Sevgiliden ayrı bir aylık tatil ayrılık sebebi mi

Çünkü bir ay sevgilinden ayrı kalmayı göze alıyorsan o iş bitmiştir.

Ya da uzatmaları oynuyorsundur, biraz düşünmek ve kendine vakit ayırmak için uzaklaşmışsındır.

Kimine göre ise hiç de ayrılık sebebi değil.

Çünkü sevgiliyle sürekli yan yana, mıç mıç vaziyette olmak bir süre sonra ilişkinin yangınını söndürür. Arada bir böyle birbirinden uzaklaşmak iyidir, soluk aldırır, yenilenmeyi sağlar...

Bu sorunun gündeme gelmesini sağlayan tabii ki ünlü bir şahsiyet: Barış Arduç.

Bir aylık Tayland seyahatinden daha yeni İstanbul’a döndü Barış.

Haliyle kameralar onun üzerindeydi, “Gupse’yle ayrıldınız mı?” diye.

İşin aslı şu ki, Barış Arduç’la Gupse Özay en başından beri birbirlerine yakıştırılmadı.

Ayrılmaları hep dört gözle beklendi.

Bir aylık tatil de yeterli bir ayrılık nedeni olarak görüldü.

Ama bana sorarsanız Barış şahane bir şey yapmış.

Artık orada boks eğitimi mi aldı aylak aylak kumsallarda mı gezindi bilemem, ama Tayland’ın ruha iyi gelen bir tarafı vardır, gidenler bilir.

Bir haftalığına diye gidersin, bir bakmışsın bir ay olmuş.

O yüzden Barış’ı anlıyorum, iyi ki gitmiş!





Şehir Atlası

◊ NİŞANTAŞI’NIN YENİSİ

Topağacı’nın yeni mekanlarından biri Dio.

Dışarıdan pek öyle görünmüyor, ama yemeği hayli iddialı ve kalburüstü restoranlarla yarışır nitelikte. Ege otlarıyla çeşitlendirdikleri başlangıçlarını da patlıcanlı levreklerini de sevdim.

Eskiden Moro’nun olduğu yere konuşlanan Dio’nun dekorasyonu ise dağ evi havasında. Şöminesi, ağaç kabuğu duvarıyla filan...

Her mekanda görmeye alışık olduğumuz Sedef Gali tablolarından burada da var.

Yemeği kadar mekanın kimliği de oturursa Dio uzun soluklu olabilir.

◊ ALLIS’İN YENİ KARARI

Soho House’un otel kısmının altındaki Allis’e üye olmayan herkes girebiliyor.

Nefis bahçesi ve açık büfe yemekleriyle Allis hayli gözde.

Ama artık Allis’e de dışarıdan gelen herkes alınmayacakmış.

Seçici olmaya karar vermişler. Üyelerin isteğiyle bu kararın alındığı söyleniyor.

Bu arada kulübün terası da haftaya çarşamba bir partiyle açılıyormuş.

Sürpriz bir şarkıcı partide sahne alabilirmiş.

◊ ORALARDA ÇALDIYSA TAMAMDIR

Burning Man festivali, Tulum ve Mykonos Scorpios’ta çalmış DJ’leri getirmek şu sıra İstanbul popüler mekanları için en revaçta olan şey.

Çünkü bu DJ’leri dinlemek için gelen genç bir kitle var.

Nişantaşı Must da bu gece yapacağı bahara merhaba partisinde tüm bu saydığım yerlerde çalmış DJ Lica’yı setin başına geçiriyor. Meraklısı kaçırmasın.

◊ BAYLAN ONA EMANET

Bir süre yeme içme sektörüne uzak duran Aliye Turagay Bebek’teki Baylan’la yeniden sahalara döndü. Cumhuriyet’le yaşıt bu tarihi mekanın menüsünü yenileyip daha dinamik bir forma sokacağı söyleniyor Turagay’ın.

Yıllar ona da yaramadı

İnternetin en hain haber biçimlerinden biri bu:

“Yıllar ona da yaramadı, o eski halinden eser yok” başlıklı haberler.

Yılların yaramadığı söylenilen o ünlünün bir eski (formda) bir de şimdiki halinin (bakımsız) fotoğrafı galeri galeri diziliyor ve oradan gaz veriliyor okura.

Yılların yaramadığına o an kim, nasıl, neye göre karar veriyor; orası muamma.

Nasıl bir kriter var acaba?