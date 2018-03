Şehirde en son ne oldu

◊ SOHO HOUSE’UN ÜÇÜNCÜ YAŞ PARTİSİ



Soho House dediğin dört katlı koca bir tarihi bina.

İşte bu nefis binanın her katında ayrı ayrı eğlence olduğunu düşünün.

Ortamın küçük çaplı bir karnavala dönüşmesi kaçınılmaz.

İşte salı gecesi Soho House biraz böyleydi.

Çünkü kulübün üçüncü yaş partisi kutlandı.

Drag queen’lerin şovları, her katta farklı DJ’lerin performansları, Türk-yabancı karışık bir kitle derken; o gece kulübün merdivenlerini in-çık başım döndü.

Kulübün yaratıcısı Nick Jones durumdan memnundu, çok eğleniyordu.

İstanbul gecelerinde görmeye alışık olduğumuz bildik birkaç kokoş simanın dışında içeride genç ve bohem bir kalabalık vardı o gece.

Dahası, Soho House’un Beyoğlu için öneminin daha çok anlaşıldığı bir gece oldu.



◊ BARIŞ ARDUÇ’UN SES TİTREŞİMİ



Barış Arduç, New Balance’la bir koleksiyon işbirliği yapmış.

Ama bu tür işbirliklerinde hep olduğu üzere ünlü kişinin laf olsun diye yaptığı bir tasarım yok ortada.

Olay şu: Barış Arduç stüdyoya girip bazı İngilizce kelimeleri (mesela “respect”, Türkçesi saygı) söylemiş.

Barış’ın bu kelimeyi söylerken kaydedilen ses titreşimini de yeni koleksiyondaki parçaların üzerine basmışlar.

Ses de parmak izi gibidir ya, kişiye özel. O yüzden fikir hoş. Arduç hayranları için anlamı daha büyük tabii.

İşte bu koleksiyonu Vadi İstanbul’daki Michelle’de tanıttılar.

Barış Arduç da geldi. Üzerinde kendi ses titreşiminin basıldığı bir sweatshirt’le.

Her zamanki gibi sakin ve huzurluydu Barış.

Zaten gördüğüm en kaprissiz ünlü.

Hiçbir şeye “Hayır” demedi tanıtım sırasında. Herkesle tek tek fotoğraf çektirdi, sohbet etti.



◊ ŞEBNEM DÖNMEZ DE SAHNEDE



Çarşamba gecesi bir sürpriz vardı Nişantaşı’ndaki Room + Rumours’ta.

Epeydir ortalıkta görünmeyen Şebnem Dönmez şarkı söyledi.

Dönmez’in bir gün öncesinden duyurulan iki saatlik performansı hayli erken saatte başladı.

Şebnem Dönmez’in performanslarının devamı gelecekmiş. Her çarşamba saat 20.00’de sahne alacakmış ünlü oyuncu.

Mekanlar da canlı müzik konusunda böyle

sürprizler yapmaya devam edecek gibi görünüyor...

Plak gecesinden kalan: ‘Kendimizin efendisi olmak istedik’

Üç aylık nefis bir dergi var: Plak Mecmuası.

Dergiyle tanışmama vesile olan organizasyon, Kabataş’taki Deli Meyhane’de düzenledikleri plak gecesi.

Gece boyu Güven Erkin Erkal şahane plaklar çalarken bir yandan da dergiye göz attım.

Gaye Su Akyol’un Dunganga isminde bir plak şirketi kurduğunu dergideki röportajdan öğrendim mesela.

Gaye Su Akyol çok önemli bir şey söylüyor o röportajda:

“Patronsuz, hiyerarşisiz, kendimizin efendisi olmak istedik.

Çünkü bağımsızlık dünyanın en güzel şeyi. Unkapanı zihniyeti bitti, geçmiş olsun.

Çünkü müziğini kaydetmek için deli gibi para harcamana gerek yok. Bilgisayarlar var.

Müziğini tanıtmak için dev reklamlar yapmana gerek yok, internet var.

Şartlar eşitlendi.”

Doğru, Gaye’nin dediği gibi şartlar eşitlendi.

Bu sayede internette birçok solisti, grubu hazırladıkları ev yapımı videolar sayesinde keşfediyor, dinliyoruz.

Üstelik en öz halleriyle.

Aracı olmadığı için değişmelerine, imaj yaratmalarına gerek kalmıyor.

Unutmadan:

Plak Mecmuası’nın plak geceleri her çarşamba yapılacakmış Deli’de.

Plak meraklılarına duyurmuş olayım.