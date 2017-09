Şeymacun düğününde damat geri plandaydı

Sonuçta herkes Şeyma’nın videoları sayesinde St. Tropez’deki düğüne gitmiş kadar oldu.

E madem canlı yayın yapıldı, düğünün her detayı kamuoyuna açılıp saçıldı, o zaman bir düğün raporu yapılsın:

◊ Ben takip etmekten yoruldum ama Şeyma’nın nikahta, düğünde, düğün partisinde giydiği tüm kıyafetler şıktı, güzeldi.

Sanki iki günlük bu düğün programı o elbiseler sergilensin diye yapılmış gibiydi. Hani düğün bir hafta sürse Şeyma her günün sabah-öğle-akşamına ayrı bir kıyafet bulur giyerdi. O derece azimliydi yani.

◊ Bir başka yorucu nokta özel uçaktan in helikoptere bin, ondan in tekrar bir başkasına bin olayıydı. Ama bu da özel olarak tasarlanmıştı sanki.

Bir TV programı misali:

“Nasıl evlendik?” adlı bir reality show programını izlercesine, her anı sakız gibi uzatılmış, bile isteye en lüks detaylara boğulmuş bu düğünü pembe dizi kıvamında dikizlemeye doyulamasın istenmişti. Nitekim öyle oldu da...

◊ “Brangelina”ya özenerek oluşturulmuş meşhur hashtag “Şeymacun” birçok kişi tarafından beğenilmedi. Evet, cidden olmamıştı.

◊ Şeyma Subaşı gitmeden evvel Contemporary sularındayken söylemişti, “Olayı biraz Şeyma ‘event’ine çevirdim” diye. Gerçekten de dediğini yaptı. Her şey onun için düşünülmüş, yapılmış gibiydi. Damat bey hayli geri planda kaldı.

◊ DJ Solomun’un düğün partisinde çalması ise özellikle DJ camiasında olay oldu. “Adamım bunu nasıl yapar?” diye üzüntüden kıvranan DJ bile gördüm.

Niye çalmasın ki, ben de onu anlamadım. Çok cazip bir teklif aldığı belli.

◊ Sonuç olarak düğün bitti, şimdi “Sırada ne var? Ne izleyeceğiz? Düğünün tekrarı olacak mı? Kaçıranlar ne yapsın?” gibi sorular uçuşuyor Survivor zihinlerde, bilinsin istedim.

“Esmer”in esas sevgilisi

Ceylan Ertem’in son videosu Esmer, sürprizli bir şekilde sona eriyor.

Video boyunca görünen esmer delikanlı sonunda asıl sevgisiliyle boy gösteriyor:

Bir başka esmer delikanlıyla.

Asıl sevgiliyi Ceylan Ertem’e fısıldayan ise esmer delikanlıyı zamanında gönlüne düşürmüş bir başka kadın oluyor. Bu bilgiyi Ceylan’a o iletiyor.

Topu topu dört-beş saniyelik ve “kör gözüm parmağına” olmayan bu görüntülerden sonra klibin yönetmeni Umut Eker’e sordum, “Gerçekten bunu mu söylemek istedin klipte?” diye.

“Evet” dedi Umut.

Bu arada videonun bu finali laf olsun diye yapılmış değil.

Sıla’nın sözlerini yazdığı şarkıdan ilham alınmış elbette:

“Şöyle uzunca boylu yağız bir delikanlı, kara kaşlı kara gözlü, kalbi kendinden de esmer, kandırmacaymış meğer.”

Şehirde en son ne oldu

◊ Nişantaşı Atiye Sokak’ın köşesine yeni bir mekan açıldı, adı The Muse.

◊ Gümüşsuyu’ndaki Topaz’ın adı ve kimliği değişiyor: Rana adında bir modern meyhane oluyor.

◊ Hazine’nin canlı müzik geceleri başlamış. Çarşamba gecesi gittiğimde Özay Bakır sahnedeydi.

◊ Salı gecesi Gizli Kalsın’ın gizli solisti Defne Samyeli’ydi. Samyeli performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

◊ Nişantaşı’ndaki Room&Rumours önce dükkanıyla sezon açılışını yaptı, değişen restoran ve menüsüyle de bugünden itibaren huzurda olacakmış.