Sizin düğününüz hangisi?

Bir tarafta: Ebru Gündeş’le Tarkan’ın aynı sahnede buluştuğu...
Parıltılı/pahalı kıyafetlerin, ultra bir rüküşlüğün (bakınız en dile dolanan: Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu) über bir şekilde kol gezdiği...
Her şeyin konsept, her şeyin çılgınca görkemli ve fazla olduğu...
Cep telefonlarının saniyede bir video kaydettiği...
Bir gösterişli düğün gözümüzün önünden akıp geçti.
Diğer tarafta ise öyle bir düğün haberi geldi ki şaşırtıcıydı.
Oyuncu Şilan Makal ile GS’lı futbolcu Şener Özbayraklı’nın düğün haberi...
Çift önümüzdeki yaz Artvin Borçka’da bir kır düğünü ile evleniyormuş.
Şilan Makal’ın düğüne katılacak davetlilerden tek bir isteği varmış:
Kendileri için anlamı olan bir kitabı düğüne getirmeleri.
Toplanacak kitaplar daha sonra Artvin’in köy okullarına dağıtılacakmış.
Herkes kendi kafasına/vizyonuna ve bütçesine göre bir düğün yapar elbet, kimse karışmaz.
Ama herkesin gözü önündeki bu iki farklı dünya düğünleriyle ilgili tarafım net:
Hiç tanımadığım Şilan ve Şener çiftinin gelecek yaz gerçekleşecek düğünü.
Çünkü sade, çünkü doğal, çünkü temiz hava barındıracağı kesin.
Çünkü dünya her alanda fazlalıklardan arınıyor, basitliğin içindeki şıklığa dönüş başladı çoktan.
Zehra Dietrich
Ebru Gündeş ve Tarkan’lı, modacı Gülnur Güneş’in düğününde bence en dikkati çekici ve tüm davetlilere çaktırmadan ‘nanik’ yapan tarz Zehra Çilingiroğlu’nun aykırı tarzıydı.
Marlene Dietrich’i anımsatan tarzını bir de onun gibi şapkayla tamamlasa aslında her şey tam olacakmış.
Ama bu haliyle bile Zehra Çilingiroğlu olmuş.
Eğer bu çizgide devam ederse genç bir ikon adayıyla karşı karşıyayız.
Yine mi
Yaşananlara dışarıdan bakarak biri olarak soruyorum:
Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin neden sürekli tatsız hadiselerin kahramanı oluyor?
Önce Arda Turan şimdi de Demet Akalın hediye olayı...
Dışarıdan bakınca “kim haklı kim haksız”la ilgilenmiyor çünkü insanlar.
Sadece “yine mi” algısı oluşuyor.
Çözüm belli
Herkes yine Şeyma Subaşı’nı konuşuyor.
Bu kez özel hayatı değil, Bebek’teki mekanı dolayısıyla.
Söylentiler malum:
Mekanın birinci yaş günü partisine çevresindeki ünlülerden kimse gitmemiş...
Kirası çok olduğundan ve Acun artık kirayı ödemeyeceği için mekan yakında kapanabilirmiş...
Aslında tüm bunların çözümü belli:
Şeyma’nın mekanıyla daha çok ilgilenmesi.
Mekanına sadece fotoğraf çektirmek için gitmesi değil, saatlerce/günlerce oranın havasını soluması...
Sizin düğününüz hangisi?
Bir tarafta: Ebru Gündeş’le Tarkan’ın aynı sahnede buluştuğu...
Parıltılı/pahalı kıyafetlerin, ultra bir rüküşlüğün (bakınız en dile dolanan: Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu) über bir şekilde kol gezdiği...
Her şeyin konsept, her şeyin çılgınca görkemli ve fazla olduğu...
Cep telefonlarının saniyede bir video kaydettiği...
Bir gösterişli düğün gözümüzün önünden akıp geçti.
Diğer tarafta ise öyle bir düğün haberi geldi ki şaşırtıcıydı.
Oyuncu Şilan Makal ile GS’lı futbolcu Şener Özbayraklı’nın düğün haberi...
Çift önümüzdeki yaz Artvin Borçka’da bir kır düğünü ile evleniyormuş.
Şilan Makal’ın düğüne katılacak davetlilerden tek bir isteği varmış:
Kendileri için anlamı olan bir kitabı düğüne getirmeleri.
Toplanacak kitaplar daha sonra Artvin’in köy okullarına dağıtılacakmış.
Herkes kendi kafasına/vizyonuna ve bütçesine göre bir düğün yapar elbet, kimse karışmaz.
Ama herkesin gözü önündeki bu iki farklı dünya düğünleriyle ilgili tarafım net:
Hiç tanımadığım Şilan ve Şener çiftinin gelecek yaz gerçekleşecek düğünü.
Çünkü sade, çünkü doğal, çünkü temiz hava barındıracağı kesin.
Çünkü dünya her alanda fazlalıklardan arınıyor, basitliğin içindeki şıklığa dönüş başladı çoktan.
Zehra Dietrich
Ebru Gündeş ve Tarkan’lı, modacı Gülnur Güneş’in düğününde bence en dikkati çekici ve tüm davetlilere çaktırmadan ‘nanik’ yapan tarz Zehra Çilingiroğlu’nun aykırı tarzıydı.
Marlene Dietrich’i anımsatan tarzını bir de onun gibi şapkayla tamamlasa aslında her şey tam olacakmış.
Ama bu haliyle bile Zehra Çilingiroğlu olmuş.
Eğer bu çizgide devam ederse genç bir ikon adayıyla karşı karşıyayız.
Yine mi
Yaşananlara dışarıdan bakarak biri olarak soruyorum:
Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin neden sürekli tatsız hadiselerin kahramanı oluyor?
Önce Arda Turan şimdi de Demet Akalın hediye olayı...
Dışarıdan bakınca “kim haklı kim haksız”la ilgilenmiyor çünkü insanlar.
Sadece “yine mi” algısı oluşuyor.
Çözüm belli
Herkes yine Şeyma Subaşı’nı konuşuyor.
Bu kez özel hayatı değil, Bebek’teki mekanı dolayısıyla.
Söylentiler malum:
Mekanın birinci yaş günü partisine çevresindeki ünlülerden kimse gitmemiş...
Kirası çok olduğundan ve Acun artık kirayı ödemeyeceği için mekan yakında kapanabilirmiş...
Aslında tüm bunların çözümü belli:
Şeyma’nın mekanıyla daha çok ilgilenmesi.
Mekanına sadece fotoğraf çektirmek için gitmesi değil, saatlerce/günlerce oranın havasını soluması...