Şaşıracak bir şey yok

Dünkü Kelebek’in manşeti gayet genç ve şahaneydi.
Çünkü Ezhel ve sevgilisi sokakta yürürken fotoğraflanmıştı.
Ezhel bile şaşırmış, “Abi beni nereden buldunuz?” diye.
Oysa şaşıracak bir durum yok.
Şu an onlar yükselişte, popüler ve gençler onları takip ediyor.
O yüzden ilerleyen günlerde daha çok Ezhel, Ben Fero ve Norm Ender fotoğrafı görebiliriz sayfalarda...
İmamoğlu ve Red Bull
Ekrem İmamoğlu pek alışık olunmayan bir şey yaptı.
Instagram hesabından pazar günü Caddebostan’da yapılacak Red Bull Uçuş Günü’nü tanıttı ve şehirdeki herkesi etkinliğe davet etti.
İmamoğlu gençlere yönelik bu tür etkinlikleri desteklediğine göre şimdi benzer etkinlikleri düzenleyen tüm organizatörler kapısında sıra olacak, “Bizi de paylaşın, bizi de destekleyin” diye.
Misal: Ünlü DJ Solomun’un sahne alacağı yarınki Diynamic Festival’i de paylaşır mı acaba İmamoğlu?
Solomun hem gece hem gündüz
Diynamic Festival demişken...
DJ Solomun, kurucusu olduğu festivalde yarın iki kez sahne alıyor. Hem de iki farklı mekanda.
Gündüz Kilyos’taki Milyon Beach’te, gece Volkswagen Arena’da.
Geçen yaz Şeyma Subaşı’nın dansı ve aşırı izdihamıyla konuşulan Diynamic bakalım iki farklı mekanda nasıl olacak...
O neden?
Jennifer Lopez konser için geleceği Antalya’da üç katlı, beş yatak odalı, camları kurşun geçirmez ve helikopter pisti olan bir villada kalacakmış.
Dün medyada bu detaylar vardı.
Her şeyi anladım da, camların kurşun geçirmez oluşuna vurgu yapılmasını anlayamadım.
Bir saldırı endişesi mi var?
Başka bir ülkede verdiği konserde yine camları kurşun geçirmez odada mı kalıyor Lopez? Pek sanmıyorum...
Salda’ya dair tek temenni
Tepki çekti, imza toplandı, işin uzmanı “Beş yıl sonra yok olur” diye uyardı, ilgili bakanlık “Yapılaşma olmayacak, öyle bir şey yok” dedi.
Ve önceki gün ihale gerçekleşti:
Salda Gölü’ne günlerdir konuşulan millet bahçesi projesi yapılıyor.
Bahçe içinde yer alan ‘donatılar’ (böyle deniliyor), yani sosyal tesisler kumsala yaklaşık 300 metre mesafede olacakmış.
Şimdi tek temenni bu:
Salda’nın ileride bir Uzungöl gibi olmaması...
Metin Hüseyin sürprizi
Netflix’te yeni bir bilimkurgu dizisi var: Another Life.
Dizinin bazı bölümleri Türk asıllı İngiliz yönetmen Metin Hüseyin’in elinden çıkma.
Kıbrıslı Metin Hüseyin’in ismine Merlin dizisinden de aşinayız.
O dizinin de üç bölümünü yönetmişti.
Bundan sonra ne olur?
Netflix, Blu TV ve Puhu gibi dijital platformlar artık RTÜK’ten yayın lisansı alacak.
Yani bu platformlar da denetime tabi olacak.
Tabii herkesin en çok merak ettiği şu:
Netflix buna “Tamam” diyecek mi?
Çünkü denetim olduğu anda birçok dizi ve filmini sansürlemek zorunda kalacak Netflix.
Türkiye’deki abonelerine bu şekilde servis edecek yapımlarını.
Eğer bu gerçekleşirse ne olur söyleyeyim:
Herkes Netflix aboneliğini bitirir ve korsan patlar.
Netflix yapımları korsandan izlenmeye başlanır.
Şaşıracak bir şey yok
Dünkü Kelebek’in manşeti gayet genç ve şahaneydi.
Çünkü Ezhel ve sevgilisi sokakta yürürken fotoğraflanmıştı.
Ezhel bile şaşırmış, “Abi beni nereden buldunuz?” diye.
Oysa şaşıracak bir durum yok.
Şu an onlar yükselişte, popüler ve gençler onları takip ediyor.
O yüzden ilerleyen günlerde daha çok Ezhel, Ben Fero ve Norm Ender fotoğrafı görebiliriz sayfalarda...
İmamoğlu ve Red Bull
Ekrem İmamoğlu pek alışık olunmayan bir şey yaptı.
Instagram hesabından pazar günü Caddebostan’da yapılacak Red Bull Uçuş Günü’nü tanıttı ve şehirdeki herkesi etkinliğe davet etti.
İmamoğlu gençlere yönelik bu tür etkinlikleri desteklediğine göre şimdi benzer etkinlikleri düzenleyen tüm organizatörler kapısında sıra olacak, “Bizi de paylaşın, bizi de destekleyin” diye.
Misal: Ünlü DJ Solomun’un sahne alacağı yarınki Diynamic Festival’i de paylaşır mı acaba İmamoğlu?
Solomun hem gece hem gündüz
Diynamic Festival demişken...
DJ Solomun, kurucusu olduğu festivalde yarın iki kez sahne alıyor. Hem de iki farklı mekanda.
Gündüz Kilyos’taki Milyon Beach’te, gece Volkswagen Arena’da.
Geçen yaz Şeyma Subaşı’nın dansı ve aşırı izdihamıyla konuşulan Diynamic bakalım iki farklı mekanda nasıl olacak...
O neden?
Jennifer Lopez konser için geleceği Antalya’da üç katlı, beş yatak odalı, camları kurşun geçirmez ve helikopter pisti olan bir villada kalacakmış.
Dün medyada bu detaylar vardı.
Her şeyi anladım da, camların kurşun geçirmez oluşuna vurgu yapılmasını anlayamadım.
Bir saldırı endişesi mi var?
Başka bir ülkede verdiği konserde yine camları kurşun geçirmez odada mı kalıyor Lopez? Pek sanmıyorum...
Salda’ya dair tek temenni
Tepki çekti, imza toplandı, işin uzmanı “Beş yıl sonra yok olur” diye uyardı, ilgili bakanlık “Yapılaşma olmayacak, öyle bir şey yok” dedi.
Ve önceki gün ihale gerçekleşti:
Salda Gölü’ne günlerdir konuşulan millet bahçesi projesi yapılıyor.
Bahçe içinde yer alan ‘donatılar’ (böyle deniliyor), yani sosyal tesisler kumsala yaklaşık 300 metre mesafede olacakmış.
Şimdi tek temenni bu:
Salda’nın ileride bir Uzungöl gibi olmaması...
Metin Hüseyin sürprizi
Netflix’te yeni bir bilimkurgu dizisi var: Another Life.
Dizinin bazı bölümleri Türk asıllı İngiliz yönetmen Metin Hüseyin’in elinden çıkma.
Kıbrıslı Metin Hüseyin’in ismine Merlin dizisinden de aşinayız.
O dizinin de üç bölümünü yönetmişti.
Bundan sonra ne olur?
Netflix, Blu TV ve Puhu gibi dijital platformlar artık RTÜK’ten yayın lisansı alacak.
Yani bu platformlar da denetime tabi olacak.
Tabii herkesin en çok merak ettiği şu:
Netflix buna “Tamam” diyecek mi?
Çünkü denetim olduğu anda birçok dizi ve filmini sansürlemek zorunda kalacak Netflix.
Türkiye’deki abonelerine bu şekilde servis edecek yapımlarını.
Eğer bu gerçekleşirse ne olur söyleyeyim:
Herkes Netflix aboneliğini bitirir ve korsan patlar.
Netflix yapımları korsandan izlenmeye başlanır.