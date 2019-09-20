Tarihi köşkte “Alice Harikalar Diyarı” oyunu

Ömer Koç’un koleksiyonundan seçilen eserlerin Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sergilenmesi artık bir Bienal zamanı geleneği.
Hatırlayalım:
En son 2017’deki Bienal’e paralel olarak bir sergi açılmıştı burada.
Nefis eserler vardı ama ne yazık ki bir grup Ron Mueck’in heykelini tahrip etmek istemiş, tatsız olaylar yaşanmıştı.
Şimdi yine Ömer Koç koleksiyonundan seçilen eserlerle yeni bir sergi var köşkte.
“The Child Within Me” başlıklı serginin
teması malum:
İçimizdeki büyümeyen
çocuk(lar).
Bu nedenle seçilen eserler gayet fantastik gayet
eğlenceli.
Özellikle bahçedeki işler sayesinde kendinizi Alice’in harikalar diyarında hissetmeniz mümkün.
Nitekim ben tam öyle hissetmek üzereydim ki,
yan taraflardan bir
yerlerden gelen son ses bir
pop şarkısıyla sarsılarak kendime geldim:
“Yavrum kaldır kollarını, teslim ol etrafın sarılı...”
BU ESERLERE DİKKAT
Patricia Piccinini’nin ultra gerçekçi heykellerine...
Ahmet Doğu İpek’in köşkün zemin algısıyla oynadığı, “Nasıl yani?” dedirten müthiş işine...
Fabio Viale’nin dev kağıttan uçağına...
Ve tabii Francesco Albano’nun “İçine kaçan ben” diye tarif ettiğim fantastik heykeline...
NE ZAMANA KADAR SÜRÜYOR
Sergi 11 Kasım’a kadar sürüyor ve giriş ücretsiz.
Tek eksik şu:
Yakınlarda bir yerde olmayan o kahve dükkanı.
Hiç paylaşımın yapılmadığı o konseri merak ettim
Şu anki halimizin özeti malum: Başka bir şehre mi gittin? Oradan bir sürü paylaşım yap.
Konserde misin? Paylaşım yetmez, canlı yayına geç.
Restoranda mısın? Yemeklerini anlat dur.
Peki gittiğin yere girmeden önce cep telefonunu elinden alıp bir dolaba koyuyorlarsa?
Ancak çıkışta telefonuna kavuşabiliyorsan?
Bir süre paylaşım yapmadan durabilir misin?
Şu anda Madonna’nın son turnesi Madame X’te işte bu kural uygulanıyor.
Brooklyn’deki 2 bin kişilik BAM’in salonuna girenler cep telefonunu dolaplara bırakmak zorunda kalıyor.
Çünkü konserden görüntü alınması istenmiyor.
Sonuç?
Konserden görüntü çekilmeyince ortada bir paylaşım yok.
Paylaşım olmayınca da merakını gideremiyorsun.
Mesela ben. Hiç merak etmiyordum bu turneyi.
Çünkü Madonna turne hazırlıklarını o kadar çok paylaşmıştı ki Instagram hesabından, gına gelmişti. Artık kusmak üzereydim.
Ama şimdi konserden paylaşım olmayınca içeriği merak etmeye başladım.
Şu ana kadar turneden sızan tek görüntü Madonna’nın kızı Lourdes’in Frozen eşliğinde dans ettiği video. O da saniyelik.
O görüntüyü çekenin de Türk olduğuna dair kuşkularım var. Malum, bize sökmüyor kural kaide.
Kısacası: Böyle giderse, yani hiç gizli çekim filan yapılamazsa, turneyi daha çok merak edeceğim ve sırf bu yüzden Avrupa’daki bir konsere bilet alacağım galiba.
New York 17 gece Londra 15 gece
Madonna’nın bu turnesi alışık olunduğu üzere stadyum ya da dev salonlarda değil. Bizim Zorlu PSM gibi salonlarda yapılıyor.
Dolayısıyla salondaki kişi sayısı az olduğu için aynı şehirdeki konser sayısı fazlalaşmış oluyor. Bu yüzden mesela New York’ta 17 gece, Londra’da 15 gece konser verecek Madonna.
Tarihi köşkte “Alice Harikalar Diyarı” oyunu
Ömer Koç’un koleksiyonundan seçilen eserlerin Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sergilenmesi artık bir Bienal zamanı geleneği.
Hatırlayalım:
En son 2017’deki Bienal’e paralel olarak bir sergi açılmıştı burada.
Nefis eserler vardı ama ne yazık ki bir grup Ron Mueck’in heykelini tahrip etmek istemiş, tatsız olaylar yaşanmıştı.
Şimdi yine Ömer Koç koleksiyonundan seçilen eserlerle yeni bir sergi var köşkte.
“The Child Within Me” başlıklı serginin
teması malum:
İçimizdeki büyümeyen
çocuk(lar).
Bu nedenle seçilen eserler gayet fantastik gayet
eğlenceli.
Özellikle bahçedeki işler sayesinde kendinizi Alice’in harikalar diyarında hissetmeniz mümkün.
Nitekim ben tam öyle hissetmek üzereydim ki,
yan taraflardan bir
yerlerden gelen son ses bir
pop şarkısıyla sarsılarak kendime geldim:
“Yavrum kaldır kollarını, teslim ol etrafın sarılı...”
BU ESERLERE DİKKAT
Patricia Piccinini’nin ultra gerçekçi heykellerine...
Ahmet Doğu İpek’in köşkün zemin algısıyla oynadığı, “Nasıl yani?” dedirten müthiş işine...
Fabio Viale’nin dev kağıttan uçağına...
Ve tabii Francesco Albano’nun “İçine kaçan ben” diye tarif ettiğim fantastik heykeline...
NE ZAMANA KADAR SÜRÜYOR
Sergi 11 Kasım’a kadar sürüyor ve giriş ücretsiz.
Tek eksik şu:
Yakınlarda bir yerde olmayan o kahve dükkanı.
Hiç paylaşımın yapılmadığı o konseri merak ettim
Şu anki halimizin özeti malum: Başka bir şehre mi gittin? Oradan bir sürü paylaşım yap.
Konserde misin? Paylaşım yetmez, canlı yayına geç.
Restoranda mısın? Yemeklerini anlat dur.
Peki gittiğin yere girmeden önce cep telefonunu elinden alıp bir dolaba koyuyorlarsa?
Ancak çıkışta telefonuna kavuşabiliyorsan?
Bir süre paylaşım yapmadan durabilir misin?
Şu anda Madonna’nın son turnesi Madame X’te işte bu kural uygulanıyor.
Brooklyn’deki 2 bin kişilik BAM’in salonuna girenler cep telefonunu dolaplara bırakmak zorunda kalıyor.
Çünkü konserden görüntü alınması istenmiyor.
Sonuç?
Konserden görüntü çekilmeyince ortada bir paylaşım yok.
Paylaşım olmayınca da merakını gideremiyorsun.
Mesela ben. Hiç merak etmiyordum bu turneyi.
Çünkü Madonna turne hazırlıklarını o kadar çok paylaşmıştı ki Instagram hesabından, gına gelmişti. Artık kusmak üzereydim.
Ama şimdi konserden paylaşım olmayınca içeriği merak etmeye başladım.
Şu ana kadar turneden sızan tek görüntü Madonna’nın kızı Lourdes’in Frozen eşliğinde dans ettiği video. O da saniyelik.
O görüntüyü çekenin de Türk olduğuna dair kuşkularım var. Malum, bize sökmüyor kural kaide.
Kısacası: Böyle giderse, yani hiç gizli çekim filan yapılamazsa, turneyi daha çok merak edeceğim ve sırf bu yüzden Avrupa’daki bir konsere bilet alacağım galiba.
New York 17 gece Londra 15 gece
Madonna’nın bu turnesi alışık olunduğu üzere stadyum ya da dev salonlarda değil. Bizim Zorlu PSM gibi salonlarda yapılıyor.
Dolayısıyla salondaki kişi sayısı az olduğu için aynı şehirdeki konser sayısı fazlalaşmış oluyor. Bu yüzden mesela New York’ta 17 gece, Londra’da 15 gece konser verecek Madonna.