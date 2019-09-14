Sokağa kadar taşan partiden notlar

Dünden devam... Çünkü İstanbul’un sosyal hayatı alev alev yanıyor. Bugün Lucca’daki Contemporary partisi, Les Benjamins’nin hızlı sanat atağı ve başka başka detaylar...
Contemporary İstanbul’un açılışı şerefine Lucca’da yapılan partinin kendisi de pekala bir güncel sanat eseri olabilirdi.
Dışarıda bir köşede
Derin Mermerci ve arkadaşları...
İçeride bir taraflarda Can Yaman ve onun karizması etrafında birikenler...
Contemporary’den çıkıp gelmiş yorgun sanat insanları, meraklılar...
Bilbao’daki Guggenheim Müzesi’nin yöneticileri ve koleksiyonerlerin bir arada olduğu yemek grubu...
Ayrıca Ece Sükan’lar, Ahu Yağtu’lar, Yasemin Allen’lar, sokaklara kadar taşanlar...
Haliyle ‘Game of
Thrones’ Can Yaman partinin bir süreliğine yıldızıydı.
Can Yaman’ın sürekli Lucca’ya takılıyor oluşunun sırrı, meğer evinin mekana çok yakın oluşuymuş.
Hayranları gayet Bebek’te kamp kurabilir yani...
Bu arada mekanın hemen dışında çok eski, hatta bazısı hurdaya dönmüş arabalar vardı.
Uzaktan görsen “Bir olay mı oldu?” dersin ama heyhat, o arabalar da sanat için oradaydı o gece.
Hani Lucca’nın önünde hep lüks otomobiller olur ya.
O havalı durumun tam tersi yaratılmak istenmişti...
CI fuarında bu eserleri mutlaka gör
◊ Server Demirtaş’ın muazzam incelikteki kinetik heykelini...
◊ Onur Hastürk’ün altınla işlediği, alt metni sonsuz, “Adem” adlı işini...
◊ Yaşam Şaşmazer’in nefis heykellerini...
◊ Ali Elmacı’nın “Yaralarımla Yaşıyorum” tablosunu...
◊ Under 1 Minute adlı nefis dijital işi...
◊ Soufiane Ababri’nin anarşist işlerini...
◊ Fırat Neziroğlu’nun Ahmet’ini...
◊ Burhan Kum’un, Cecilia Avendano’nun ve Sarkis’in tablolarını...
Mağazada bile sanat var
Bünyamin Aydın’ın Les Benjamins markasının Nişantaşı mağazasında ise sürpriz bir sergi gerçekleşti.
Adidas, KITH, Pharrell Williams, Usher gibi isimlerle çalışmış, en son Dior’la da bir işbirliği yapmış Amerikalı sanatçı Daniel Arsham’ın sergisi.
Mağazanın girişine kondurulan dev Bugs Bunny heykeliyle başlayan Arsham sergisindeki işlerin alt metni ise şu: Gelecekte (mesela 2080’de) bir arkeolojik kazı yapıldığını hayal edin.
İşte sergide yer alan, çoğu 80’ler ve 90’lara ait sembollerin heykelleri o kalıntılardan çıkmış olanlar...
Fikir pek tatlı.
Tanıdık bir sürü sembolün heykeline rastlamak da öyle:
Kasetler, 80’lere ait bir sırt çantası ve ayakkabılar...
Fethi Kamışlı, Mustafa Sandal, Cansu Ağar gibi isimlerin akın ettiği,
Arsham’ın da bizzat açılışında bulunduğu bu ilginç sergiyi
bir ara görün derim...
Lal Dedeoğlu’nun sürprizi
Contemporary’nin üst katına bu yıl da pop-up olarak Fenix açılmıştı.
Geçen sezon Fenix’le çalışmaya başlayan Lal Dedeoğlu’yla konuştum orada.
Etiler’deki Fenix’in sezonunu ekimin başında açıyormuş.
“Bir sürprizim olacak. Ama şimdi açıklayamam, sonra kopyalayıp aynısını yapıyorlar” dedi Lal.
Bakalım, bekleyip göreceğiz sürprizini.
Sokağa kadar taşan partiden notlar
Dünden devam... Çünkü İstanbul’un sosyal hayatı alev alev yanıyor. Bugün Lucca’daki Contemporary partisi, Les Benjamins’nin hızlı sanat atağı ve başka başka detaylar...
Contemporary İstanbul’un açılışı şerefine Lucca’da yapılan partinin kendisi de pekala bir güncel sanat eseri olabilirdi.
Dışarıda bir köşede
Derin Mermerci ve arkadaşları...
İçeride bir taraflarda Can Yaman ve onun karizması etrafında birikenler...
Contemporary’den çıkıp gelmiş yorgun sanat insanları, meraklılar...
Bilbao’daki Guggenheim Müzesi’nin yöneticileri ve koleksiyonerlerin bir arada olduğu yemek grubu...
Ayrıca Ece Sükan’lar, Ahu Yağtu’lar, Yasemin Allen’lar, sokaklara kadar taşanlar...
Haliyle ‘Game of
Thrones’ Can Yaman partinin bir süreliğine yıldızıydı.
Can Yaman’ın sürekli Lucca’ya takılıyor oluşunun sırrı, meğer evinin mekana çok yakın oluşuymuş.
Hayranları gayet Bebek’te kamp kurabilir yani...
Bu arada mekanın hemen dışında çok eski, hatta bazısı hurdaya dönmüş arabalar vardı.
Uzaktan görsen “Bir olay mı oldu?” dersin ama heyhat, o arabalar da sanat için oradaydı o gece.
Hani Lucca’nın önünde hep lüks otomobiller olur ya.
O havalı durumun tam tersi yaratılmak istenmişti...
CI fuarında bu eserleri mutlaka gör
◊ Server Demirtaş’ın muazzam incelikteki kinetik heykelini...
◊ Onur Hastürk’ün altınla işlediği, alt metni sonsuz, “Adem” adlı işini...
◊ Yaşam Şaşmazer’in nefis heykellerini...
◊ Ali Elmacı’nın “Yaralarımla Yaşıyorum” tablosunu...
◊ Under 1 Minute adlı nefis dijital işi...
◊ Soufiane Ababri’nin anarşist işlerini...
◊ Fırat Neziroğlu’nun Ahmet’ini...
◊ Burhan Kum’un, Cecilia Avendano’nun ve Sarkis’in tablolarını...
Mağazada bile sanat var
Bünyamin Aydın’ın Les Benjamins markasının Nişantaşı mağazasında ise sürpriz bir sergi gerçekleşti.
Adidas, KITH, Pharrell Williams, Usher gibi isimlerle çalışmış, en son Dior’la da bir işbirliği yapmış Amerikalı sanatçı Daniel Arsham’ın sergisi.
Mağazanın girişine kondurulan dev Bugs Bunny heykeliyle başlayan Arsham sergisindeki işlerin alt metni ise şu: Gelecekte (mesela 2080’de) bir arkeolojik kazı yapıldığını hayal edin.
İşte sergide yer alan, çoğu 80’ler ve 90’lara ait sembollerin heykelleri o kalıntılardan çıkmış olanlar...
Fikir pek tatlı.
Tanıdık bir sürü sembolün heykeline rastlamak da öyle:
Kasetler, 80’lere ait bir sırt çantası ve ayakkabılar...
Fethi Kamışlı, Mustafa Sandal, Cansu Ağar gibi isimlerin akın ettiği,
Arsham’ın da bizzat açılışında bulunduğu bu ilginç sergiyi
bir ara görün derim...
Lal Dedeoğlu’nun sürprizi
Contemporary’nin üst katına bu yıl da pop-up olarak Fenix açılmıştı.
Geçen sezon Fenix’le çalışmaya başlayan Lal Dedeoğlu’yla konuştum orada.
Etiler’deki Fenix’in sezonunu ekimin başında açıyormuş.
“Bir sürprizim olacak. Ama şimdi açıklayamam, sonra kopyalayıp aynısını yapıyorlar” dedi Lal.
Bakalım, bekleyip göreceğiz sürprizini.