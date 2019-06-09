Sosyal medya uygulamaları bizi dinliyor mu

Üç-dört arkadaş. Hararetli bir sohbetteyiz.
Derken son zamanlarda her sohbette olduğu gibi hepimiz aynı anda cep telefonlarına gömülüveriyoruz.
Sözleşmiş gibi konuşmalar birden kesiliyor, herkes sosyal medyasına bakıyor ya da WhatsApp’tan yazanlara yanıt veriyor.
İçimizden biri gülerek, “Yine birbirimize küstüğümüz bir andayız” diyor.
Doğru, herkes aynı anda cep telefonuna gömülünce dışarıdan öyle görünüyoruz.
Birbirine küsmüş, konuşmayan yetişkinler...
Tam o sırada arkadaşlarımızdan biri -biraz da kaygılı- diyor ki:
“Ya çok acayip! Az önce bir markayı konuşmuştuk ya. Şimdi Instagram’da karşıma onun reklamı çıktı.
Bu kadarı tesadüf olabilir mi? Yoksa gerçekten bu uygulamaları yapanlar iddia edildiği gibi bizi dinliyor mu?”
Sizin de başınıza buna benzer bir şey muhakkak gelmiştir.
Nitekim bazı siber güvenlik şirketleri durumun zaten öyle olduğunu savunuyorlar.
Yeniden bunu hatırlamamın nedeni ise Black Mirror’ın yeni sezonundaki ikinci bölüm.
Tam da arkadaşımızın bahsettiği dinleme olayını o bölümde gayet net görmek mümkün.
Dizide tıpkı Instagram gibi bir uygulama var.
Ve o uygulamanın yönetimindekiler eğer isterlerse sosyal medya uygulamanız açıkken sizin konuştuklarınızı dinleyebiliyor.
Gerçi dizide bu dinleme olayı önemli bir işe yarıyor ama yine de bu kadarı çok ürkütücü değil mi?
Yerinde bir uyarı
“Black Mirror”ın yeni sezonunda gayet yerinde bir uyarı da var.
Cep telefonuna olan bağımlılığımızın trajik sonuçları olabileceğine dair bir uyarı...
Mesela araba kullanırken sosyal medyaya göz gezdirmek...
Gerçekten tehlikeli ama trafiğe çıktığımızda görüyoruz.
Çoğu sürücü sıkıldığı için eline telefonu alıyor ve bir yandan bildirimlerine bakarken bir yandan da direksiyon sallamaya devam ediyor.
Dizinin ikinci bölümü bir yandan bu konuyu işliyor.
Tanıtım filmi bile bu kadar çarpıcıyken...
Peki “Black Mirror”ın yeni sezonu için Netflix Türkiye’nin yaptığı “Nerede o eski bayramlar” temalı tanıtım filminin şahaneliğini gördükten sonra insan şunu düşünmez mi:
Neden bu kısacık reklam filmi bile bu kadar çarpıcıyken ilk yerli Netflix içeriği “Hakan: Muhafız” çarpıcılıktan bu kadar fersah fersah uzak?
Popçuların para polemiği
Şarkıcılarımız işi gücü bıraktı, birbirlerinin sahneden aldığı paralarla ilgileniyorlar.
Hem de gayet herkesin önünde!
Gülşen en son konserinde bu duygusal meseleye değinmeden duramamış: “Gazetecilere en çok ben alıyorum dedim. Bitti konu, kapandı. Hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla”.
Gülşen hangi ara cool salon çizgisinden çark edip bu toplara girdi, kaçırmışım.
Zaten biri diğerinden yüksek alsa ne olur, almasa ne olur?
Önemli olan içerik.
Çoğunluğu Antalya ve Kıbrıs otellerinde yapılan sahne programlarının içeriği üç aşağı beş yukarı aynı tekdüzelikte olduğuna göre bu polemik ultra manasız.
Bunları bekliyorum...
◊ Aleyna Tilki’nin temmuzda çıkaracağı, Diplo’yla yaptığı yeni şarkısını...
◊ Big Little Lies, The Handmaid’s Tale ve Pose’un yeni sezonlarını...
Bunu hiç beklemiyordum...
İrem Derici’nin “Acemi Balık” şarkısına çektiği videosunda Gülşen’in “Bangır Bangır”ına özenmesini...
Sosyal medya uygulamaları bizi dinliyor mu
Üç-dört arkadaş. Hararetli bir sohbetteyiz.
Derken son zamanlarda her sohbette olduğu gibi hepimiz aynı anda cep telefonlarına gömülüveriyoruz.
Sözleşmiş gibi konuşmalar birden kesiliyor, herkes sosyal medyasına bakıyor ya da WhatsApp’tan yazanlara yanıt veriyor.
İçimizden biri gülerek, “Yine birbirimize küstüğümüz bir andayız” diyor.
Doğru, herkes aynı anda cep telefonuna gömülünce dışarıdan öyle görünüyoruz.
Birbirine küsmüş, konuşmayan yetişkinler...
Tam o sırada arkadaşlarımızdan biri -biraz da kaygılı- diyor ki:
“Ya çok acayip! Az önce bir markayı konuşmuştuk ya. Şimdi Instagram’da karşıma onun reklamı çıktı.
Bu kadarı tesadüf olabilir mi? Yoksa gerçekten bu uygulamaları yapanlar iddia edildiği gibi bizi dinliyor mu?”
Sizin de başınıza buna benzer bir şey muhakkak gelmiştir.
Nitekim bazı siber güvenlik şirketleri durumun zaten öyle olduğunu savunuyorlar.
Yeniden bunu hatırlamamın nedeni ise Black Mirror’ın yeni sezonundaki ikinci bölüm.
Tam da arkadaşımızın bahsettiği dinleme olayını o bölümde gayet net görmek mümkün.
Dizide tıpkı Instagram gibi bir uygulama var.
Ve o uygulamanın yönetimindekiler eğer isterlerse sosyal medya uygulamanız açıkken sizin konuştuklarınızı dinleyebiliyor.
Gerçi dizide bu dinleme olayı önemli bir işe yarıyor ama yine de bu kadarı çok ürkütücü değil mi?
Yerinde bir uyarı
“Black Mirror”ın yeni sezonunda gayet yerinde bir uyarı da var.
Cep telefonuna olan bağımlılığımızın trajik sonuçları olabileceğine dair bir uyarı...
Mesela araba kullanırken sosyal medyaya göz gezdirmek...
Gerçekten tehlikeli ama trafiğe çıktığımızda görüyoruz.
Çoğu sürücü sıkıldığı için eline telefonu alıyor ve bir yandan bildirimlerine bakarken bir yandan da direksiyon sallamaya devam ediyor.
Dizinin ikinci bölümü bir yandan bu konuyu işliyor.
Tanıtım filmi bile bu kadar çarpıcıyken...
Peki “Black Mirror”ın yeni sezonu için Netflix Türkiye’nin yaptığı “Nerede o eski bayramlar” temalı tanıtım filminin şahaneliğini gördükten sonra insan şunu düşünmez mi:
Neden bu kısacık reklam filmi bile bu kadar çarpıcıyken ilk yerli Netflix içeriği “Hakan: Muhafız” çarpıcılıktan bu kadar fersah fersah uzak?
Popçuların para polemiği
Şarkıcılarımız işi gücü bıraktı, birbirlerinin sahneden aldığı paralarla ilgileniyorlar.
Hem de gayet herkesin önünde!
Gülşen en son konserinde bu duygusal meseleye değinmeden duramamış: “Gazetecilere en çok ben alıyorum dedim. Bitti konu, kapandı. Hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla”.
Gülşen hangi ara cool salon çizgisinden çark edip bu toplara girdi, kaçırmışım.
Zaten biri diğerinden yüksek alsa ne olur, almasa ne olur?
Önemli olan içerik.
Çoğunluğu Antalya ve Kıbrıs otellerinde yapılan sahne programlarının içeriği üç aşağı beş yukarı aynı tekdüzelikte olduğuna göre bu polemik ultra manasız.
Bunları bekliyorum...
◊ Aleyna Tilki’nin temmuzda çıkaracağı, Diplo’yla yaptığı yeni şarkısını...
◊ Big Little Lies, The Handmaid’s Tale ve Pose’un yeni sezonlarını...
Bunu hiç beklemiyordum...
İrem Derici’nin “Acemi Balık” şarkısına çektiği videosunda Gülşen’in “Bangır Bangır”ına özenmesini...