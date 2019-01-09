Taze çıktı: Alanıma girme

Günlerden cuma, bir grup arkadaş Nişantaşı’nın yeni mekanlarından Raphael’deyiz.
Tam DJ kabininin önünde.
Herkes müzikle salınıyor, güzel bir cuma gecesi sonuçta.
Derken önümüzde dans eden gruptan biri, bizim arkadaşlardan birine gelip şöyle diyor:
“Alanıma giriyorsun, lütfen alanıma girme.”
Arkadaşım şaşkın, anlamıyor. “Ne demek bu?” diye.
Sonra hepimize anlatıyor, gülüyoruz ve bu cümle dilimize düşüyor.
Sanırım bu da yeni
bir şey.
Herkes artık bir mekanda dans ederken ya da olmadı otobüs durağında beklerken, kendine bir alan belirleyip sınır çiziyor yani.
Ve oraya biri girdi mi hemen uyarıyor.
Ne diyeyim; tuhaf bir delilik hali...
Berrak silmedi, çünkü...
Berrak Tüzünataç, 3 yılın sonunda ayrıldığı sevgilisi Birkan Sokullu ile olan fotoğraflarını instagram’ından silmedi.
Herkes şaşkın herkes şok.
Çünkü bu durumda alışık olunan vaziyet ne?
Ayrılığın beşinci saniyesinde oturup tüm “çift” fotoğrafları silmek.
Berrak bunu yapmamış. Tüm fotoğraflar kapı gibi duruyor.
Neden yapsın ki? Fotoğrafları silince geçmişi silmiş, unutmuş mu olacak?
Tabii buradan şu sonucu da çıkarıyoruz:
Berbat bir ayrılık olmamış bu.
Eğer öyle olsaydı o fotoğraflar çoktan uçup gitmişti.
David Beckham’ın makyajı
Love dergisinin son
sayısının kapağında
David Beckham’ın bir
fotoğrafı var.
Sıradan, düz bir portre fotoğrafı aslında.
Fotoğrafı farkılaştıran Beckham’ın gözündeki yeşili bol makyaj.
Bizde hangi ünlü cesur erkek bir derginin kapağı için gözüne böyle bir şey sürülmesini kabul ederdi acaba?
Kıvanç Tatlıtuğ?
Kenan İmirzalıoğlu?
Çağatay Ulusoy?
Burak Özçivit?
Cevap tabii ki belli: Hiçbiri.
Bu yazıyı okumaya siz değil, algoritma karar verdi!
Yuval Noah Harari’nin 21. Yüzyıl için 21 Ders kitabında algoritma meselesiyle çok iyi bir bölüm var.
Özetle diyor ki Harari:
Yakın gelecekte tüm kararlarımızı algoritmalar bizim yerimize alabilir.
“Çünkü” diyor “Şu an durum zaten ufak ufak böyle”.
Arabada giderken Google Maps’in algoritması ne yöne gideceğimizi söylüyor.
İçinizdeki ses “Sola dön” dese de son tahlilde Google Maps’in kararına göre ilerliyorsunuz.
Netflix ya da benzer dijital platformlar önünüze sürekli “sizin için seçimleri” sunuyor.
Çünkü neyi sevdiğinizi artık sizden daha iyi biliyorlar.
“Yakında” diyor Harari, “Ne okuyacağımız, nerede çalışacağımız, kiminle evleneceğimize dahi algoritma (ya da yapay zeka da diyebilirsiniz) karar verecek olursa hayatı anlamlandırma meselesine tekrar bakmak gerekecek.”
Popüler kültür atlası
◊ KLİBİNE, SÖZLERİNE DİKKAT: Ozbi’nin “Popüler Fetiş” adlı şarkısı. Klibinde aynı yataktaki iki sevgilinin cep telefonlu sahnesi çok iyi.
◊ GEÇMİŞE SUSMASINI SÖYLE: “Kafası Karışık Kontrtenor” gösterileriyle bilip sevdiğimiz Nuri Harun Ateş nihayet kendini/sesini “cuk” yansıtan bir balad şarkıyla “Oh be!” dedirtti: Geçmişe Susmasını Söyle.
Candan Erçetin’in
“Onlar Yanlış Biliyor”
şarkısına benzer bir havası olan Geçmişe Susmasını Söyle’nin sürprizi ise Sezen Aksu.
Nuri Harun’a nefis eşlik ediyor şarkıda.
Taze çıktı: Alanıma girme
Günlerden cuma, bir grup arkadaş Nişantaşı’nın yeni mekanlarından Raphael’deyiz.
Tam DJ kabininin önünde.
Herkes müzikle salınıyor, güzel bir cuma gecesi sonuçta.
Derken önümüzde dans eden gruptan biri, bizim arkadaşlardan birine gelip şöyle diyor:
“Alanıma giriyorsun, lütfen alanıma girme.”
Arkadaşım şaşkın, anlamıyor. “Ne demek bu?” diye.
Sonra hepimize anlatıyor, gülüyoruz ve bu cümle dilimize düşüyor.
Sanırım bu da yeni
bir şey.
Herkes artık bir mekanda dans ederken ya da olmadı otobüs durağında beklerken, kendine bir alan belirleyip sınır çiziyor yani.
Ve oraya biri girdi mi hemen uyarıyor.
Ne diyeyim; tuhaf bir delilik hali...
Berrak silmedi, çünkü...
Berrak Tüzünataç, 3 yılın sonunda ayrıldığı sevgilisi Birkan Sokullu ile olan fotoğraflarını instagram’ından silmedi.
Herkes şaşkın herkes şok.
Çünkü bu durumda alışık olunan vaziyet ne?
Ayrılığın beşinci saniyesinde oturup tüm “çift” fotoğrafları silmek.
Berrak bunu yapmamış. Tüm fotoğraflar kapı gibi duruyor.
Neden yapsın ki? Fotoğrafları silince geçmişi silmiş, unutmuş mu olacak?
Tabii buradan şu sonucu da çıkarıyoruz:
Berbat bir ayrılık olmamış bu.
Eğer öyle olsaydı o fotoğraflar çoktan uçup gitmişti.
David Beckham’ın makyajı
Love dergisinin son
sayısının kapağında
David Beckham’ın bir
fotoğrafı var.
Sıradan, düz bir portre fotoğrafı aslında.
Fotoğrafı farkılaştıran Beckham’ın gözündeki yeşili bol makyaj.
Bizde hangi ünlü cesur erkek bir derginin kapağı için gözüne böyle bir şey sürülmesini kabul ederdi acaba?
Kıvanç Tatlıtuğ?
Kenan İmirzalıoğlu?
Çağatay Ulusoy?
Burak Özçivit?
Cevap tabii ki belli: Hiçbiri.
Bu yazıyı okumaya siz değil, algoritma karar verdi!
Yuval Noah Harari’nin 21. Yüzyıl için 21 Ders kitabında algoritma meselesiyle çok iyi bir bölüm var.
Özetle diyor ki Harari:
Yakın gelecekte tüm kararlarımızı algoritmalar bizim yerimize alabilir.
“Çünkü” diyor “Şu an durum zaten ufak ufak böyle”.
Arabada giderken Google Maps’in algoritması ne yöne gideceğimizi söylüyor.
İçinizdeki ses “Sola dön” dese de son tahlilde Google Maps’in kararına göre ilerliyorsunuz.
Netflix ya da benzer dijital platformlar önünüze sürekli “sizin için seçimleri” sunuyor.
Çünkü neyi sevdiğinizi artık sizden daha iyi biliyorlar.
“Yakında” diyor Harari, “Ne okuyacağımız, nerede çalışacağımız, kiminle evleneceğimize dahi algoritma (ya da yapay zeka da diyebilirsiniz) karar verecek olursa hayatı anlamlandırma meselesine tekrar bakmak gerekecek.”
Popüler kültür atlası
◊ KLİBİNE, SÖZLERİNE DİKKAT: Ozbi’nin “Popüler Fetiş” adlı şarkısı. Klibinde aynı yataktaki iki sevgilinin cep telefonlu sahnesi çok iyi.
◊ GEÇMİŞE SUSMASINI SÖYLE: “Kafası Karışık Kontrtenor” gösterileriyle bilip sevdiğimiz Nuri Harun Ateş nihayet kendini/sesini “cuk” yansıtan bir balad şarkıyla “Oh be!” dedirtti: Geçmişe Susmasını Söyle.
Candan Erçetin’in
“Onlar Yanlış Biliyor”
şarkısına benzer bir havası olan Geçmişe Susmasını Söyle’nin sürprizi ise Sezen Aksu.
Nuri Harun’a nefis eşlik ediyor şarkıda.