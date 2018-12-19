Şu sıra çok konuşulan o iki mekan

İkisi tamamen farklı dünyalara sahip.
Biri Şamdan’ın yerinde geçtiğimiz cuma açılan Etiler’deki Gordon Rouge.
Diğeri yemekleri dilden dile dolaşan Yeniköy’deki restoran Araka.
ÖNCE GORDON ROUGE’DAN BAŞLAYALIM
◊ Elbette buranın en dikkat çekici yanı eski Şamdan’ın yerine konuşlanmış olması.
İçerisi Şamdan’ın aksine çok daha şık bir yer olmuş, orası kesin.
Barından ortadaki mini dans pistine kadar...
◊ Duvardaki fotoğraflarıyla içeridekilere göz kırpan Whitney Houston, Mick Jagger gibi ikonlardan da anlaşıldığı üzere Gordon Rouge’un müzik tarzı hayli net: 70’ler, 80’ler.
Keza ben içeriye girdiğimde Bee Gees grubunun Stayin’ Alive’ı çalıyordu.
Ardından dönemin diğer dans hitleri geldi.
◊ Gordon Rouge’a akın edenlerin çoğu eski Şamdan gecelerini özleyenler.
Peki onlar aradığını bulabildi mi? Konuştuklarımın çoğu aradığını bulmuş gibiydi.
Tek bir eleştirileri vardı. O da mekanın girişinde başka bir kafenin yer alıyor oluşu.
◊ Hoş bir detay: Tüm personel baştan aşağı 70’li yıllardan fırlamış gibi giyinmiş. Çiçekli gömlekler, kiremit rengi geniş paça pantolonlarıyla...
VE CHANGA ESİNTİLİ ARAKA
◊ Bulmaca çözenler bilir, Araka iri taneli bezelye demek.
Yalın tarzına ve yormayan menüsüne baktığınızda mekanın şefi ve sahibi Pınar Taşdemir kesinlikle doğru bir isim seçmiş. Araka hem farklı tınlıyor hem de içeriğine dair merak uyandırıyor.
◊ Şef Pınar Taşdemir en son Müzede Changa’da mutfağın başındaydı. Changa’nın kapanmasının ardından kısa bir mola vermişti. Daha sonra kendi projesi Araka’yı hayata geçirmeye karar verdi.
◊ Hemen söylemeli, Araka’da yemekler başrolde. Yemekler de öyle süslenmiş, havalı tabaklarda filan gelmiyor. Her şey gayet sade servis ediliyor. Benim favorim karnabahar, karides tartar ve kök kereviz oldu.
◊ Evet tabaklar biraz pahalı. Tüm tabaklar 46 ila 72 lira arasında. Ama burası bir şef restoranı. Ona göre değerlendirmek gerekiyor. Bütçeyi sarsmamak adına ise o malum “ortaya paylaşımlık” aksiyonunu almak en iyisi.
Sırt erotizmi
Gülşen’in son klibi Bir İhtimal Biliyorum’da saniyelik görünen, Helmut Newton John karelerini anımsatan çok erotik bir sahne var.
Dozu ve süresi çok iyi ayarlanmış bu sahnede Gülşen’i yere oturmuş, sırtı tamamen çıplak, arka plandan siyah beyaz çekilmiş olarak görülüyoruz.
Uzun süredir kliplerde kaliteli erotizm yer almadığından olsa gerek, hemen dikkat çekiyor bu sahne.
'Muhafız' oyuncularına 10 üzerinden puanlar
OKAN YALABIK: 10 üzerinden 10. Dizinin gizli sürükleyicisi. Sahneleri diğer oyunculara göre az, ama o kadar inandırıcı oynuyor ki, yetiyor.
MEHMET KURTULUŞ: 10 üzerinden 8. Hikayeye en “inanmışlardan” biri. Matrix’in Ajan Smith’inin mimiksizliğinde, pek cool. Tek bir handikapı var. Bazen söylediği cümleleri hiç ama hiç anlamıyorsun. O sahneleri İngilizce izlemek daha mantıklı.
HAZAR ERGÜÇLÜ: 10 üzerinden 7. Başına buyruk karakteri gayet iyi oynamış. Bir “Ejderha Dövmeli Kız” havası var üzerinde.
ÇAĞATAY ULUSOY: 10 üzerinden 6. Hikayeye bazen inanmış bazen de çok inanmamış gibi bir hissiyat veriyor. Sanki tam konsantre olamamış gibi.
Şu sıra çok konuşulan o iki mekan
İkisi tamamen farklı dünyalara sahip.
Biri Şamdan’ın yerinde geçtiğimiz cuma açılan Etiler’deki Gordon Rouge.
Diğeri yemekleri dilden dile dolaşan Yeniköy’deki restoran Araka.
ÖNCE GORDON ROUGE’DAN BAŞLAYALIM
◊ Elbette buranın en dikkat çekici yanı eski Şamdan’ın yerine konuşlanmış olması.
İçerisi Şamdan’ın aksine çok daha şık bir yer olmuş, orası kesin.
Barından ortadaki mini dans pistine kadar...
◊ Duvardaki fotoğraflarıyla içeridekilere göz kırpan Whitney Houston, Mick Jagger gibi ikonlardan da anlaşıldığı üzere Gordon Rouge’un müzik tarzı hayli net: 70’ler, 80’ler.
Keza ben içeriye girdiğimde Bee Gees grubunun Stayin’ Alive’ı çalıyordu.
Ardından dönemin diğer dans hitleri geldi.
◊ Gordon Rouge’a akın edenlerin çoğu eski Şamdan gecelerini özleyenler.
Peki onlar aradığını bulabildi mi? Konuştuklarımın çoğu aradığını bulmuş gibiydi.
Tek bir eleştirileri vardı. O da mekanın girişinde başka bir kafenin yer alıyor oluşu.
◊ Hoş bir detay: Tüm personel baştan aşağı 70’li yıllardan fırlamış gibi giyinmiş. Çiçekli gömlekler, kiremit rengi geniş paça pantolonlarıyla...
VE CHANGA ESİNTİLİ ARAKA
◊ Bulmaca çözenler bilir, Araka iri taneli bezelye demek.
Yalın tarzına ve yormayan menüsüne baktığınızda mekanın şefi ve sahibi Pınar Taşdemir kesinlikle doğru bir isim seçmiş. Araka hem farklı tınlıyor hem de içeriğine dair merak uyandırıyor.
◊ Şef Pınar Taşdemir en son Müzede Changa’da mutfağın başındaydı. Changa’nın kapanmasının ardından kısa bir mola vermişti. Daha sonra kendi projesi Araka’yı hayata geçirmeye karar verdi.
◊ Hemen söylemeli, Araka’da yemekler başrolde. Yemekler de öyle süslenmiş, havalı tabaklarda filan gelmiyor. Her şey gayet sade servis ediliyor. Benim favorim karnabahar, karides tartar ve kök kereviz oldu.
◊ Evet tabaklar biraz pahalı. Tüm tabaklar 46 ila 72 lira arasında. Ama burası bir şef restoranı. Ona göre değerlendirmek gerekiyor. Bütçeyi sarsmamak adına ise o malum “ortaya paylaşımlık” aksiyonunu almak en iyisi.
Sırt erotizmi
Gülşen’in son klibi Bir İhtimal Biliyorum’da saniyelik görünen, Helmut Newton John karelerini anımsatan çok erotik bir sahne var.
Dozu ve süresi çok iyi ayarlanmış bu sahnede Gülşen’i yere oturmuş, sırtı tamamen çıplak, arka plandan siyah beyaz çekilmiş olarak görülüyoruz.
Uzun süredir kliplerde kaliteli erotizm yer almadığından olsa gerek, hemen dikkat çekiyor bu sahne.
'Muhafız' oyuncularına 10 üzerinden puanlar
OKAN YALABIK: 10 üzerinden 10. Dizinin gizli sürükleyicisi. Sahneleri diğer oyunculara göre az, ama o kadar inandırıcı oynuyor ki, yetiyor.
MEHMET KURTULUŞ: 10 üzerinden 8. Hikayeye en “inanmışlardan” biri. Matrix’in Ajan Smith’inin mimiksizliğinde, pek cool. Tek bir handikapı var. Bazen söylediği cümleleri hiç ama hiç anlamıyorsun. O sahneleri İngilizce izlemek daha mantıklı.
HAZAR ERGÜÇLÜ: 10 üzerinden 7. Başına buyruk karakteri gayet iyi oynamış. Bir “Ejderha Dövmeli Kız” havası var üzerinde.
ÇAĞATAY ULUSOY: 10 üzerinden 6. Hikayeye bazen inanmış bazen de çok inanmamış gibi bir hissiyat veriyor. Sanki tam konsantre olamamış gibi.