafın altına b.k emojisi konduruverir.
Demet Akalın bu kokan emoji üzerine çıldırıp Twitter’ında isim zikretmeden şöyle yazar:
“Pis ağızlı, bebeğime b.k diyeceğine niye oturuyorum diye bir düşün, al sana konser listesi.”
Gına geldi: Adriana ve Metin
Adriana Lima ve Metin Hara çiftinin medyaya atarlanmasından gına geldi.
İlk önce Adriana isyan bayrakları açmıştı.
Son olarak da “zorbalığa ulaşan gerçek dışı haberler” diyerek halı saha maçında yenilince huysuzlaşan çocuklar gibi oluveren Metin Hara. Tüm bunların sebebi de Adriana’nın Metin Hara’yla çekilen fotoğraflarını silip onu takipten çıkarmasının orada burada haber olması...
Bu kadar naif, bu kadar sıradan yani.
İyi bir Instagram yönetimi dahi yapamayan bu çiftin sakinleşmeleri için acilen Peru’daki arınma kamplarından birine kapağı atmaları dileğiyle.
Ana yemek artık paylaşımlık
Gece hayatında en çok konuşulan şey yeme-içme fiyatları.
Artık popüler mekanlarda kokteyller 65-80 lira arası.
Ana yemekler de uçtu gitti. 80-110 arası fiyatlar bir süredir normal.
Sırada 120 ila 130 liralık ana yemekler var.
Peki gece hayatı müdavimi ne yapıyor?
Tüm tabakları paylaşıyor.
Bizim meşhur “ortaya karışık” söyleme adeti artık tatlı bir mecburiyet.
Pazarın içinden geçilen restoran
Geçen pazar öğleden sonra Armutlu’daki bir sokağa kurulan pazarın içinde bir aşağı bir yukarı yürümüştüm.
Çünkü Steakroom’u arıyor, bir türlü bulamıyordum. Sonunda buldum tabii.
Steakroom’un en şaşırtıcı yanı şu:
Meyve sebze pazarının arasından geçip hayli lüks, stil ve ferah feza bir restorana ulaşmak.
Sıfır beklentiyle gidince insan haliyle şaşırıyor bu atmosfere.
Bir dönem bu civardaki Dükkan’a gitmek nasıl modaysa şimdi de Steakroom’a gitmek moda...
Yan masa sendromu
Yan masan sana gıcık olabilir.
Sen de ona gıcık olabilirsin.
Yan masan senden hoşlanmayabilir. Sen de ondan hoşlanmayabilirsin.
Ama bu durum üzerine vakit harcamak ancak Türkiye’de olur.
Neden yurtdışındaki bir mekana oturduğumuzda hissettiğimiz “görünmezlik” duygusunu burada bir türlü hissedemiyoruz?
“Kimse kimseyle ilgilenmiyor, ne güzel” duygusunu yani...
Hissettiğimiz gün yan masa olayları gündemimizden hızla çıkacak zaten.
Pazar tavsiyesi
Canan Karatay’cı olduğunu açıklayan Yıldız Tilbe el yükseltmiş: “Kelle paça tüketin, kelle paça çok güzel”.
Bu tavsiyeyi ciddiye alıp uygulayan olur mu, bilemedim.
Onların bir seviyesi vardı bebeğim
Hande Yener demiş ki: “Demet Akalın’la olan kavgamız seviyeliydi.”
Hakikaten öyleydi.
Azıcık geçmişi Google’layınca o tatlı seviyeyi görüp dehşete düşmek pekala mümkün.
Misallerden misal beğen: Yıl 2016.
Fan sayfalarından biri Demet Akalın’ın kızıyla Dubai’de çekilmiş bir fotoğrafını paylaşır.
Hande Yener de o fotoğrafın altına b.k emojisi konduruverir.
Demet Akalın bu kokan emoji üzerine çıldırıp Twitter’ında isim zikretmeden şöyle yazar:
“Pis ağızlı, bebeğime b.k diyeceğine niye oturuyorum diye bir düşün, al sana konser listesi.”
Gına geldi: Adriana ve Metin
Adriana Lima ve Metin Hara çiftinin medyaya atarlanmasından gına geldi.
İlk önce Adriana isyan bayrakları açmıştı.
Son olarak da “zorbalığa ulaşan gerçek dışı haberler” diyerek halı saha maçında yenilince huysuzlaşan çocuklar gibi oluveren Metin Hara. Tüm bunların sebebi de Adriana’nın Metin Hara’yla çekilen fotoğraflarını silip onu takipten çıkarmasının orada burada haber olması...
Bu kadar naif, bu kadar sıradan yani.
İyi bir Instagram yönetimi dahi yapamayan bu çiftin sakinleşmeleri için acilen Peru’daki arınma kamplarından birine kapağı atmaları dileğiyle.
Ana yemek artık paylaşımlık
Gece hayatında en çok konuşulan şey yeme-içme fiyatları.
Artık popüler mekanlarda kokteyller 65-80 lira arası.
Ana yemekler de uçtu gitti. 80-110 arası fiyatlar bir süredir normal.
Sırada 120 ila 130 liralık ana yemekler var.
Peki gece hayatı müdavimi ne yapıyor?
Tüm tabakları paylaşıyor.
Bizim meşhur “ortaya karışık” söyleme adeti artık tatlı bir mecburiyet.
Pazarın içinden geçilen restoran
Geçen pazar öğleden sonra Armutlu’daki bir sokağa kurulan pazarın içinde bir aşağı bir yukarı yürümüştüm.
Çünkü Steakroom’u arıyor, bir türlü bulamıyordum. Sonunda buldum tabii.
Steakroom’un en şaşırtıcı yanı şu:
Meyve sebze pazarının arasından geçip hayli lüks, stil ve ferah feza bir restorana ulaşmak.
Sıfır beklentiyle gidince insan haliyle şaşırıyor bu atmosfere.
Bir dönem bu civardaki Dükkan’a gitmek nasıl modaysa şimdi de Steakroom’a gitmek moda...