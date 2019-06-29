Şehirde en son ne oldu

İstanbul’dan “güneylere” hâlâ göç gerçekleşmiş değil. Bu yüzden her mekan hâlâ kalabalık, hâlâ enerjik. İşte son günlerde şehrin farklı semtlerde bizzat görüp yaşadıklarım: Yani mekanlar, insanlar, üstüne bir de sıcak havalar...
BEYOĞLU
İlk durak Tepebaşı... Klein’cıların yazlık mekanı Garten’e çıkmadan önce Loco de Pera’ya bakınıyorum. Bir dönemin Nu Pera’sını anımsatıyor, gayet şık.
Klein Garten ise geçen yaz olduğu formatta: Kilimler, hasırlar, Tibet’i anımsatan rengarenk dua bayrakları... Etnik bohem detaylar tavan.
Sahnede sadece salı gecelerine özel Esma Er sahnede. Yoksa burada normalde her gece canlı müzik filan yok. Bildiğimiz house dalgalanmaları mevcut.
Bir başka gün Soho House’un otel terasındayım. Havuz açılmış. Gün batımına çeyrek kala ortamda tamamen yabancılar var. Etraftaki çirkin birkaç binaya bakmayıp direkt ufka dönerseniz sanki New York, sanki Londra Soho House filan gibi...
Algıda şaşkınlık hali.
Soho’nun iki adım ötesinde, İKSV binasının tepesindeki Monkey ise artık bir gün batımı barı. Olaylar 18.00 gibi başlıyor, sonra giderek hareketleniyor.
NİŞANTAŞI
Bir sabah Topağacı’ndaki Borderline’dayım. Buranın “kendi yumurtanı kendin hazırla” tavrını beğeniyorum. Seçenekleri işaretleyip bırakıyorsun. Sürprize yer yok...
Akşamüstü Nişantaşı’nın en hareketli iki mekanı ise belli: Must ve Spago.
Açıkhava konserleri öncesi Must’a uğrayan çok.
Konser çıkışı sonrası da Must’ın Müştemilat’ına.
Spago’da ise geçtiğimiz akşam Yellow Carnaval adlı mini bir parti gerçekleşti.
Bol şampanyalı...
Mekanın öteki ucundaki dev barın ise iki türlü manzarası var.
Biri Boğaz’a doğru bakıyor, nefis.
Diğeri ise özel gruplar için ayrılmış yemek odasına. İşte o manzara biraz sıkıcı...
BOĞAZ TARAFI
Kuruçeşme’deki Oligark’a yavaş yavaş alışılıyor.
Eğlencesinden önce restoranları oturdu gibi. Açık ara Ringa ve Ali Ocakbaşı favori...
Alaf halen popülerliğini sürdürüyor. Şef Murat Deniz Temel’in yemeklerini merak eden çok. Terasında yer bulunursa yemekler daha da güzel oluyor tabii.
La Boom’un yazlığı Teras Emirgan’a dizi yapımcısı, oyuncusu yine akın ediyor, ama salı gecesi onlardan daha farklı bir kitle de vardı.
Uzun süredir gitmediğim Gizli Kalsın’ın yıldızı ise “Türkiye’nin Kendall Jenner”ı Deren Talu’ydu tabii...
Kendini ifade edemeyenlerde bugün...
Hamdi Alkan-Selen Görgüzel Alkan çifti önce “Cenaze fotoğraflarını aile arşivimiz için çekiyoruz” dedi ve “Bu nasıl koleksiyonerlik?” tartışması başladı.
Sonra da, “İlerleyen zamanlarda yapmayı düşündükleri Enis Fosforoğlu belgeseli için” tabut başında cep telefonu pozu verdiklerini açıkladılar.
Bir öyle bir böyle yani.
Kendini ifade edememek ya da türlü bahaneler uydurmak tam da bu olsa gerek...
Bugünlerde konuşulan 5 yeni nesil
◊ Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu.
◊ Performanslarıyla coşturan rap’çi Ben Fero.
◊ Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül.
◊ Özcan Deniz’den boşanan Feyza Aktan.
◊ “Felaket” şarkısını Ezhel’den daha iyi yorumlayan ve ekim ayında Harbiye Açıkhava’da konser vermeye hazırlanan Zeynep Bastık.
Şehirde en son ne oldu
İstanbul’dan “güneylere” hâlâ göç gerçekleşmiş değil. Bu yüzden her mekan hâlâ kalabalık, hâlâ enerjik. İşte son günlerde şehrin farklı semtlerde bizzat görüp yaşadıklarım: Yani mekanlar, insanlar, üstüne bir de sıcak havalar...
BEYOĞLU
İlk durak Tepebaşı... Klein’cıların yazlık mekanı Garten’e çıkmadan önce Loco de Pera’ya bakınıyorum. Bir dönemin Nu Pera’sını anımsatıyor, gayet şık.
Klein Garten ise geçen yaz olduğu formatta: Kilimler, hasırlar, Tibet’i anımsatan rengarenk dua bayrakları... Etnik bohem detaylar tavan.
Sahnede sadece salı gecelerine özel Esma Er sahnede. Yoksa burada normalde her gece canlı müzik filan yok. Bildiğimiz house dalgalanmaları mevcut.
Bir başka gün Soho House’un otel terasındayım. Havuz açılmış. Gün batımına çeyrek kala ortamda tamamen yabancılar var. Etraftaki çirkin birkaç binaya bakmayıp direkt ufka dönerseniz sanki New York, sanki Londra Soho House filan gibi...
Algıda şaşkınlık hali.
Soho’nun iki adım ötesinde, İKSV binasının tepesindeki Monkey ise artık bir gün batımı barı. Olaylar 18.00 gibi başlıyor, sonra giderek hareketleniyor.
NİŞANTAŞI
Bir sabah Topağacı’ndaki Borderline’dayım. Buranın “kendi yumurtanı kendin hazırla” tavrını beğeniyorum. Seçenekleri işaretleyip bırakıyorsun. Sürprize yer yok...
Akşamüstü Nişantaşı’nın en hareketli iki mekanı ise belli: Must ve Spago.
Açıkhava konserleri öncesi Must’a uğrayan çok.
Konser çıkışı sonrası da Must’ın Müştemilat’ına.
Spago’da ise geçtiğimiz akşam Yellow Carnaval adlı mini bir parti gerçekleşti.
Bol şampanyalı...
Mekanın öteki ucundaki dev barın ise iki türlü manzarası var.
Biri Boğaz’a doğru bakıyor, nefis.
Diğeri ise özel gruplar için ayrılmış yemek odasına. İşte o manzara biraz sıkıcı...
BOĞAZ TARAFI
Kuruçeşme’deki Oligark’a yavaş yavaş alışılıyor.
Eğlencesinden önce restoranları oturdu gibi. Açık ara Ringa ve Ali Ocakbaşı favori...
Alaf halen popülerliğini sürdürüyor. Şef Murat Deniz Temel’in yemeklerini merak eden çok. Terasında yer bulunursa yemekler daha da güzel oluyor tabii.
La Boom’un yazlığı Teras Emirgan’a dizi yapımcısı, oyuncusu yine akın ediyor, ama salı gecesi onlardan daha farklı bir kitle de vardı.
Uzun süredir gitmediğim Gizli Kalsın’ın yıldızı ise “Türkiye’nin Kendall Jenner”ı Deren Talu’ydu tabii...
Kendini ifade edemeyenlerde bugün...
Hamdi Alkan-Selen Görgüzel Alkan çifti önce “Cenaze fotoğraflarını aile arşivimiz için çekiyoruz” dedi ve “Bu nasıl koleksiyonerlik?” tartışması başladı.
Sonra da, “İlerleyen zamanlarda yapmayı düşündükleri Enis Fosforoğlu belgeseli için” tabut başında cep telefonu pozu verdiklerini açıkladılar.
Bir öyle bir böyle yani.
Kendini ifade edememek ya da türlü bahaneler uydurmak tam da bu olsa gerek...
Bugünlerde konuşulan 5 yeni nesil
◊ Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu.
◊ Performanslarıyla coşturan rap’çi Ben Fero.
◊ Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül.
◊ Özcan Deniz’den boşanan Feyza Aktan.
◊ “Felaket” şarkısını Ezhel’den daha iyi yorumlayan ve ekim ayında Harbiye Açıkhava’da konser vermeye hazırlanan Zeynep Bastık.