Teras çok güzel gelsene

Şehrin tadı tuzu nemi demi en güzel teraslarda yaşanır. İşte şehrin teraslarından bir demet. Popülerinden bohemine ortaya karışık bir seçki.
BEBEK OTEL’İN TERASI
The Stay ekibine geçtikten sonra yenilenen Bebek Otel’in bu yaz ilk kez hizmete açılan terasından manzara olağanüstü.
Sadece Boğaz’a değil, arka taraftan yükselen nefis bir yeşilliğe de bakıyorsunuz.
İşte o an “İstanbul hep böyle kalsa” diyorsunuz.
Dikkat, atıştırmalık/paylaşımlı tabaklar pahalı. 100 liranın üstünde.
ANTON PERAN
Karaköy’ün en iyi teraslarından. “Püfür püfür” hali her daim garanti.
SOHO HOUSE TERAS
Üyeli kulüp Soho’nun terasında özellikle hafta sonu akşamüstleri müzikler gayet iyi. Sadece oturmalık alan az. Ayakta takılmanız gerekiyor.
TERAS EMİRGAN
Emirgan’daki La Boom’un “yazlık abisi” şeklinde konumlanan Teras Emirgan diğer terasların aksine tepelerde konuşlanmış değil. Gayet birinci katta. Ama bahçesi ve geniş ölçek manzarası hayli doyurucu.
BALKON BEYOĞLU
Beyoğlu’nun en eski teraslarından, en sevdiklerimden. Beyoğlu’ndan İstanbul manzarasına karşı demlenmek isteyenler için...
KLEIN GARTEN
Müziğin ön planda olduğu bir teras. Burası Nu Teras döneminde de böyleydi. O zaman en zevkli yanlarından biri de The Marmara Pera odalarını dikizlemekti. Ama şimdi kırmızı kalın perdeler var Klein Garten’da. İlerleyen saatlerde müzik sesi sekerek karşı taraflara gitmesin diye perdeleri kapatıyorlar.
MONKEY
Soho Teras’tan sonra en çok yabancı turiste rastlanacak teraslardan. Bazen müziği fazla yüksek, ama günbatımının nefisliği her şeyi unutturuyor. İKSV Binası’nın tepesinde.
MENTHA NOVA
Beyoğlu’ndaki Ravouna 1906 Suites’in terasındaki Mentha Nova tıpkı Klein Garten gibi müzikle sürüklenen bir teras. En son Island Man oradaydı, ortamı coşturdu. Terasın üstünü bazen kapatıyorlar. Akşamüstü uğrayın derim.
NICOLE
Galatasaray’da, Tomtom’un en güzel binasındaki Nicole’ün aslında önü teras, arka tarafı değil. Lakin şık bir ‘fine dining’ yemeğini yiyebileceğiniz tek İstanbul “yarı terası” burası.
Instagram bir süreliğine çökünce...
◊ Twitter’a girip Instagram’ın çöktüğünü teyit ettim. Sorun bende değilmiş diyerek rahatladım.
◊ 30 saniyede bir telefonuma “Düzelmiş mi?” diye baktım.
◊ Twitter’da herkesin birbirine olağanüstü bir telaşla laf yetiştirmesine bir kez daha hayran kaldım ve aynı oranda sıkıldım.
◊ Bir süre sonra “Düzeldi mi?” diye Instagram’a bakmayı bıraktım.
◊ Keşke arada Instagram böyle çökse dedim. O boşluğu sevdim.
◊ Sabah olunca ilk işim yine Instagram’a bakmak oldu. Baktım, düzelmiş...
Yaz taksileri ve klima
◊ En iyi yaz taksisi, bindiğin anda kliması önceden çalışıyor haldeki püfür püfür taksidir.
◊ En zor yaz taksisi, şoförüne “Klimayı açar mısınız?” dediğin anda başlayan o sıkıntılı sürece sahip taksidir.
Şoför, “Çok çarpıyor bana önden, geçenlerde başım ağrıdı” der. Suçlu hissedersin.
Ya da “Pencere yetmiyor mu?” der, kalakalırsın.
◊ En nahoş yaz taksisi ise kliması sonuna dek açık ama içerisi ter kokusuna bulanmış bir oksijene sahip olandır. Hiç çekilmez.
Berghain şehre geliyor
Berlin’in en ünlü gece kulüplerinden Berghain’ın kendisi değil ama DJ’i geliyor: Danimarkalı DJ Kölsch.
Eyfel Kulesi’ne kurduğu setle de bilinen Kölsch, cumartesi gecesi Zorlu PSM Yüzde Yüz Studio’da çıkıyor.
Meraklısına fısıldamış olalım...
Teras çok güzel gelsene
Şehrin tadı tuzu nemi demi en güzel teraslarda yaşanır. İşte şehrin teraslarından bir demet. Popülerinden bohemine ortaya karışık bir seçki.
BEBEK OTEL’İN TERASI
The Stay ekibine geçtikten sonra yenilenen Bebek Otel’in bu yaz ilk kez hizmete açılan terasından manzara olağanüstü.
Sadece Boğaz’a değil, arka taraftan yükselen nefis bir yeşilliğe de bakıyorsunuz.
İşte o an “İstanbul hep böyle kalsa” diyorsunuz.
Dikkat, atıştırmalık/paylaşımlı tabaklar pahalı. 100 liranın üstünde.
ANTON PERAN
Karaköy’ün en iyi teraslarından. “Püfür püfür” hali her daim garanti.
SOHO HOUSE TERAS
Üyeli kulüp Soho’nun terasında özellikle hafta sonu akşamüstleri müzikler gayet iyi. Sadece oturmalık alan az. Ayakta takılmanız gerekiyor.
TERAS EMİRGAN
Emirgan’daki La Boom’un “yazlık abisi” şeklinde konumlanan Teras Emirgan diğer terasların aksine tepelerde konuşlanmış değil. Gayet birinci katta. Ama bahçesi ve geniş ölçek manzarası hayli doyurucu.
BALKON BEYOĞLU
Beyoğlu’nun en eski teraslarından, en sevdiklerimden. Beyoğlu’ndan İstanbul manzarasına karşı demlenmek isteyenler için...
KLEIN GARTEN
Müziğin ön planda olduğu bir teras. Burası Nu Teras döneminde de böyleydi. O zaman en zevkli yanlarından biri de The Marmara Pera odalarını dikizlemekti. Ama şimdi kırmızı kalın perdeler var Klein Garten’da. İlerleyen saatlerde müzik sesi sekerek karşı taraflara gitmesin diye perdeleri kapatıyorlar.
MONKEY
Soho Teras’tan sonra en çok yabancı turiste rastlanacak teraslardan. Bazen müziği fazla yüksek, ama günbatımının nefisliği her şeyi unutturuyor. İKSV Binası’nın tepesinde.
MENTHA NOVA
Beyoğlu’ndaki Ravouna 1906 Suites’in terasındaki Mentha Nova tıpkı Klein Garten gibi müzikle sürüklenen bir teras. En son Island Man oradaydı, ortamı coşturdu. Terasın üstünü bazen kapatıyorlar. Akşamüstü uğrayın derim.
NICOLE
Galatasaray’da, Tomtom’un en güzel binasındaki Nicole’ün aslında önü teras, arka tarafı değil. Lakin şık bir ‘fine dining’ yemeğini yiyebileceğiniz tek İstanbul “yarı terası” burası.
Instagram bir süreliğine çökünce...
◊ Twitter’a girip Instagram’ın çöktüğünü teyit ettim. Sorun bende değilmiş diyerek rahatladım.
◊ 30 saniyede bir telefonuma “Düzelmiş mi?” diye baktım.
◊ Twitter’da herkesin birbirine olağanüstü bir telaşla laf yetiştirmesine bir kez daha hayran kaldım ve aynı oranda sıkıldım.
◊ Bir süre sonra “Düzeldi mi?” diye Instagram’a bakmayı bıraktım.
◊ Keşke arada Instagram böyle çökse dedim. O boşluğu sevdim.
◊ Sabah olunca ilk işim yine Instagram’a bakmak oldu. Baktım, düzelmiş...
Yaz taksileri ve klima
◊ En iyi yaz taksisi, bindiğin anda kliması önceden çalışıyor haldeki püfür püfür taksidir.
◊ En zor yaz taksisi, şoförüne “Klimayı açar mısınız?” dediğin anda başlayan o sıkıntılı sürece sahip taksidir.
Şoför, “Çok çarpıyor bana önden, geçenlerde başım ağrıdı” der. Suçlu hissedersin.
Ya da “Pencere yetmiyor mu?” der, kalakalırsın.
◊ En nahoş yaz taksisi ise kliması sonuna dek açık ama içerisi ter kokusuna bulanmış bir oksijene sahip olandır. Hiç çekilmez.
Berghain şehre geliyor
Berlin’in en ünlü gece kulüplerinden Berghain’ın kendisi değil ama DJ’i geliyor: Danimarkalı DJ Kölsch.
Eyfel Kulesi’ne kurduğu setle de bilinen Kölsch, cumartesi gecesi Zorlu PSM Yüzde Yüz Studio’da çıkıyor.
Meraklısına fısıldamış olalım...