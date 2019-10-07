Uber dükkanı kapatsa daha iyiydi

Uber Türkiye’deki dükkanını kapatmadı ama uygulama çoktan bazı taksi şoförlerinin elinde oyuncak oldu bile.
Malum, Vito’ların tarihe karışmasıyla bir süredir sadece taksi çağırma uygulamasına dönüştü Uber.
Gel gör ki buradan ne zaman taksi çağırmaya kalksam hep aynı şey oluyor.
Sürücü önce yolculuğu kabul ediyor.
20-30 saniye sonra da iptal ediyor.
Ardından uygulama başka bir şoförle eşleştiriyor.
Ama çok geçmeden o da yolculuğu önce başlatıp sonra iptal ediyor.
Zincirleme iptaller sayesinde de vakit kaybetmiş oluyorsun.
Bu iptallerin olmasının nedeni ise basit:
Taksi şoförünün o anda yoldan geçen birini aracına almayı tercih etmesi...
Bu yüzden yolculuk başlar gibi oluyor ama sonra çat diye iptal oluyor.
Taksi şoförleri bunu o kadar sık yapmaya başladı ki, valla Uber’den soğudum.
Markanın esas işinin taksi servisi olmadığını bildiğim halde...
Ama ne yazık ki Türkiye’de buna dönüşmesine de göz yumdular.
Kapansa daha iyi olabilirdi.
Meğer ne güzelmiş
Serenay Sarıkaya’nın konuk olduğu program sayesinde keşfettim:
Meğer İbrahim Selim’in YouTube’daki talk şovu ne güzelmiş.
Gayet dinamik, genç ve esprili.
Talk şov başlayalı epey olmuş aslında.
Ama YouTube algoritması nedeniyle hiç önüme düşmemişti.
Artık takipteyim bu talk şovu...
Dizi bağımlığından kurtulmalı mı
Netflix’le beraber malum, çılgın bir dizi bağımlığı başladı.
Boş vakit mi buldun? Ya da uykun mu kaçtın?
Otur peş peşe bir dizinin 10 bölümünü izle...
Artık sadece Netflix değil, başka platformlar da var üstelik.
Dolayısıyla dizi trafiği yoğunlaştı.
Bir diziyi bitirip diğerine başlıyorum, çok çok hızlı bir şekilde.
Ama bazen öyle bir şey oluyor ki, arada çok saçma dizileri de “Acaba ne olacak?” diye diye sonuna kadar izleyebiliyorum.
Sonra da harcadığım vakte yanıyorum.
Nasıl bilgisayar oyunu bağımlıları var, onun gibi bir şey dizi bağımlılığı.
Bir süre ara vermek en iyisi galiba.
Hande Ataizi doğru yolda
Ünlülerin toplu taşıma araçlarını kullanıyor oluşuna bizde hep şaşırılır.
Oysa şaşırmasak ve onları toplu taşıma aracında görüntüleyip rahatsız etmesek daha iyi değil mi?
Son misal: Hande Ataizi sevgilisiyle beraber belediye otobüsünde görüntülenmiş.
Hande Ataizi metro başta olmak üzere toplu taşımayı en çok kullanan ünlülerden.
Sebebi de basit: Trafik nedeniyle bir yerden bir yere gitmek artık çok zorlaştı İstanbul’da.
Bu yüzden en doğrusunu ve pratiğini yapıyor Ataizi.
Ama her bindiğinde görüntülenmesi eminim sinir bozucudur.
Hafta sonu neler oldu
◊ Pazar gecesi Müştemilat’ta Murat Dalkılıç sahne aldı. Meğer Dalkılıç bundan böyle ayda bir kez sahne alacakmış Müştemilat’ta.
◊ Karaköy’de Mitte sezonu açtı. Cumartesi gecesi mekana uğradığımda konuşulan şey bir önceki gece yaşanmış bir hadiseydi: Tuba Ünsal- Elisabeth Mas gerginliği...
◊ Nişantaşı’ndaki Alancha da sezonu cuma akşamı Defne Samyeli performansıyla açtı. Samyeli bu sezon yine bu mekanda sahne almaya devam edecek.
◊ Nişantaşı Topağacı’ndaki Retro Society ise geçen sezon kaldığı yerden devam: DJ Kiwi’nin plaktan çaldığı diskolarla şenlendi ortalık...
Uber dükkanı kapatsa daha iyiydi
Uber Türkiye’deki dükkanını kapatmadı ama uygulama çoktan bazı taksi şoförlerinin elinde oyuncak oldu bile.
Malum, Vito’ların tarihe karışmasıyla bir süredir sadece taksi çağırma uygulamasına dönüştü Uber.
Gel gör ki buradan ne zaman taksi çağırmaya kalksam hep aynı şey oluyor.
Sürücü önce yolculuğu kabul ediyor.
20-30 saniye sonra da iptal ediyor.
Ardından uygulama başka bir şoförle eşleştiriyor.
Ama çok geçmeden o da yolculuğu önce başlatıp sonra iptal ediyor.
Zincirleme iptaller sayesinde de vakit kaybetmiş oluyorsun.
Bu iptallerin olmasının nedeni ise basit:
Taksi şoförünün o anda yoldan geçen birini aracına almayı tercih etmesi...
Bu yüzden yolculuk başlar gibi oluyor ama sonra çat diye iptal oluyor.
Taksi şoförleri bunu o kadar sık yapmaya başladı ki, valla Uber’den soğudum.
Markanın esas işinin taksi servisi olmadığını bildiğim halde...
Ama ne yazık ki Türkiye’de buna dönüşmesine de göz yumdular.
Kapansa daha iyi olabilirdi.
Meğer ne güzelmiş
Serenay Sarıkaya’nın konuk olduğu program sayesinde keşfettim:
Meğer İbrahim Selim’in YouTube’daki talk şovu ne güzelmiş.
Gayet dinamik, genç ve esprili.
Talk şov başlayalı epey olmuş aslında.
Ama YouTube algoritması nedeniyle hiç önüme düşmemişti.
Artık takipteyim bu talk şovu...
Dizi bağımlığından kurtulmalı mı
Netflix’le beraber malum, çılgın bir dizi bağımlığı başladı.
Boş vakit mi buldun? Ya da uykun mu kaçtın?
Otur peş peşe bir dizinin 10 bölümünü izle...
Artık sadece Netflix değil, başka platformlar da var üstelik.
Dolayısıyla dizi trafiği yoğunlaştı.
Bir diziyi bitirip diğerine başlıyorum, çok çok hızlı bir şekilde.
Ama bazen öyle bir şey oluyor ki, arada çok saçma dizileri de “Acaba ne olacak?” diye diye sonuna kadar izleyebiliyorum.
Sonra da harcadığım vakte yanıyorum.
Nasıl bilgisayar oyunu bağımlıları var, onun gibi bir şey dizi bağımlılığı.
Bir süre ara vermek en iyisi galiba.
Hande Ataizi doğru yolda
Ünlülerin toplu taşıma araçlarını kullanıyor oluşuna bizde hep şaşırılır.
Oysa şaşırmasak ve onları toplu taşıma aracında görüntüleyip rahatsız etmesek daha iyi değil mi?
Son misal: Hande Ataizi sevgilisiyle beraber belediye otobüsünde görüntülenmiş.
Hande Ataizi metro başta olmak üzere toplu taşımayı en çok kullanan ünlülerden.
Sebebi de basit: Trafik nedeniyle bir yerden bir yere gitmek artık çok zorlaştı İstanbul’da.
Bu yüzden en doğrusunu ve pratiğini yapıyor Ataizi.
Ama her bindiğinde görüntülenmesi eminim sinir bozucudur.
Hafta sonu neler oldu
◊ Pazar gecesi Müştemilat’ta Murat Dalkılıç sahne aldı. Meğer Dalkılıç bundan böyle ayda bir kez sahne alacakmış Müştemilat’ta.
◊ Karaköy’de Mitte sezonu açtı. Cumartesi gecesi mekana uğradığımda konuşulan şey bir önceki gece yaşanmış bir hadiseydi: Tuba Ünsal- Elisabeth Mas gerginliği...
◊ Nişantaşı’ndaki Alancha da sezonu cuma akşamı Defne Samyeli performansıyla açtı. Samyeli bu sezon yine bu mekanda sahne almaya devam edecek.
◊ Nişantaşı Topağacı’ndaki Retro Society ise geçen sezon kaldığı yerden devam: DJ Kiwi’nin plaktan çaldığı diskolarla şenlendi ortalık...