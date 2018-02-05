Sosyetikler bayağı coşmuş

◊ Sadece pasaport kuyruğunda bekleriz biz.

◊ Hayatımda hiç market alışverişi yapmadım, yapmam da...

◊ 3 yıl İsviçre’de yaşadım. O zamanlar işe uçakla giderdim.

◊ Bir erkek arkadaşım doğum günümde yanıma kıyafet bile aldırmadan beni özel uçakla İtalya’ya götürdü.





Michelin yıldızlı bir yerde yemek yedik ve alışveriş yaptık.

◊ Bagatelle New York, Miami Hotel Delano havuz başı, İstanbul Soho House üyesiyim.

Tüm bu aşırı havalı cümleler “Sosyetik Ev Kadınları” programının beş kadın katılımcısına ait.

Hakan Gence’nin röportaj yaptığı bu kadınların söylediklerinden sonra şunları düşündüm:

◊ Hepsi, metrobüsle işe gidip gelenlerin toplu birer bedduasını kesin almıştır, eyvah eyvah!

◊ “İşe uçakla gittim, toplantıya helikopterle geldim” sözleri ne kadar inandırıcı?

Elon Musk mısın mübarek?

◊ “Sadece pasaport kuyruğunda bekleriz” iyiymiş bak! Espri yeteneği var bu kadınların, kesin bilgi.

◊ Bagatelle’in eski havası kalmadı tatlım, havalı bir şeymiş gibi söylemeseydiniz keşke...

Seren’in seçtiği

o kitap

Seren Serengil önce kaldığı koğuşun krokisini çizip yayınladı.

Sonra da avukatı aracılığıyla içeriden uzun uzun izlenim yazdı.

Kısacası 3 günlük hapishane deneyiminde her şeyinden haberdar olduk!

Ben en çok makyaj malzemesi götürmesine şaşırdım.

Galiba çıkışta kameralara iyi görünme adına götürdü makyaj malzemelerini.

Bir de hapishane kütüphanesinden Bertrand Russell’ın “Evlilik ve Ahlak” kitabını seçip okumuş!

Yani az değilsin Seren, bu kitabı da özellikle seçmişsin, belli.

Hatta gerçekten o kitap orada var mıydı diye içime bir kurt düşmedi değil...

Bir de kitap için, “Beğenirsem mutlaka önereceğim birileri olacaktır” demiş ya Seren.

Mesaj mesaj üstüne...

Şimdi esas cümbüş Seren’in çıkışında yaşanacak sanırım.

Bu reality şov bitmez!

Utanma İrem

İrem Derici mekan çıkışı ayakta duramadığı görüntüleriyle ilgili şöyle demiş:





“Yapmamam gereken şeyler yapmışım.

Sabah seyredince kendimden nefret ettim.

Ama insan bazen çok dolu oluyor.

Deşarj olmak için içtim, fakat fazla kaçırmışım.

Ağzımdan kötü kelimeler de çıkmış.

Çok utandım.”

Olur böyle şeyler.

İrem’in utanmasına ya da kendinden nefret etmesine gerek yok.

Böyle bir şeyi açıklama zorunluluğu da...

Kimi çok içer, hiçbir şey olmaz.

Kimi bir kadeh içer, ayakta duramayacak hale gelir.

Bünye bu. Bazen zaptetmek zor.

Benimle gece turuna

çıkmak ister misin?

Eğer istiyorsan çarşamba günü köşeyi daha dikkatli takip et derim. Evet, pek yakında okurlarla gece turumuz başlıyor, hazır olun.

Hep beraber eğleniyoruz ve gittiğimiz yerlere dair siz de yorum yapıyorsunuz.

Ayrıntılar çarşambaya...