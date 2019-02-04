Şubat ayının merakla beklenenleri

İki kurumsal ödül töreni ve popüler isimlerin yer aldığı hayli gösterişli bir müzikal... Onlar şubat ayının en çok merakla beklenenleri. Peki beklentiyi karşılayacaklar mı? Konuşulanlar neler? Hepsi burada...
◊ ALICE MÜZİKALİNE DAİR HEYECAN YÜKSEK AMA...
Serenay Sarıkaya heyecanlı, arkasındaki ekip heyecanlı, seyircisi iştahlı.
Biletler tükeniyor, yer bulunamıyor.
Bu perşembe nihayet gün yüzüne çıkacak Alice müzikalinden bahsediyorum.
Bu müzikale dair en çok merak ettiğim şey, var olan hikayeye nasıl bir yorum kattıkları.
Umarım sadece dümdüz bir Alice hikayesi izlenmez.
Sadece şık video mapping’ler ve kostümler akıllarda kalmaz.
◊ GQ ÖDÜLLERİ’NDEKİ KONUŞULAN ŞEY
Bu ayın beklenen ödül törenlerinden biri GQ Men of The Year.
13 Şubat’ta yapılacak törendeki ödüllerin sahiplerini biliyoruz.
Yılın yönetmeni Tolga Karaçelik. En çok hak edenlerden.
Yılın kadını Demet Evgar. O da aynı şekilde.
Yılın yükselen oyuncusu Can Yaman. Bu da tartışmasız, kesinlikle en çok o konuşuldu.
Yılın uluslararası starı kategorisinde ise La Casa de Papel’deki “Berlin” karakterini oynayan Pedro Alonso var.
Bu kategoriye dair bir dedikodu:
Konuşulanlara göre aslında bu kategori için ilk Netflix Türk dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy’un adı geçmiş. Hakan: Muhafız’ın uluslararası bir iş olması sebebiyle.
Ama Ulusoy’un uyuşturucu davası sebebiyle onun isminden vazgeçildiği söyleniyor.
◊ TIME OUT ÖDÜLLERİ’NDE GÖZLER O KATEGORİDE
18. Time Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri de 28 Şubat akşamı İngiltere Konsolosluğu’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Bu törende en kıyasıya mücadele en iyi yeni restoran kategorisinde yaşanacak gibi.
Adaylar şöyle:
Galvin, İsokyo, La Vina, The Steeve by İsmet Saz, Louie, Quyyu Hanımeli, Alaf, Marcus Ribs, Smelt&Co., Michelle.
Ne varsa 80’lerde var
Netflix 80’leri seviyor, belli.
En popüler dizisi Stranger Things o dönemde geçiyordu.
Black Mirror’ın son interaktif bölümü de öyle...
Ve şimdi Pose dizisiyle yeniden 80’lerin huzurundayız.
Madonna’nın Vogue şarkısıyla o dönem tüm dünyaya yayılmış meşhur “voguing”
dansının esas
çıkış noktasını da anlatan Pose; 80’ler New York’unun eğlenceli, karanlık, tuhaf ne kadar yönü varsa ortaya döküyor.
İzleyecek dizi bulamayanlara duyurmuş olayım.
Sevdim sevmedim
◊ SEVDİM... Jared Leto ve Lana Del Rey’in 60’lardan fırlamış hallerle kamera karşısına geçtikleri Gucci Guilty reklam filmini...
◊ SEVMEDİM... Ahmet Kaya’nın şarkısıyla özdeşleşmiş bir meşhur kalıbı da kullanan (Bombalar yağar bu şehre seviştiğimizde), yeni ve ne yazık ki sıkıcı Ezhel şarkısı “Felaket”i.
Şubat ayının merakla beklenenleri
İki kurumsal ödül töreni ve popüler isimlerin yer aldığı hayli gösterişli bir müzikal... Onlar şubat ayının en çok merakla beklenenleri. Peki beklentiyi karşılayacaklar mı? Konuşulanlar neler? Hepsi burada...
◊ ALICE MÜZİKALİNE DAİR HEYECAN YÜKSEK AMA...
Serenay Sarıkaya heyecanlı, arkasındaki ekip heyecanlı, seyircisi iştahlı.
Biletler tükeniyor, yer bulunamıyor.
Bu perşembe nihayet gün yüzüne çıkacak Alice müzikalinden bahsediyorum.
Bu müzikale dair en çok merak ettiğim şey, var olan hikayeye nasıl bir yorum kattıkları.
Umarım sadece dümdüz bir Alice hikayesi izlenmez.
Sadece şık video mapping’ler ve kostümler akıllarda kalmaz.
◊ GQ ÖDÜLLERİ’NDEKİ KONUŞULAN ŞEY
Bu ayın beklenen ödül törenlerinden biri GQ Men of The Year.
13 Şubat’ta yapılacak törendeki ödüllerin sahiplerini biliyoruz.
Yılın yönetmeni Tolga Karaçelik. En çok hak edenlerden.
Yılın kadını Demet Evgar. O da aynı şekilde.
Yılın yükselen oyuncusu Can Yaman. Bu da tartışmasız, kesinlikle en çok o konuşuldu.
Yılın uluslararası starı kategorisinde ise La Casa de Papel’deki “Berlin” karakterini oynayan Pedro Alonso var.
Bu kategoriye dair bir dedikodu:
Konuşulanlara göre aslında bu kategori için ilk Netflix Türk dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy’un adı geçmiş. Hakan: Muhafız’ın uluslararası bir iş olması sebebiyle.
Ama Ulusoy’un uyuşturucu davası sebebiyle onun isminden vazgeçildiği söyleniyor.
◊ TIME OUT ÖDÜLLERİ’NDE GÖZLER O KATEGORİDE
18. Time Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri de 28 Şubat akşamı İngiltere Konsolosluğu’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Bu törende en kıyasıya mücadele en iyi yeni restoran kategorisinde yaşanacak gibi.
Adaylar şöyle:
Galvin, İsokyo, La Vina, The Steeve by İsmet Saz, Louie, Quyyu Hanımeli, Alaf, Marcus Ribs, Smelt&Co., Michelle.
Ne varsa 80’lerde var
Netflix 80’leri seviyor, belli.
En popüler dizisi Stranger Things o dönemde geçiyordu.
Black Mirror’ın son interaktif bölümü de öyle...
Ve şimdi Pose dizisiyle yeniden 80’lerin huzurundayız.
Madonna’nın Vogue şarkısıyla o dönem tüm dünyaya yayılmış meşhur “voguing”
dansının esas
çıkış noktasını da anlatan Pose; 80’ler New York’unun eğlenceli, karanlık, tuhaf ne kadar yönü varsa ortaya döküyor.
İzleyecek dizi bulamayanlara duyurmuş olayım.
Sevdim sevmedim
◊ SEVDİM... Jared Leto ve Lana Del Rey’in 60’lardan fırlamış hallerle kamera karşısına geçtikleri Gucci Guilty reklam filmini...
◊ SEVMEDİM... Ahmet Kaya’nın şarkısıyla özdeşleşmiş bir meşhur kalıbı da kullanan (Bombalar yağar bu şehre seviştiğimizde), yeni ve ne yazık ki sıkıcı Ezhel şarkısı “Felaket”i.