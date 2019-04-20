Step İstanbul geliyor

Son yıllarda İstanbul’un sosyal hayatında olan en güzel şey herhalde şu:Sanat eserleri artık hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde.
Önce popüler mekanlar sanatçılarla işbirliği yapmaya başladı.
Mekanlarda sergiler açıldı, sergilerle beraber sosyalleşme partileri...
Derken irili ufaklı sanat organizasyonları gündeme gelmeye başladı.
Mamut Art’ın ardından Art Weeks Akaretler’le tanıştık.
Genç sanatçılara imkan tanıyan Base yapılmaya başlandı.
Ve işte bu hafta yeni bir güncel sanat etkinliğine daha kavuşuyor İstanbul: Step.
ESERLER 500 LİRADAN BAŞLIYOR
25-28 Nisan tarihleri arasında Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde yapılacak Step’in en şahane özelliği şu:
20 bin lirayı aşmayan eserler sergilenecek.
Eser fiyatları 500 liradan başlayacak.
Bunun nedenini Step İstanbul’u düzenleyen ekipte yer alan Rabia Bakıcı Güreli şöyle açıklıyor:
“Step İstanbul’un özünde, sanatın
ulaşılabilir bir olgu olduğunu ifade etme çabası yatıyor.
Sanatı herkese açık bir mecra içinde sunmayı hedefliyoruz...
Contemporary
İstanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız araştırmalarda izleyicilerin yüzde 64’ünün sanat iştahı olan 35 yaş altı gençler olduğunu görmüştük.
Bu gerçekten yola çıkarak genç kitleleri
daha yoğun olarak çekmek, heyecanlandırmak amacıyla Step
İstanbul’u hayata geçirdik”
Unutmadan, Step İstanbul’un mekanları Tomtom Designhood, Tomtom Kırmızı Bina ve İtalyan Lisesi bahçesi olacak.
Şef Fatih Tutak’ın İstanbul sürprizi
Bir gün Bangkok’un orta yerinde, gayet havalı bir restoranda sıcak pideye tereyağ ve bal süreceksin ya da farklı şekilde yorumlanmış bir mantı yiyeceksin deseler inanmazdım.
Ama bu oldu, bir yıl önce The House On Sathorn adlı restoranda.
Asya’nın en iyi 50 restoranı listesinde de yer alan mekanın şefi tahmin edileceği üzere bir Türk’tü, Fatih Tutak.
Bangkok’ta çok iyi tanınan Tutak’ın çok yakında bir sürprizi var:
Önümüzdeki sezon İstanbul’da restoran açmaya hazırlanıyor.
Fatih’in İstanbul projesinin yeme-içme dünyasını hareketlendireceğine eminim.
Cumartesi gecesi ateşi
Cumartesi nereye gitmeli, ne yapmalı?
Ben olsam şunlardan birini yapardım:
◊ Kuruçeşme’deki Alaf’ta yemek yerdim.
◊ Chicki Boom’da bir kokteyl içerdim.
◊ Backyard’ın altındaki Fuzuli’de mola verirdim.
◊ Gece yarısı Müştemilat’ta Türkçe popla coşardım.
◊ Klein, Palms Numbers ya da Bedevi’ye gidip dans ederdim.
Step İstanbul geliyor
Son yıllarda İstanbul’un sosyal hayatında olan en güzel şey herhalde şu:Sanat eserleri artık hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde.
Önce popüler mekanlar sanatçılarla işbirliği yapmaya başladı.
Mekanlarda sergiler açıldı, sergilerle beraber sosyalleşme partileri...
Derken irili ufaklı sanat organizasyonları gündeme gelmeye başladı.
Mamut Art’ın ardından Art Weeks Akaretler’le tanıştık.
Genç sanatçılara imkan tanıyan Base yapılmaya başlandı.
Ve işte bu hafta yeni bir güncel sanat etkinliğine daha kavuşuyor İstanbul: Step.
ESERLER 500 LİRADAN BAŞLIYOR
25-28 Nisan tarihleri arasında Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde yapılacak Step’in en şahane özelliği şu:
20 bin lirayı aşmayan eserler sergilenecek.
Eser fiyatları 500 liradan başlayacak.
Bunun nedenini Step İstanbul’u düzenleyen ekipte yer alan Rabia Bakıcı Güreli şöyle açıklıyor:
“Step İstanbul’un özünde, sanatın
ulaşılabilir bir olgu olduğunu ifade etme çabası yatıyor.
Sanatı herkese açık bir mecra içinde sunmayı hedefliyoruz...
Contemporary
İstanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız araştırmalarda izleyicilerin yüzde 64’ünün sanat iştahı olan 35 yaş altı gençler olduğunu görmüştük.
Bu gerçekten yola çıkarak genç kitleleri
daha yoğun olarak çekmek, heyecanlandırmak amacıyla Step
İstanbul’u hayata geçirdik”
Unutmadan, Step İstanbul’un mekanları Tomtom Designhood, Tomtom Kırmızı Bina ve İtalyan Lisesi bahçesi olacak.
Şef Fatih Tutak’ın İstanbul sürprizi
Bir gün Bangkok’un orta yerinde, gayet havalı bir restoranda sıcak pideye tereyağ ve bal süreceksin ya da farklı şekilde yorumlanmış bir mantı yiyeceksin deseler inanmazdım.
Ama bu oldu, bir yıl önce The House On Sathorn adlı restoranda.
Asya’nın en iyi 50 restoranı listesinde de yer alan mekanın şefi tahmin edileceği üzere bir Türk’tü, Fatih Tutak.
Bangkok’ta çok iyi tanınan Tutak’ın çok yakında bir sürprizi var:
Önümüzdeki sezon İstanbul’da restoran açmaya hazırlanıyor.
Fatih’in İstanbul projesinin yeme-içme dünyasını hareketlendireceğine eminim.
Cumartesi gecesi ateşi
Cumartesi nereye gitmeli, ne yapmalı?
Ben olsam şunlardan birini yapardım:
◊ Kuruçeşme’deki Alaf’ta yemek yerdim.
◊ Chicki Boom’da bir kokteyl içerdim.
◊ Backyard’ın altındaki Fuzuli’de mola verirdim.
◊ Gece yarısı Müştemilat’ta Türkçe popla coşardım.
◊ Klein, Palms Numbers ya da Bedevi’ye gidip dans ederdim.