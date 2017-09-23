Sonbaharlık 10 şey!

Sarı yapraklı romantik şeyler önerecek değilim. Benim sonbahar önerilerim, notlarım elbette daha çok sosyal hayat ve izlemelik/görmelik şeyler üzerine. Buyurun 10 maddede sonbaharda geri kalmamanız gerekenler...

1. Film izle, çünkü filmsiz sonbahar olmaz! İyi ki 29 Eylül’de başlayıp 8 Ekim’e kadar sürecek Filmekimi var. Üstelik programı hayli zengin.

Darren Aronofsky’nin merakla beklenen Anne! filminin yanı sıra kaçırılmaması gereken üç filmi sıralıyorum:

Beni Adınla Çağır, Aşkın Gücü ve Derin Sular...



2. Peş peşe dizilere kendini ver! Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in ikinci sezonu ekim sonu geliyor. Başrol oyuncusu Emmy ödüllü The Handmaid’s Tale’i hâlâ izlememişleri BluTV’ye alalım. “İzledim” diyenleri aynı platformda yayınlanan Apple Tree Yard’a yönlendirelim. Dört bölümlük bu drama bir çırpıda izlenip bitiyor. Ayrıca Blu’nun yerli projesi 7Yüz gayet kayda değer. Son öneri: Jessica Biel’li The Sinner.

3. Nişantaşı’nın popüler mekanı Must’ın pazar “drunch”larına dahil ol! Must’ın geçen bahar başlattığı “Drunch” geleneği bugünden itibaren yeniden başlıyor. “Drunch” dedikleri “drink” ve “brunch” kelimelerinin kaynaşması. Fonda canlı caz müziği, olaylar öğle saatleri başlayıp akşama dek sürüyor.





4. Canlı müzikle coş! Taksim’deki eski Flamingo’nun yerine 6 Ekim’de açılacak People’da haftanın yedi gecesi erken saatte (22.30 civarında) canlı müzik eşliğinde hem eğlen hem yemeğini ye. Bir tür genç ve modern Günay olmaya aday People’ın ağır toplarından biri Nükhet Duru.

5. Gizli barlarda, azıcık flörtlü azıcık göbek atmalı/kendinden geçmeli gece yarısı kopuşları yaşa! Halihazırda Emirgan La Boom’un popüler yavrusu Gizli Kalsın var. Nişantaşı’ndaki Grey’in altına ise Carbon açılıyor. Bir masanın kaldırılmasıyla içeri girilecek bu yeraltı kulübü hayli ilgi çekeceğe benziyor. Oranın star solisti şimdiden belli: Zeynep Bastık.

6. Yeni modern meyhaneleri keşfet! Gümüşsuyu Topaz’ın yerine gelmeye hazırlanan Rana’da hem efkârlan hem mezelen... İKSV Binası’nın tepesine açılacak sürpriz mekanı da bekle, listene al.





7. Yazın açılan Karaköy’deki Mürver’in yemeklerinden geri kaldıysan, bir gece oraya git! Yemekleri cidden iyi.

8. Karaköy demişken Juma Art’a uğra! İstanbul’un önde gelen sanat galerilerinden Pi Artworks, Galeri Nev, artSümer ve Mixer’i bünyesinde bulunduran Juma Art’ta gezindikten sonra pek yakında yenilenen yüzüyle açılacak olan Colonie’ye bak, demlen... Oradan Kabataş’a uzan ve salı gününden itibaren yeni bir sergiye ev sahipliği yapacak Setup’ta “mahalleli gibi” takıl.

9. Reşitpaşa’ya yeniden dadan! Aman da Bravo’nun yemeklerine, hem çiçekçi hem kafe olan Misk’in kahvaltısına...

10. Ayrıca: La Boucherie’nin kabare gecelerini ve Fenix’in açılışını bekle, Morini’nin cumartesi partilerinde görün, Arnavutköy mekanlarını unutma, Room&Rumours’un DJ’li gecelerine ak, Ortaköy’deki Ruby’de eğlen, Boğaz hattında açılacak yeni mekanı takip et...

‘Rahat sevgili’ seviyoruz

Sıla ve Ahmet Kural peş peşe “birlik, beraberlik” pozları yayınladılar Instagram sayfalarında.

İkilinin tüm pozları rahat, neşeli, kasmayan türdendi.

Hani her dakikaları poz poz olan, santim santim duruşlarını çalışmış sevgililer vardır ya.

İşte onların özenilmiş diyarını görmektense Sıla ve Ahmet’in “sal gitsin” halleri gayet iyi geldi...

Ne güzellik yarışmasıymış

Birinci olanın 15 Temmuz’da korkunç bir tweet attığı ortaya çıkınca tacı geri alındı.

Dereceye giremeyen bir başkası ise “Allah belanızı versin” diye yarışmaya çemkirdi, sonra da “Ay o hesap benim değil” diye kendini temize çekmeye çalıştı.

Bu Miss Turkey ne olaylı bir yarışma oldu böyle!

Eskiden bu güzellik yarışmaları etliye sütlüye karışmazdı.

Güzellik yarışmalarını da kaybettik azizim!