Şehirde yükselenler

◊ SPORDA: Yeni nesil boks dersi denilen Smash-boxing. Olay şu: Toplu halde boks antrenmanı yapılıyor. Su dolu boks torbalarıyla. Her bir antrenman 10 raunt sürüyor, ona göre!
◊ EĞLENCEDE: Nişantaşı’nın yeni barı Müştemilat.
Gece 12’den sonra kapılarını açıyor.
Sahnesinde hep yeni isimler var.
◊ YEMEKTE: Armutlu’da açılan Steakroom.
Hem burgerleri hem de dizi oyuncularının (misal: Çağatay Ulusoy) sık sık buraya uğraması nedeniyle en hip noktalardan biri son haftalarda.
Trilye İstanbul’a çok havalı geliyor
Ankara’nın meşhur balıkçısı Trilye’nin İstanbul’da bir şube açma planı uzun süredir beri beri vardı.
Hatta mekanın sahibi Süreyya Üzmez röportajlarında sık sık bu hayalinden bahsediyordu.
Duyduğum o ki, bu yıl içinde Trilye kesin olarak açılıyor.
Bebek’te, Poseidon’un yerine.
Poseidon’un bulunduğu binanın eski tarihi formuna kavuşturulmasının ardından yaz başında Trilye kapılarını açmış olacak.
Bu pazar sürpriz bir açılış
Klein’cılar bu pazar Karaköy’deki Colonie’nin yerine Vor Klein’ı açıyor.
Yemek servisinin de olacağı Vor
Klein’da (Almanca “Klein öncesi” anlamında) bar eğlencesi de olacakmış.
Hepimiz gerginiz Birkan
Çok sevdiğim bir aile dizisi This Is Us.
Ama bildik toz pembe aile dizilerinden değil.
Hayatı tüm yönleriyle ele alan bir dizi.
Hayal kırıklıkları, kırgınlıkları ve tabii farklılıklarıyla...
Şubatta bu dizinin yerli versiyonu ekrana geliyor.
Birkan Sokullu da oyuncularından biri.
Some Men dergisine şöyle demiş Sokullu: “Dünyada ilk kez Türkiye’de uyarlaması yapılacak.
Hazırlık aşamasında yoğun bir çalışma sürecine girdim.
O dönem gerçekten üzerimde bir gerginlik hissettim.”
Aslında izleyici olarak biz de gerginiz Birkan.
O güzelim dizi bize uyarlanırken umarım tüm farklılıklarıyla beraber ekrana gelir, törpülenmez.
THY neden yok
Havacılık haberlerine
ilgi duyanların ilgiyle takip ettiği sitelerden biridir airlineratings.com.
En son güvenli havayolları şirketleri diye bir liste yayınladılar.
20 maddelik listede neredeyse bildiğimiz tüm havayolu
şirketleri var.
British, KLM, Singapore, Qatar, Lufthansa, Emirates, American Airlines, hatta Swiss...
Listede THY’nin olmaması bana tuhaf geldi.
Elbette sübjektif bir listede THY’nin olmaması onun güvenli olmadığı anlamına gelmiyor.
Ama onca havayolu sıralayıp THY’ye yer verilmemesi de garip.
Şehirde yükselenler
.
◊ SPORDA: Yeni nesil boks dersi denilen Smash-boxing. Olay şu: Toplu halde boks antrenmanı yapılıyor. Su dolu boks torbalarıyla. Her bir antrenman 10 raunt sürüyor, ona göre!
◊ EĞLENCEDE: Nişantaşı’nın yeni barı Müştemilat.
Gece 12’den sonra kapılarını açıyor.
Sahnesinde hep yeni isimler var.
◊ YEMEKTE: Armutlu’da açılan Steakroom.
Hem burgerleri hem de dizi oyuncularının (misal: Çağatay Ulusoy) sık sık buraya uğraması nedeniyle en hip noktalardan biri son haftalarda.
Trilye İstanbul’a çok havalı geliyor
Ankara’nın meşhur balıkçısı Trilye’nin İstanbul’da bir şube açma planı uzun süredir beri beri vardı.
Hatta mekanın sahibi Süreyya Üzmez röportajlarında sık sık bu hayalinden bahsediyordu.
Duyduğum o ki, bu yıl içinde Trilye kesin olarak açılıyor.
Bebek’te, Poseidon’un yerine.
Poseidon’un bulunduğu binanın eski tarihi formuna kavuşturulmasının ardından yaz başında Trilye kapılarını açmış olacak.
Bu pazar sürpriz bir açılış
Klein’cılar bu pazar Karaköy’deki Colonie’nin yerine Vor Klein’ı açıyor.
Yemek servisinin de olacağı Vor
Klein’da (Almanca “Klein öncesi” anlamında) bar eğlencesi de olacakmış.
Hepimiz gerginiz Birkan
Çok sevdiğim bir aile dizisi This Is Us.
Ama bildik toz pembe aile dizilerinden değil.
Hayatı tüm yönleriyle ele alan bir dizi.
Hayal kırıklıkları, kırgınlıkları ve tabii farklılıklarıyla...
Şubatta bu dizinin yerli versiyonu ekrana geliyor.
Birkan Sokullu da oyuncularından biri.
Some Men dergisine şöyle demiş Sokullu: “Dünyada ilk kez Türkiye’de uyarlaması yapılacak.
Hazırlık aşamasında yoğun bir çalışma sürecine girdim.
O dönem gerçekten üzerimde bir gerginlik hissettim.”
Aslında izleyici olarak biz de gerginiz Birkan.
O güzelim dizi bize uyarlanırken umarım tüm farklılıklarıyla beraber ekrana gelir, törpülenmez.
THY neden yok
Havacılık haberlerine
ilgi duyanların ilgiyle takip ettiği sitelerden biridir airlineratings.com.
En son güvenli havayolları şirketleri diye bir liste yayınladılar.
20 maddelik listede neredeyse bildiğimiz tüm havayolu
şirketleri var.
British, KLM, Singapore, Qatar, Lufthansa, Emirates, American Airlines, hatta Swiss...
Listede THY’nin olmaması bana tuhaf geldi.
Elbette sübjektif bir listede THY’nin olmaması onun güvenli olmadığı anlamına gelmiyor.
Ama onca havayolu sıralayıp THY’ye yer verilmemesi de garip.