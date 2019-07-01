Tarihi sarnıçtaki o partiden sonra dedim ki...

Hani bazen şöyle abartılı cümleler kurulur ya: “Böyle bir mekan dünyada yok” ya da “Böylesi bir tek İstanbul’da var” diye...
Bu tarz abartıları hiç sevmediğim halde cumartesi gecesi Binbir Direk Sarnıcı’nda yapılan partiye adım atar atmaz, o taşkın cümleleri peş peşe sayıklama ihtiyacım hissettim.
Nedeni basit:
Binbir Direk Sarnıcı, Yerebatan Sarnıcı’ndan sonra şehrin en büyük hacimli sarnıçlarından biri.
İçine girer girmez anında geçmişe, ta 4. yüzyıla ışınlanıyorsunuz.
Çünkü rivayete göre sarnıç o dönemde İmparator 1. Konstantin tarafından yaptırılmış.
Bir başka teori ise 6. yüzyılda, İmparator Jüstinyen’in sarnıcı yaptırdığı...
O kadar eski, o kadar özel bir yer yani Binbir Direk Sarnıcı.
Ve bu tarihi mekanda cumartesi gecesi üç bini aşkın insan vardı.
Ünlü Hollandalı DJ Satori’nin etnik ritimlerle harmanladığı müzikle kendinden geçen, dans eden yüzlerce insan...
Müziği dinlemek kadar devasa taş sütunlar arasındaki kalabalığa bakmak bile heyecan vericiydi.
Hele bir de ışık oyunları başladığında sarnıç bambaşka bir hal alıyordu.
Matrix’teki o büyük parti ayinine benzer bir hal...
İşte o an dedim ki, “Gerçekten böylesi bir tek İstanbul’da var.”
Neden olmasın?
Binbir Direk Sarnıcı’na daha önce bir davet için gelmiştim.
İlk kez bu denli büyük bir organizasyona sarnıcın ev sahipliği yaptığını görmüş oldum.
Daha önce de burada büyük bir parti yapılmış.
DJ Armen Miran’ın yer aldığı...
Anladığım o ki, bu partilerin devamı gelecek.
Eğer sarnıcın durumu açısından bir sakıncası yoksa ve iyi tanıtım yapılırsa sırf bu mekandaki organizasyonlar için buraya turist akını bile olabilir.
Neden olmasın?
Partiden detaylar
◊ Sarnıcın içine onca insanın girmesinden dolayı içerisi çok sıcak olur diye düşünüyordum. Ama öyle değildi.
Havalandırmayı iyi çözmüşler.
◊ Sigara içmek için herkesin dışarı çıkmasını sevdim.
◊ Umarım organizasyon sonrası içeride oluşan çöp çok iyi bir şekilde temizleniyordur. Yoksa o tarihi mekana el birliğiyle yazık etmiş oluruz.
Şehrin en turistik yerinde taksi yok
Sarnıçtaki parti sonrası üç bin kişinin yaşadığı sorunlardan biri şuydu:
Şehrin göbeğinde, Sultanahmet Meydanı’na iki adım mesafedeki en turistik yerde taksi bulamamak!
Var olan taksiler bile önümüzden geçip gidiyordu.
Herhalde bizi turistler gibi kazıklayamayacaklarını bildikleri için...
Bu yüzden organizasyondan çıkan birçok insan gibi Sirkeci’ye kadar yürüdüm.
Orada bile taksi bulmak güçtü...
Tarihi sarnıçtaki o partiden sonra dedim ki...
Hani bazen şöyle abartılı cümleler kurulur ya: “Böyle bir mekan dünyada yok” ya da “Böylesi bir tek İstanbul’da var” diye...
Bu tarz abartıları hiç sevmediğim halde cumartesi gecesi Binbir Direk Sarnıcı’nda yapılan partiye adım atar atmaz, o taşkın cümleleri peş peşe sayıklama ihtiyacım hissettim.
Nedeni basit:
Binbir Direk Sarnıcı, Yerebatan Sarnıcı’ndan sonra şehrin en büyük hacimli sarnıçlarından biri.
İçine girer girmez anında geçmişe, ta 4. yüzyıla ışınlanıyorsunuz.
Çünkü rivayete göre sarnıç o dönemde İmparator 1. Konstantin tarafından yaptırılmış.
Bir başka teori ise 6. yüzyılda, İmparator Jüstinyen’in sarnıcı yaptırdığı...
O kadar eski, o kadar özel bir yer yani Binbir Direk Sarnıcı.
Ve bu tarihi mekanda cumartesi gecesi üç bini aşkın insan vardı.
Ünlü Hollandalı DJ Satori’nin etnik ritimlerle harmanladığı müzikle kendinden geçen, dans eden yüzlerce insan...
Müziği dinlemek kadar devasa taş sütunlar arasındaki kalabalığa bakmak bile heyecan vericiydi.
Hele bir de ışık oyunları başladığında sarnıç bambaşka bir hal alıyordu.
Matrix’teki o büyük parti ayinine benzer bir hal...
İşte o an dedim ki, “Gerçekten böylesi bir tek İstanbul’da var.”
Neden olmasın?
Binbir Direk Sarnıcı’na daha önce bir davet için gelmiştim.
İlk kez bu denli büyük bir organizasyona sarnıcın ev sahipliği yaptığını görmüş oldum.
Daha önce de burada büyük bir parti yapılmış.
DJ Armen Miran’ın yer aldığı...
Anladığım o ki, bu partilerin devamı gelecek.
Eğer sarnıcın durumu açısından bir sakıncası yoksa ve iyi tanıtım yapılırsa sırf bu mekandaki organizasyonlar için buraya turist akını bile olabilir.
Neden olmasın?
Partiden detaylar
◊ Sarnıcın içine onca insanın girmesinden dolayı içerisi çok sıcak olur diye düşünüyordum. Ama öyle değildi.
Havalandırmayı iyi çözmüşler.
◊ Sigara içmek için herkesin dışarı çıkmasını sevdim.
◊ Umarım organizasyon sonrası içeride oluşan çöp çok iyi bir şekilde temizleniyordur. Yoksa o tarihi mekana el birliğiyle yazık etmiş oluruz.
Şehrin en turistik yerinde taksi yok
Sarnıçtaki parti sonrası üç bin kişinin yaşadığı sorunlardan biri şuydu:
Şehrin göbeğinde, Sultanahmet Meydanı’na iki adım mesafedeki en turistik yerde taksi bulamamak!
Var olan taksiler bile önümüzden geçip gidiyordu.
Herhalde bizi turistler gibi kazıklayamayacaklarını bildikleri için...
Bu yüzden organizasyondan çıkan birçok insan gibi Sirkeci’ye kadar yürüdüm.
Orada bile taksi bulmak güçtü...