Vücut ne kadar mahremse cep telefonu da öyle

Sevgiliniz ya da eşinizle cep telefonu anlaşmanız nasıl diye...

Telefonlarınız birbirinize açık mı yoksa şifreli mi?

Şifre olmasa bile telefonunuzdaki yazışmaları sevgilinizin her an okumasına “evet” der miydiniz?

Birçok ilginç görüş geldi.

Onlardan biri de avukat bir okurun mail’iydi.

En çok onun söyledikleri ilgimi çekti.

Buyurun Nafiye Hanım’ın mail’ine:

“Bence her bireyin bir mahremiyeti vardır. Bu mahremiyet anne-babası, eşi, sevgilisi, çocuğu olsa da kimse tarafından ihlal edilmemeli.

Kişinin vücudu ne kadar mahremse tüm sırlarını barındıran telefonu da öyle.

Hiç kimse tarafından dokunulmaması gereken mahrem bir alan.

Bu mahremiyete saygı gösterecek kişiyle birlikte olunmalı.

Eğer şifre konulmak zorunda kalınıyorsa, bu, onu kurcalamak isteyen kişinin varlığına delalettir.

Şifre koyan değil, şifre konulmasına sebep olan bu mahremiyeti ihlal ediyor demektir.

Tüm samimiyetimle söylüyorum.

Şüphe etsem de sevgilimin telefonu önümde dursa bile açıp bakmam asla.

Bu, onun cüzdanını açıp para almak gibi bir şeydir benim ahlak anlayışıma göre.”



FERZAN ÖZPETEK’TEN MESAJ



Bu arada o yazıdan sonra Ferzan Özpetek de mesaj attı:

“Yazında bahsettiğin İtalyan filminin (Perfetti Sconosciuti/Muhteşem Yabancılar) Türkiye haklarını satın aldım.

Sonbaharda BKM ile birlikte çekmeyi planlıyoruz.

Yönetmenliğini sürpriz bir isim yapacak.

Ben de ilk kez ‘executive production’. Şu an kast aşamasındayız.”

Gerçekten o İtalyan filminin senaryosu çok iyiydi.

İyi oyuncularla Türk versiyonu da güzel olabilir hani.

Yeni bir Reina mı

Eski Kuruçeşme Arena ile Huqqa arasındaki denize nazır araziye yapılan yeni Boğaz mekanı epeydir konuşuluyordu.

Hatta bu yaz açılacaktı, ama yetişmedi.

Şimdi bu mekanın ekim ayına yetişeceği konuşuluyor.

İçinde Develi, Dirty Hands, Ringa Balık gibi restoranların olması kesinleşmiş.

Kapalı ve açık bölümleri olacak mekanın dans pisti de hayli büyük olacakmış.

İyi de bu mekanın adı ne?

Hâlâ karar verilememiş, ama benim duyumlarıma göre Pasha isminde karar kılınacakmış.

NOT: Pasha aynı zamanda Laila’dan önce

bir döneme damga vurmuş Kuruçeşme mekanının adı.

Mikonos’ta çok Türk var İstanbul’da ise çok Arap turist

Üst perdeden çemkirme dünyasında son durum şu:

Temmuz ayı boyunca en çok “Mikonos’ta çok Türk var” çemkirmesini duymuştum.

Şimdi o çemkirme yerini buna bıraktı:

“İstanbul’da çok Arap turist var.”

Ve Çağatay resmi olarak açıkladı

Çağatay Ulusoy’un Netflix’te yayınlanacak dizi projesinin detaylarını 5 Haziran’da uzun uzun yazmıştım.

Önceki gün hem Çağatay Ulusoy hem de Netflix projeyi resmi olarak açıkladı.

Fantastik unsurlar da içeren diziye dair detayları şimdi tekrar uzun uzun yazmayayım.

Detaylar için geçmişe ışınlanın: 5 Haziran Kelebek’ine...

Bir Van macerası

Alaçatı ve Bodrum mekanlarındaki kadar eğlendim...

Alaçatı ve Bodrum denizine görünüş olarak çok benzeyen ama onlardan daha ilginç bir karışıma sahip suda yüzdüm ve güneşlendim...

Neredeydim?

Bir hafta sonu Van’da!

Yaz ortası Van macerası, televizyon ağzıyla, pek yakında burada...