Şehirde en son ne oldu

◊ ÇUKURCUMA’DA AÇTILAR
Dana ve kuzu kaburga burgerleriyle öne çıkmış Maslak Oto Sanayi’deki Markus Prime Ribs Çukurcuma’ya da konuşlandı. Bu kez Markus Tavern adıyla.
Menüsü daha az seçenekli, daha meyhanelik Markus Tavern’in öne çıkan sürprizi hamsi tempura.
◊ NİŞANTAŞI’NA ŞEF RESTORANI
Nişantaşı’na yeni bir şef restoranı geldi: Alta.
Salı günü tam olarak kapılarını açacak olan Alta’nın şefi Burçak Ersen. Uzun yıllar Amerika’da şef olarak çalışmış Burçak’ı Fenerbahçe’deki Mini Kitchen’dan tanıyanlar da olacaktır. Şimdi Alta’nın yemekleri ona emanet.
Mekan menüsündeki öne çıkan sürprizi ise ananaslı ciğer.
◊ ZORLU’DA ÇOK AMAÇLI BİR KULÜP
Zorlu PSM’nin içinde uzun süredir hazırlıkları süren kulüp nihayet bu salı kapılarını açmaya hazırlanıyor. Touche adlı kulüp elektronik müzik çalan bir kulüp olmayacak.
Bazı akşamlar caz bazı akşamlar ise komedi kulübü olacak. Bazen de butik bir parti mekanı.
Özellikle caz kulübü olduğu gecelerine ilginin yoğun olacağını düşünüyorum.
Çünkü İstanbul’un en büyük eksiklerinden biri de bu.
Evde canlı müzik performansı
Bir arkadaşımın evindeyiz.
Yemekler söylenmiş, masada muhabbet ediyoruz.
Derken içimizden biri dedi ki, “Haydi şarkı söyleyelim.”
Önce kimse bu teklife sıcak bakmadı.
Ama arkadaşımız yılmadı.
Telefonu mikrofona dönüştüren bir aplikasyon indirmiş (çoğunun adı “megaphone” bu arada).
Hemen aplikasyonu bluetooth’lu hoparlöre bağladı ve sonuç:
Elindeki telefon bir anda salonu inleten bir mikrofona dönüştü.
Haliyle herkesin şarkı söyleme isteği bir anda coştu.
Tabii benim de...
Gece boyu tüm mahalle inledi, komşulara yazık oldu tabii.
Taner Ceylan’dan Olimpos sergileri sürprizi
Önceki gün Taner Ceylan’la karşılaştım.
Olimpos’taki evinden İstanbul’a yeni dönmüştü.
“Yeni sergi var mı?” diye merakla sordum.
Varmış. Hatta Ceylan bu kez uzun bir aradan sonra İstanbul’da açmayı düşünüyormuş yeni sergisini. Tamamen bağımsız bir mekanda.
Ama kendi sergisinden önce onu heyecanlandıran bir başka proje daha varmış:
Ceylan’ın küratörlüğünde yapılacak ve tamamı yeni sanatçıların ilk işlerinden oluşan “Olimpos Sergileri 1: Portre” projesi.
Mart ayında Cihangir’deki Sadık Paşa Konağı’nda gerçekleşecek sergide Ceylan’ın mentorluğunu üstlendiği ya da yakından takip ettiği yeni sanatçılar var.
Onlardan biri de sürpriz bir isim, Cem Adrian.
Burun sürterek selamlaşmak
Netflix uluslararası bir dizi süpermarketi gibi oldu.
Önceki gün yeni bir dizi gözüme çarptı: Justice.
Arap dizisi Justice, Abu Dabi’deki bir hukuk bürosunda yaşananları anlatıyor.
Dizinin konusundan çok ilgimi çeken esas şey Arapların gündelik yaşamını yansıtması.
Mesela evdeki kadınların yabancı bir erkek eve geldiğinde başlarını örtmeleri.
Ya da iki erkeğin burunlarını sürterek selamlaşmaları.
Öyle şahane bir ahenkle yapıyorlar ki burun selamlaşmasını, kafaları nasıl son anda tokuşturmaktan kurtarıyorlar hayret ettim.
Şehirde en son ne oldu
.
◊ ÇUKURCUMA’DA AÇTILAR
Dana ve kuzu kaburga burgerleriyle öne çıkmış Maslak Oto Sanayi’deki Markus Prime Ribs Çukurcuma’ya da konuşlandı. Bu kez Markus Tavern adıyla.
Menüsü daha az seçenekli, daha meyhanelik Markus Tavern’in öne çıkan sürprizi hamsi tempura.
◊ NİŞANTAŞI’NA ŞEF RESTORANI
Nişantaşı’na yeni bir şef restoranı geldi: Alta.
Salı günü tam olarak kapılarını açacak olan Alta’nın şefi Burçak Ersen. Uzun yıllar Amerika’da şef olarak çalışmış Burçak’ı Fenerbahçe’deki Mini Kitchen’dan tanıyanlar da olacaktır. Şimdi Alta’nın yemekleri ona emanet.
Mekan menüsündeki öne çıkan sürprizi ise ananaslı ciğer.
◊ ZORLU’DA ÇOK AMAÇLI BİR KULÜP
Zorlu PSM’nin içinde uzun süredir hazırlıkları süren kulüp nihayet bu salı kapılarını açmaya hazırlanıyor. Touche adlı kulüp elektronik müzik çalan bir kulüp olmayacak.
Bazı akşamlar caz bazı akşamlar ise komedi kulübü olacak. Bazen de butik bir parti mekanı.
Özellikle caz kulübü olduğu gecelerine ilginin yoğun olacağını düşünüyorum.
Çünkü İstanbul’un en büyük eksiklerinden biri de bu.
Evde canlı müzik performansı
Bir arkadaşımın evindeyiz.
Yemekler söylenmiş, masada muhabbet ediyoruz.
Derken içimizden biri dedi ki, “Haydi şarkı söyleyelim.”
Önce kimse bu teklife sıcak bakmadı.
Ama arkadaşımız yılmadı.
Telefonu mikrofona dönüştüren bir aplikasyon indirmiş (çoğunun adı “megaphone” bu arada).
Hemen aplikasyonu bluetooth’lu hoparlöre bağladı ve sonuç:
Elindeki telefon bir anda salonu inleten bir mikrofona dönüştü.
Haliyle herkesin şarkı söyleme isteği bir anda coştu.
Tabii benim de...
Gece boyu tüm mahalle inledi, komşulara yazık oldu tabii.
Taner Ceylan’dan Olimpos sergileri sürprizi
Önceki gün Taner Ceylan’la karşılaştım.
Olimpos’taki evinden İstanbul’a yeni dönmüştü.
“Yeni sergi var mı?” diye merakla sordum.
Varmış. Hatta Ceylan bu kez uzun bir aradan sonra İstanbul’da açmayı düşünüyormuş yeni sergisini. Tamamen bağımsız bir mekanda.
Ama kendi sergisinden önce onu heyecanlandıran bir başka proje daha varmış:
Ceylan’ın küratörlüğünde yapılacak ve tamamı yeni sanatçıların ilk işlerinden oluşan “Olimpos Sergileri 1: Portre” projesi.
Mart ayında Cihangir’deki Sadık Paşa Konağı’nda gerçekleşecek sergide Ceylan’ın mentorluğunu üstlendiği ya da yakından takip ettiği yeni sanatçılar var.
Onlardan biri de sürpriz bir isim, Cem Adrian.
Burun sürterek selamlaşmak
Netflix uluslararası bir dizi süpermarketi gibi oldu.
Önceki gün yeni bir dizi gözüme çarptı: Justice.
Arap dizisi Justice, Abu Dabi’deki bir hukuk bürosunda yaşananları anlatıyor.
Dizinin konusundan çok ilgimi çeken esas şey Arapların gündelik yaşamını yansıtması.
Mesela evdeki kadınların yabancı bir erkek eve geldiğinde başlarını örtmeleri.
Ya da iki erkeğin burunlarını sürterek selamlaşmaları.
Öyle şahane bir ahenkle yapıyorlar ki burun selamlaşmasını, kafaları nasıl son anda tokuşturmaktan kurtarıyorlar hayret ettim.