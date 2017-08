‘Sen Olsan Bari’ hadisesi

En çok da şarkıda kullanılan bir “loop”un, bir başka deyişle motif melodinin internet üzerinden satın alınıp şarkıya kondurulduğu söyleniyor (Capsun ProAudio’nun ‘sample’larından biri).

Aslında bu yeni bir şey değil müzik dünyasında.

Sadece bizde değil, yurtdışında da aranjörler zaman zaman internette legal olarak satılan bu “sample”lara başvuruyor.

Sen Olsan Bari’nin düzenlemesini yapan Ozan Çolakoğlu daha önce de böyle bir konuyla gündeme gelmişti.

Tarkan’ın Cuppa şarkısı vesilesiyle.

30 ağustos 2016 tarihli yazıda şöyle yazmışım:

“Cuppa müzik sektöründe yeniden konuşulmaya başlandı.

Bu kez şarkının girişinde kullanılan melodinin 2013’te yayınlanmış Whistle Bounce şarkısından direkt alındığı söyleniyordu.

Whistle Bounce, Avustralyalı DJ Uberjak’d’nin şarkısı.

Hakikaten peş peşe dinlediğinizde iki şarkının da giriş motifi, yani “loop”u tamamen aynı.

Ozan Çolakoğlu’na ulaştım ve durumu aydınlattı.

Meğer bu melodi internette satılan “sample” melodilerden biriymiş.

Ozan da Vengeance Trap Essentials Vol1 adlı CD’den satın almış.

‘Daha önce kullanıldığını bilmiyordum’ diye ekledi Ozan.

Cuppa’nın demosunu yaparken bunu kullanmış ve beğenilince de kalmış bu giriş motifi.”

MANASI YOK

Kısacası Sen Olsan Bari şarkısına yüklenmenin bir manası yok.

Dinlediğimiz birçok pop şarkısında bu tarz hazır motif melodiler var, farkında değiliz.

Sadece bunların önceden bir şarkıda kullanıp kullanılmadığını kestirmek zor.

Bodrum’da en son ne oldu

◊ Xuma Village geçen hafta sonu Mikonos’taki meşhur Scorpios’un şubesi gibiydi. İki günlük Vakkorama Powerful Festivali sebebiyle kurulan gündüz sahnesinin ve çalan DJ’lerin etnik-bohem tarzı fazlasıyla Scorpios ortamına göz kırpıyordu.

Sonuç? Bir başka Bodrum’u yaşamış olduk, şık bir deneyimdi, gayet iyi oldu.

Devamının gelmesi ama sahnenin durmadan plajın başka alanlarına taşınıp durmaması dileğiyle...

◊ Yalıkavak’a gitmek İstanbul’a gitmek bir şey.

Özellikle hafta sonu marinadan çıkıştaki trafik, aşırı süslü hanımların-beylerin bir an önce mekanlara ulaşma telaşı ve yer yer burnunuza gelen kanalizasyon kokusu çok İstanbul, çok kaos.

Marina mekanlarından Fenix geçen sezon gibi.

Kalabalığı had safhada, “Aa sen de mi buradasın?” şeklindeki tanıdık muhabbeti dakikada bir, yanından geçerken birinin sana çarpması 4.2 şiddetinde.

Yalıkavak’ın bir diğer popüler mekanı Hazine’de ise başrol canlı müziğin. Benim gittiğim cumartesi gecesi Özay Bakır sahnedeydi.

Özay’ın repertuvarı şahane.

90’lar popundan giriyor 2000’lerden çıkıyor.

Enerjik ve eğlendiriyor.

◊ Bir gece Mandarin içindeki restoranlardan birine, Kurochan by Ioki’ye gittim. Suşiler Ioki’nin İstanbul şubesi gibi, gayet iyi. Ama fiyatlar Euro üzerinden.

“Neden böyle? Burası Türkiye değil mi?” diye sordum Ioki’cilere.

Tüm Mandarin mekanlarında bu sezon genel kaide buymuş. Daha çok yabancı turist düşünülerek, yurtdışı merkezin aldığı global bir kararmış bu.

O zaman menünün altına bakmadan coşup masayı donatacak bizimkileri uyarayım bari.

Popüler Mekan Top 5

İSTANBUL

1. Lucca

Neden? Güneyden gelen ilk orada sosyalleşiyor.

2. Ruby

Neden? Ali Ünal’ın Reina’dan sonraki ilk adımı olduğu için.

3. Teras Emirgan&Gizli Kalsın

Neden? Geçen hafta Çağatay Ulusoy’dan Meltem Cumbul’a ve Tuba Ünsal’a kadar tüm ünlüler oraya aktığı için.

4. Klein Garten

Neden? Dans edecek en adamakıllı yer olduğu için.

5. Backyard

Neden? Bahçesindeki sosyalleşme vesilesiyle.

BODRUM

1. Xuma Village

Neden? Denizi değil, partisi/festivali ve yemeği iyi diye.

2. Sail Loft

Neden? Jabbar’ın çıktığı gecenin popülerliği yeter.

3. Hazine

Neden? “Canlı müzik candır” felsefesi dolayısıyla.

4. Fenix

Neden? İlla ki gecenin bir noktasında rotada var.

5. Maça Kızı

Neden? Tekneciler için buranın happy hour’u hâlâ vazgeçilmez.

ALAÇATI

1. Before Sunset

Neden? Genç kızların “Varoşsun!” kavgasıyla olsun, coşkun kitlesiyle olsun; hep dillerde diye.

2. Madeo/Dusk

Neden? Mahmut Orhan’lı pazarı, sabaha dek süren Dusk’ı sebebiyle.

3. Single Fin

Neden? En iyi gece yarısı mekanı olduğu için.

4. Yek

Neden? Köyün kalabalığından kaçan kaliteli bir grubun barında toplanması nedeniyle.

5. Köyün Delisi

Neden? Zeynep Bastık performanslarına başladı başlayalı...