 Şehirde en son ne oldu

Havalı parti yapanı, şık burger icat edeni, sessiz sedasız menü değiştireni, Paris kafelerini anımsatanı ve “pek yakında”larıyla şehrin nabzı, gözü kulağı, “oldu da bitti maşallah” gündemi burada...
◊ ESKİ BUZ GECELERİ GİBİ...
Lal Dedeoğlu Fenix’in başına geçer geçmez akşamüstü partilerini başlatmıştı.
İlk akşamüstü toplanması geçen hafta gerçekleşti, bugün de ikincisi 16.30 civarında başlayacak.
Hakan Özkul’un konuk DJ olacağı partiyle beraber eski Buz günleri iki-üç saatliğine de olsa anılmış olacak.
◊ AKARETLER’İN YENİSİ: BEYOND
Akaretler’e en son White Mill gelmişti. Şimdi de Beer Hall’ün altına Beyond diye bir kulüp açılmış. Dün gece Murat Tokuz’un çaldığı mekanın içinde Sushi Lab diye bir restoran da var.
◊ YENİ MENÜLER
Arnavutköy’ün iki assolist mekanında da (Hudson ve Any) yenilikler söz konusu. Hudson’ın mutfağı İtalya’da kazandığı deneyimleri buraya taşıyacak olan şef Arda Önay’a emanet. Arda, Hint mutfağının en bilinen yemeği tikka masala’yı şahane yapıyor, meraklısına söyleyeyim... Any de menüsünü baştan aşağı yeniledi. Yeni menüden fırın patlıcan favori. Klasikleşen pazar eğlencesi ise sabit: Bengü Beker erkenden sahne almaya devam ediyor.
◊ SIDNEY’DEN TRANSFER OLABİLİR
Bir yakın gelecek haberi: Bizde MasterChef programıyla, Avustralya’da ise Efendy ve Anason adlı mekanlarıyla tanınan şef Somer Sivrioğlu’nun önümüzdeki günlerde İstanbul’a bir mekan açması bekleniyor. Sivrioğlu’nun Sidney’deki Anason’u açmak için yer baktığı söyleniyor.
◊ MELİNA’NIN BURGER’İ
Arnavutköy mekanlarında hareketlilik var. Civarın son popüleri Melina Kantina.
Özellikle Dream Burger’i dile düşen Melina Kantina’nın tüm menüsü mekanın yaratıcısı Melina Abdo’nun elinden çıkma.
◊ ELAZIĞ KÖFTE TOSTUNA BUYURUN...
Bir diğer MasterChef jürisi Hazer Amani’nin Ataşehir’deki mekanı Fireroom Foods’u ise burgerden vazgeçmeyenlere önerelim. Elazığ köfte tostu da şahane, onu da es geçmeyin derim.
◊ ARDA TÜRKMEN İKİNCİ MÜKELLEF’İ AÇTI
Levent’teki Set Kebap sessiz sedasız Mükellef Ocakbaşı oldu. Arda Türkmen’in Karaköy’deki mekanının “ocakbaşı” versiyonu olan mekanda başrol doğal olarak et dünyasında! Mükellef Ocakbaşı’nın iki tarafını saran La Boucherie ve Chicki Boom ise faaliyetlerine aynen devam ediyor.
◊ PARİS HAVALI: BATARD
Bomonti’ye havalı bir mekan açıldı: Batard. Tamamen açık mutfağı, şef Cihan Kıpçak’ın şahane etkisi ve Paris kafelerini anımsatan ambiyansı sebebiyle Batard, şehirde yenilik arayanların son birkaç haftadır son gözdesi.
◊ VE MASLAK’TA BİR ZAXI
Bir Maslak mekanı daha: Zaxi. İddialı bir fine-dining restoranı olan Zaxi’ye benim yolum henüz düşmedi. Ama kısa zamanda oraya dair notlarımı da düşeceğim köşe topraklarına...
◊ PETRA’DAN SÜRPRİZ
Petra’cılar sadece kahve işiyle sınırlı olmadıklarını Maslak’ta yeni açılan Mudo Concept’te kanıtladı. Mağazanın girişine açılan yeni Petra’da artık yemek de var.
◊ YENİKÖY’DEN İKİ MEKAN
Yeniköy’de şu an en çok gidilen iki mekan belli: Biri mütevazı şef restoranı Araka.
Diğeri de pahalı fiyatları çok konuşulan deniz mahsulleri restoranı Azur.
Şehirde en son ne oldu
Havalı parti yapanı, şık burger icat edeni, sessiz sedasız menü değiştireni, Paris kafelerini anımsatanı ve “pek yakında”larıyla şehrin nabzı, gözü kulağı, “oldu da bitti maşallah” gündemi burada...
◊ ESKİ BUZ GECELERİ GİBİ...
Lal Dedeoğlu Fenix’in başına geçer geçmez akşamüstü partilerini başlatmıştı.
İlk akşamüstü toplanması geçen hafta gerçekleşti, bugün de ikincisi 16.30 civarında başlayacak.
Hakan Özkul’un konuk DJ olacağı partiyle beraber eski Buz günleri iki-üç saatliğine de olsa anılmış olacak.
◊ AKARETLER’İN YENİSİ: BEYOND
Akaretler’e en son White Mill gelmişti. Şimdi de Beer Hall’ün altına Beyond diye bir kulüp açılmış. Dün gece Murat Tokuz’un çaldığı mekanın içinde Sushi Lab diye bir restoran da var.
◊ YENİ MENÜLER
Arnavutköy’ün iki assolist mekanında da (Hudson ve Any) yenilikler söz konusu. Hudson’ın mutfağı İtalya’da kazandığı deneyimleri buraya taşıyacak olan şef Arda Önay’a emanet. Arda, Hint mutfağının en bilinen yemeği tikka masala’yı şahane yapıyor, meraklısına söyleyeyim... Any de menüsünü baştan aşağı yeniledi. Yeni menüden fırın patlıcan favori. Klasikleşen pazar eğlencesi ise sabit: Bengü Beker erkenden sahne almaya devam ediyor.
◊ SIDNEY’DEN TRANSFER OLABİLİR
Bir yakın gelecek haberi: Bizde MasterChef programıyla, Avustralya’da ise Efendy ve Anason adlı mekanlarıyla tanınan şef Somer Sivrioğlu’nun önümüzdeki günlerde İstanbul’a bir mekan açması bekleniyor. Sivrioğlu’nun Sidney’deki Anason’u açmak için yer baktığı söyleniyor.
◊ MELİNA’NIN BURGER’İ
Arnavutköy mekanlarında hareketlilik var. Civarın son popüleri Melina Kantina.
Özellikle Dream Burger’i dile düşen Melina Kantina’nın tüm menüsü mekanın yaratıcısı Melina Abdo’nun elinden çıkma.
◊ ELAZIĞ KÖFTE TOSTUNA BUYURUN...
Bir diğer MasterChef jürisi Hazer Amani’nin Ataşehir’deki mekanı Fireroom Foods’u ise burgerden vazgeçmeyenlere önerelim. Elazığ köfte tostu da şahane, onu da es geçmeyin derim.
◊ ARDA TÜRKMEN İKİNCİ MÜKELLEF’İ AÇTI
Levent’teki Set Kebap sessiz sedasız Mükellef Ocakbaşı oldu. Arda Türkmen’in Karaköy’deki mekanının “ocakbaşı” versiyonu olan mekanda başrol doğal olarak et dünyasında! Mükellef Ocakbaşı’nın iki tarafını saran La Boucherie ve Chicki Boom ise faaliyetlerine aynen devam ediyor.
◊ PARİS HAVALI: BATARD
Bomonti’ye havalı bir mekan açıldı: Batard. Tamamen açık mutfağı, şef Cihan Kıpçak’ın şahane etkisi ve Paris kafelerini anımsatan ambiyansı sebebiyle Batard, şehirde yenilik arayanların son birkaç haftadır son gözdesi.
◊ VE MASLAK’TA BİR ZAXI
Bir Maslak mekanı daha: Zaxi. İddialı bir fine-dining restoranı olan Zaxi’ye benim yolum henüz düşmedi. Ama kısa zamanda oraya dair notlarımı da düşeceğim köşe topraklarına...
◊ PETRA’DAN SÜRPRİZ
Petra’cılar sadece kahve işiyle sınırlı olmadıklarını Maslak’ta yeni açılan Mudo Concept’te kanıtladı. Mağazanın girişine açılan yeni Petra’da artık yemek de var.
◊ YENİKÖY’DEN İKİ MEKAN
Yeniköy’de şu an en çok gidilen iki mekan belli: Biri mütevazı şef restoranı Araka.
Diğeri de pahalı fiyatları çok konuşulan deniz mahsulleri restoranı Azur.