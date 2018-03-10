Samimiyetsizlik zirvesi



Peki aynı Hülya Avşar, Bambi Yatak markası için çekilen ve dün yayına giren 8 Mart konseptli reklam filminde ne diyor:

“Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ydü. Bu özel günde belki sevdiklerimizden birçok hediye aldık. Peki bütün bu hediyeler kadın cinayetlerine son verebildi mi? Bizim özel bir günden, güzel hediyelerden çok, güçlü olmaya ihtiyacımız var.”

Elbette Avşar’ın reklam filminde söyledikleri güzel. Lafımız yok.

Ama TV programında sarf ettiği çelişkili cümlelerden sonra artık hiçbir anlamı, hiçbir samimiyeti yok.

Düzen bu kadar basit işte: Reklam filmi olunca kamu spotu niyetine güzel şeyler söyle, TV şovuna gelince herkesi konuşturacak şuursuz laflar...

Dünya Kadınlar Günü’nden geriye kalanlar

◊ Hürriyet’in Kadının Gücü konferansı...

Bence önümüzdeki yıl bu konferans iki güne yayılmalı.

Daha çok ilham veren hikayeye ihtiyacımız var.

◊ Koç Holding ve Boyner’in o güne özel hazırladıkları reklam filmleri...

Her ikisi de etkileyiciydi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir de temizlik çalışanlarının en doğal halleriyle yer aldığı mutlubiev’in filmini sevdim.

◊ Biricik Suden’in Instagram hesabında paylaştığı şu isyanı:

“Cinsiyet ayrımcılığı istemiyoruz deyip Kadınlar Günü kutlamak ne?”

Ne partiydi ama...

DJ Aksak maymun maskesini yüzüne geçirmiş, “Ben sana yandım Zühtü”yü de dans ritimlerinin arasına bir güzel sokuşturmuş, durduk yerde göbek atmamızı sağlıyor...

Şeyma Subaşı her zamanki gibi yüksek enerjisiyle aramızda en çok dans eden kişi oluyor... Partinin yapıldığı La Boom’un sahibi Umut Evirgen, “Çağatay acayip kas yaptı” diyerek Çağatay Ulusoy’la kasa muhabbeti yapıyor, kol kaslarına bakıyor...

Burcu Esmersoy sevgilisi Berk Suyabatmaz ile el ele mekana giriyor, derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine topluyor, arkadaşlarına merhaba diyor ama “Sevgilimin yanına dönmem lazım” deyip hemen onun yanına gidiyor...

Defne Samyeli kızı Deren’le içeri girdiğinde herkes onlara bakıyor, Defne’nin beli incecik, koptukopacak.com resmen, mekandaki kadınlar bu fit halin sırrını gündem maddesi yapıyor...

Çağatay Ulusoy’un eski sevgilisi Duygu Sarışın gecenin en iddialı kıyafetiyle Çağatay’ın da olduğu köşeye geliyor, hepimize “Merhaba” diyor... Hakan Sabancı barda bir arkadaşıyla uzun uzun sohbet ediyor...

Ve gecenin ev sahipleri Tuvana Büyükçınar ile İlknur Şeref... Hazırladıkları ortak koleksiyonun tanıtıldığı partinin yoğun ilgi görmesinden memnunlar...

Maymun maskesi takıp eğlenenler de öyle (maymun maskesi geceye sponsor olan firmadan dolayıymış, sonradan anlaşıldı).

Bir parti gecesi daha böyle sona eriyor işte...

Şehir Atlası

BU İKİ LEZZETİ DENEMEN LAZIM...

İKSV’nin tepesindeki Firuze’nin minicik yapılan ama lezzeti nefis içli köftesini...Kuruçeşme’deki Toi’nin Mersin’den getirtilen ve mürekkep balıklı ekmeğin arasına konmak suretiyle yenilen mavi yengeç köftesini...

HİLTON’DA E-SPOR FESTİVALİ

Ben çok çakmıyorum, ama bu işin delisi arkadaşlarım var.

O zaman meraklısına hemen söyleyeyim: Bugün ve yarın Hilton İstanbul’da Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali var. Bu E-Spor ne mi?

Kabaca şu: Bazı bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere katılan profesyonel oyuncular ile oynanması. Yani E-Spor oyunların Süper Lig hali.

Hürriyet Gazetesi Spor Arena’nın öncülüğünde gerçekleşecek bu festivalde sadece turnuvalar izlenmeyecek. Spor Arena jürisi ve katılımcıların oylarıyla belirlenecek ödüller de festivalde sahiplerini bulacak.