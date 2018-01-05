Tarkan tek başına yola çıkmalı



“Tarkan mutsuz mu?” diye.

Doğrusu, deniz-güneş-doğaya sarılma özlemini dile getirdiği paylaşımından mutsuz değil de, sadece buralardan, rutin hayatından çok sıkıldığını anladım ben Tarkan’ın.

Peki bütün hayatından da sıkılmış olabilir mi?

Bir paylaşımdan yola çıkarak öyle genel bir kanıya varmak elbette mümkün değil.

Ama galiba Tarkan’ın ‘maceraya’ ihtiyacı var.

Macera dediğim şu: Yeni bir yer görmek, yeni (belki de hayatının geri kalanında bir daha görmeyeceği) insanlarla tanışmak ve kendine başka bir açıdan bakmayı öğrenmek...

Ama bu türden bir macera bana kalırsa tek başına yaşanmalı.

Sevgili, eş ya da arkadaşla olmaz.

Çünkü onların yanındayken bildik davranış kalıpların var.

İster istemez kendini tekrarlıyorsun.

Bilmediğin ‘kendini’ keşfetmek için yola hep tek başına çıkmak şart.

Tabii bu da cesaret gerektiriyor.

Sezen ve Yıldız’ın fotoğraf dili

Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe barıştılar.

Çok geçmeden de barışma fotoğraflarını yayınladılar.

Ne konuştular, hangi meselelere değindiler; bilinmez.

Ama fotoğrafların diline bakılırsa ortam gayet sıcak.

Yıldız Tilbe bağdaş kurmuş.

Sezen de öyle, rahat.

Hatta onun önünde tabaklar. Yemekler yenilecek, belli.

Sanki yıllardır görüşmeyen iki insan gibi değil de, daha dün görüşmüş iki sıkı dost gibiler.

Normalde yıllardır bir nedenle görüşmemiş insanlar birbirine azıcık sitem eder değil mi?

Bu fotoğrafta öyle bir sitem hali yok.

Sezen Aksu’nun hayatında siteme yer olmadığını biliyorum.

Yıldız Tilbe’nin de yokmuş demek ki...

İlk yorumlar

Yer gök “Arif v 216”.

1 yıldan beri tanıtımı yapılan, en son büyük bir parti, özel bir gösterim ve nihayet galası gerçekleşen filme dair duyduğum ilk yorumlar şöyle:

Çok komik ama biraz uzun mu ne?

Hafta sonu izledikten sonra kendi yorumumu yazacağım filme dair...

Nick Jones’un özel davetine dair fısıltılar

Soho House’un yaratıcısı Nick Jones, pazartesi günü İstanbul Soho House’da özel davetlilerine bir yemek verecek.

Geçen yıl bu zamanlar yine gelmiş ve benzer bir davet vermişti Jones.

Hatta o zaman “Soho House kapanacak mı?” söylentilerine noktayı koymuş, “Böyle bir şey yok, yola devam” demişti özetle...

Peki bu yeni davette ne konuşulur dersiniz?

Bence yeni Soho House’lar...

Hayır, yurtdışındakiler değil, bizzat Türkiye’de açılması planlananlar.

O zaman çıtlatayım:

Jones’un bir süredir tıpkı Malibu’daki gibi Bodrum’a bir Little Beach House açma planı var.

Bakarsınız uzun süredir Bodrum’da aradığı yeri bulmuştur ve bu yaz bir sürpriz geliyordur, belli mi olur...